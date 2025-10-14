UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ teikia siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer)

NESKIRTA TIESIOGIAI ARBA NETIESIOGIAI PUBLIKUOTI, PLATINTI AR SKELBTI VISĄ AR IŠ DALIES JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE (ĮSKAITANT JŲ TERITORIJAS IR VALDAS, BET KURIĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VALSTIJĄ IR KOLUMBIJOS APYGARDĄ), KANADOJE, AUSTRALIJOJE, PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR JAPONIJOJE ARBA BET KURIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKS PUBLIKAVIMAS, PLATINIMAS AR SKELBIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR KITI APRIBOJIMAI. ŽR. TOLIAU ŠIAME BIRŽOS PRANEŠIME PATEIKTĄ SVARBŲ PRANEŠIMĄ.
- Remiantis Pasiūlymu dėl obligacijų keitimo (angl. Exchange offer), obligacijų ISIN LT0000405938 (toliau – EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijos) turėtojai gali iškeisti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas arba į:
-
- naujas 1 Serijos 2 Dalies pirmaeiles neužtikrintas obligacijas (angl. senior unsecured notes) ISIN LT0000134439 (toliau – EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtos obligacijos), kurios bus keičiamos santykiu 1:1. EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtos obligacijos bus išleidžiamos su 8,0 % metine palūkanų norma pagal 2025 m. gegužės 27 d. Lietuvos banko patvirtintą Bazinį prospektą (įskaitant 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą jo pirmąjį priedą) ir 2025 m. spalio 14 d. UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ patvirtintas Galutines sąlygas (angl. Final Terms), arba į
- naujas 1 Serijos 1 Dalies pirmaeiles neužtikrintas obligacijas ISIN LT0000135840 (toliau – EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojas skirtos obligacijos), kurios bus keičiamos santykiu 1:1. EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojas skirtos obligacijos bus išleidžiamos su 8,50 % metine palūkanų norma pagal 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą Bazinį prospektą ir 2025 m. spalio 14 d. UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ patvirtintas Galutines sąlygas.
- EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų turėtojams skirtas Pasiūlymas dėl obligacijų keitimo galios nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. spalio 31 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pateikė viešus siūlymus dėl EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtų obligacijų ir dėl EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtų obligacijų ir siūlymą iškeisti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas į naujas EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtas obligacijas arba į naujas EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtas obligacijas. Tikslas – refinansuoti EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas, taip pat išleisti naujas EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtas obligacijas ir naujas EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtas obligacijas iki bendros 55 mln. EUR sumos.
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ valdytojas: „Teikdami Pasiūlymą dėl obligacijų keitimo, siūlome EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų investuotojams galimybę patogiai pereiti iš jų investicijos, kurios išpirkimas numatytas 2025 m. gruodžio mėn., į naujai išleidžiamus skolos vertybinius popierius. Priklausomai nuo investuotojų preferencijų, jie gali pasirinkti pakeisti jų šiuo metu turimas EUR 2021 m. – 2025 m. obligacijas į 8 % metinių palūkanų EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtas obligacijas, kurių išpirkimo terminas yra 2027 m. gruodžio mėn., arba į 8,5 % metinių palūkanų EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtas obligacijas, kurių išpirkimo terminas yra 2026 m. gruodžio mėn“.
Siūlyme dėl EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų keitimo UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ platintoju (angl. Lead Manager) paskyrė FMĮ UAB „Orion Securities“.
SIŪLYMAS DĖL OBLIGACIJŲ KEITIMO
EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) turėtojai kviečiami:
- Keisti turimas EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijas (ISIN LT0000405938) santykiu 1:1 arba į:
-
- naujas pirmaeiles neužtikrintas (angl. senior unsecured) EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtas obligacijas (ISIN LT0000134439), nominalioji vertė – 100 000 EUR, kartotinis – 1 000 EUR, su 8,0 % metine palūkanų norma, kurios bus išleidžiamos pagal 2025 m. gegužės 27 d. Lietuvos banko patvirtintą Bazinį prospektą (įskaitant 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą jo pirmąjį papildymą) ir 2025 m. spalio 14 d. UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ patvirtintas Galutines sąlygas. Šios keitimo galimybės Atsiskaitymo data yra 2025 m. gruodžio 13 d. Investuotojai, pasirinkę šią keitimo galimybę, gaus nesumokėtas palūkanas, sukauptas nuo 2025 m. birželio 14 d. iki 2025 m. gruodžio 12 d. (imtinai), kurios bus išmokėtos grynaisiais pinigais 2025 m. gruodžio 15 d.
