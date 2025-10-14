Supremex annonce le décès d’un administrateur de la Société

MONTRÉAL, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, a annoncé avec tristesse aujourd’hui le décès de M. Warren J. White, administrateur de la Société.

M. White était membre du conseil de Supremex depuis 2014. Il possédait une vaste expérience et des connaissances approfondies acquises au cours d’une brillante carrière en affaires. Comptable professionnel agréé et titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Concordia, M. White a occupé des postes de haute direction au sein de plusieurs grandes entreprises manufacturières internationales, dont CGI, Alcan, Dominion Textile et Lafarge, où il était responsable des technologies de l’information, des finances, de l’approvisionnement et de la planification stratégique. Il a également été président du conseil de Groupe Colabor Inc. et siégé au conseil d’administration de Circa Enterprises Inc.

« Warren était un administrateur extrêmement dévoué et engagé dont l’expérience et le leadership nous manqueront profondément. Nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille au nom de tous les membres de l’organisation », a mentionné Robert Johnston, président du conseil d’administration de Supremex.

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .