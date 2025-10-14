ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ ŽEMIAU.
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ antrosios dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 100 milijonų EUR Žaliųjų Obligacijų Programą, siūlymas
EUR 2025/2027 OBLIGACIJŲ ANTROSIOS DALIES IŠLEIDIMAS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (Bendrovė) pradeda EUR 2025/2027 Obligacijų (ISIN LT0000134439, “Obligacijos”) antrosios dalies viešą platinimą. Obligacijos išleidžiamos pagal 100 milijonų EUR Žaliųjų Obligacijų Programą. Bazinis programos prospektas buvo patvirtintas Lietuvos Banko 2025 m. gegužės 27 d., o jo pirmasis priedas – 2025 m. rugpjūčio 25 d. („Prospektas“).
Pagal antrosios dalies Obligacijų galutines sąlygas, paskelbtas 2025 m. spalio 14 d. (prisegta), Bendrovė ketina išplatinti iki 30 milijonų EUR nominalios vertės Obligacijų, kurių išpirkimo terminas 2027 m. gruodžio 13 d., investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pagrindinių Obligacijų siūlymo sąlygų santrauka:
- Antrosios dalies dydis: iki 30 000 000 EUR
- Obligacijos nominalioji vertė (angl. Denomination) – 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) eurų, kuri toliau gali būti didinama kas 1 000 (vieną tūkstantį) eurų (angl. - Denominations of €100,000 and higher integral multiples of €1,000)
- Išleidimo kaina: 103 147.54 EUR (103.14754%)
- Palūkanų norma: 8%, išmokama kas pusę metų
- Platinimo periodas: nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. spalio 31 d., 14:30 CEST / 15:30 Vilniaus laiku
- Atsiskaitymo ir įsigaliojimo diena: 2025 m. lapkričio 4 d.
- Obligacijų išpirkimo diena: 2027 m. gruodžio 13 d.
Investuotojai, norintys pateikti obligacijų pasirašymo pavedimus turi susisiekti su savo banku ar finansų maklerių įmone.
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas Mantas Auruškevičius investuotojams pristatys siūlymą internetinės konferencijos / vebinaro metu:
- Pristatymas anglų kalba: 2025 m. spalio 21 d., 13:00 CEST / 14:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OptpNdpqT-m2lHqqYtEp1A#/registration
- Pristatymas lietuvių kalba: 2025 m. spalio 21 d., 9:00 CEST / 10:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_plGLeoW3SxOuCFZKIt5wAg#/registration
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl Obligacijų, susisiekite su Orion Securities el. paštu: obligacijos@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas ir jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Povilas Petručionis
UAB FMĮ “Orion Securities” finansų makleris
pp@orion.lt
+37068758168