- naujas pirmaeiles neužtikrintas (angl. senior unsecured) EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtas obligacijas (ISIN LT0000135840), nominalioji vertė – 1 000 EUR, su 8,50 % metine palūkanų norma, kurios bus išleidžiamos pagal 2025 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą Bazinį prospektą ir 2025 m. spalio 14 d. UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ patvirtintas Galutines sąlygas. Šios keitimo galimybės atsiskaitymo data yra 2025 m. lapkričio 4 d. Investuotojai, pasirinkę šią keitimo galimybę, gaus nesumokėtas palūkanas, sukauptas nuo 2025 m. birželio 14 d. iki 2025 m. lapkričio 3 d. (imtinai), kurios bus išmokėtos grynaisiais pinigais 2025 m. lapkričio 5 d.
- Tuo atveju, jeigu paraiškų įsigyti EUR 2025 m. / 2027 m. ai/arba EUR 2025 m. / 2026 m. obligacijas bus daugiau nei jų ketinama išleisti, investuotojai sutinka, kad kiekvienam investuotojui paskirstomas EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtų obligacijų skaičius ir EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtų obligacijų skaičius būtų nustatomas Emitento nuožiūra.
Esamos EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijos, kurios nebus iškeistos, liks neišpirktos iki sueis išpirkimo terminas.
INFORMACIJA APIE SIŪLYMO PATEIKIMO PROCESĄ
Apie siūlymą visiems obligacijų turėtojams bus pranešta per jų bankus-depozitoriumus. Obligacijų turėtojui nurodžius bankui saugotojui dalyvauti siūlyme iškeičiant obligacijas, prekyba atitinkamomis EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijomis bus apribota. Bus galima ir toliau laisvai prekiauti tomis obligacijomis, kurios nebus nurodytos kaip dalyvaujančios siūlyme.
Pasiūlymo dėl obligacijų keitimo galiojimo terminas: 2025 m. spalio 15 d. – 2025 m. spalio 31 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
Rezultatų skelbimas: 2025 m. lapkričio 3 d. arba apie šią datą.
NAUJOS EUR 2025 M. / 2027 M. DIDMENINIAMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS OBLIGACIJOS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ ketina išleisti naujas 30 000 000 eurų vertės EUR 2025 m. / 2027 m. didmeniniams investuotojams skirtas obligacijas šiomis sąlygomis:
- Palūkanų norma – 8,0 % per metus.
- Išpirkimo terminas – 2027 m. gruodžio 13 d.
- Sąlygos – Galutinės sąlygos ir Bazinis prospektas. Su šiais dokumentais galima susipažinti https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/.
- Įtraukimas į prekybos sąrašą – Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių birža (reguliuojama rinka).
- Platinimo laikotarpis: nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. spalio 31 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
NAUJOS EUR 2025 M. / 2026 M. MAŽMENINIAMS INVESTUOTOJAMS SKIRTOS OBLIGACIJOS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ ketina išleisti naujas 25 000 000 eurų vertės EUR 2025 m. / 2026 m. mažmeniniams investuotojams skirtas obligacijas šiomis sąlygomis:
- Palūkanų norma – 8,50 % per metus.
- Išpirkimo terminas – 2026 m. gruodžio 4 d.
- Sąlygos – Galutinės sąlygos ir Bazinis prospektas. Su šiais dokumentais galima susipažinti https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail.
- Įtraukimas į prekybos sąrašą – Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių birža (reguliuojama rinka).
- Platinimo laikotarpis: nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. spalio 31 d., 14.30 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 15.30 val. Vilniaus laiku.
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Siūlymą pristatys uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ valdytojas Mantas Auruškevičius per internetinę transliaciją ir (arba) konferencinį skambutį:
- Sesija anglų kalba: 2025 m. spalio 21 d. 13.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 14.00 val. Vilniaus laiku. Dėl dalyvavimo prašome registruotis iš anksto:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OptpNdpqT-m2lHqqYtEp1A#/registration
- Sesija lietuvių kalba: 2025 m. spalio 21 d. 9.00 val. Vidurio Europos vasaros laiku / 10.00 val. Vilniaus laiku. Dėl dalyvavimo prašome registruotis iš anksto:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_plGLeoW3SxOuCFZKIt5wAg#/registration
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl Pasiūlymo dėl obligacijų keitimo, susisiekite su Orion Securities el. paštu: corporateaction@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/AEI_green_bonds_2025/ ir https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail
SVARBI INFORMACIJA
Šiame pranešime pateikta informacija (visa arba jos dalis) nėra skirta tiesiogiai ar netiesiogiai skelbti, publikuoti ar platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Honkonge, Japonijoje, Naujojoje Zelandijoje, Pietų Afrikos Respublikoje ar bet kurioje kitoje šalyje arba kitomis aplinkybėmis, kai jos paskelbimas, publikavimas ar platinimas būtų neteisėtas. Šiame pranešime pateikta informacija nėra pasiūlymas parduoti ar kvietimas teikti pasiūlymą pirkti obligacijas, taip pat obligacijos negali būti parduodamos jokioje jurisdikcijoje, kurioje toks pasiūlymas, kvietimas ar pardavimas būtų neteisėti prieš atitinkamą registraciją, išimties dėl registracijos arba kvalifikacijos reikalavimo taikymą pagal tokioje jurisdikcijoje taikomus vertybinių popierių įstatymus. Asmenys, kurie gauna šį pranešimą, privalo susipažinti su visais tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra siūlymas dėl vertybinių popierių pardavimo Jungtinėse Amerikos Valstijose. Obligacijos nėra ir nebus registruojamos pagal 1933 m. Jungtinių Amerikos Valstijų vertybinių popierių įstatymą, su pakeitimais (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas), arba pagal bet kurios Jungtinių Amerikos Valstijų valstijos taikomus vertybinių popierių įstatymus, jos negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai siūlomos arba parduodamos Jungtinėse Amerikos Valstijose arba JAV asmenims (kaip ši sąvoka apibrėžta S reglamente pagal JAV vertybinių popierių įstatymą), jų vardu ar jų naudai, nebent būtų taikoma išimtis iš JAV vertybinių popierių įstatyme nustatytų registracijos reikalavimų, arba vykdant sandorį, kuriam netaikomi tokie registracijos reikalavimai.
Šis pranešimas nėra obligacijų viešas siūlymas Jungtinėje Karalystėje. Jungtinėje Karalystėje nėra ir nebus patvirtintas joks obligacijų prospektas. Todėl šis pranešimas nėra platinamas ir neturi būti perduodamas plačiajai visuomenei Jungtinėje Karalystėje. Šis pranešimas, kaip finansinė reklama, gali būti platinamas ir yra skirtas tik i) asmenims, esantiems už Jungtinės Karalystės ribų, arba ii) profesionaliems investuotojams, kuriems taikoma 2005 m. įsakymo dėl 2000 m. Finansinių paslaugų ir rinkų įstatymo (finansinė reklama) (toliau – Įsakymas) 19 straipsnio 5 dalis, arba iii) didelės grynosios vertės turto turinčioms bendrovėms ir kitiems asmenims, kuriems jis gali būti teisėtai platinamas, kuriems taikomi Įsakymo 49 straipsnio 2 dalies a–d punktai (visi i, ii ir iii punktuose nurodyti asmenys kartu vadinami „Atitinkamais asmenimis“). Bet koks kvietimas, siūlymas ar susitarimas pasirašyti, pirkti ar kitaip įsigyti tokius vertybinius popierius bus sudaromas tik su Atitinkamais asmenimis. Asmuo, kuris nėra Atitinkamas asmuo, neturėtų veikti pagal šį pranešimą ar jo turinį arba jais remtis.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt