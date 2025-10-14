Op de AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics kondigt Merus de publicatie aan van het abstract over petosemtamab in gemetastaseerde colorectale kanker

- In combinatie met FOLFOX/FOLFIRI (1L en 2L mCRC) en als monotherapie (3L+ mCRC) toont petosemtamab werkzaamheid tegen tumoren en een beheerbaar veiligheidsprofiel aan

UTRECHT, Nederland en CAMBRIDGE, Massachusetts, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (Merus, het Bedrijf, wij of ons/onze), een oncologiebedrijf dat innovatieve, multispecifieke full-length antilichamen en antilichamenconjugaten (Biclonics®, Triclonics® en ADClonics®) ontwikkelt, kondigde vandaag initiële tussentijdse klinische gegevens aan van 28 april 2025. Deze zijn afkomstig van het voortdurende fase 2-onderzoek naar het bispecifieke antilichaam petosemtamab, in combinatie met de standaardbehandeling FOLFOX/FOLFIRI in 1L, 2L gemetastaseerde CRC (mCRC) en petosemtamab monotherapie in 3L+ mCRC. Bijgewerkte gegevens zullen mondeling gepresenteerd worden door Dr. Moh’d Khushman M.D., Washington University School of Medicine, St. Louis, Missouri, VS, in een plenaire sessie op de AACR-NCI-EORTC International Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics, op vrijdag 24 oktober om 10.20 uur. ET.

"Deze bemoedigende vroege gegevens houden de belofte in van een veilige combinatie van petosemtamab met chemotherapie en het potentieel ervan voor een breed scala aan kankerpatiënten met gemetastaseerde colorectale kanker," verklaarde Bill Lundberg, M.D., President, Chief Executive Officer van Merus. "We kijken ernaar uit om een beter onderbouwde, recentere klinische update van een groter cohort patiënten te kunnen geven in onze mondelinge presentatie tijdens de plenaire sessie."

Petosemtamab (MCLA-158: EGFR x LGR5 Biclonics®):

Presentatietitel: Petosemtamab (MCLA-158) monotherapy or with chemotherapy in metastatic colorectal cancer: Preliminary antitumor activity and safety data from a phase 2 trial

Waarnemingen in het abstract zijn onder andere:

Op een gegevensdatum van 28 april 2025:

36 patiënten (pts) met links- en/of rechtszijdige KRAS, NRAS en BRAF wildtype microsatelliet stabiele mCRC kregen petosemtamab 1500 mg Q2W, in combinatie met FOLFOX/FOLFIRI of als monotherapie Pts behandeld in 1L of 2L ontvingen geen voorafgaande anti-EGFR-therapie Pts behandeld in 2L ontvingen 1 voorafgaande chemotherapiebehandeling in de gemetastaseerde omgeving Pts behandeld in 3L+ ontvingen ten minste 2 voorafgaande behandelingen in de gemetastaseerde omgeving, waaronder een voorafgaande anti-EGFR-behandeling

1L petosemtamab met FOLFOX/FOLFIRI 7 pts werden in 1L (6 FOLFOX en 1 FOLFIRI) behandeld, 6 hiervan zijn nog niet uitbehandeld 3 pts konden worden beoordeeld op werkzaamheid, met een mediane follow-up van 2,6 maanden 1 onbevestigde volledige reactie en 2 gedeeltelijke reacties (PR; 1 onbevestigd) waargenomen

2L petosemtamab met FOLFOX/FOLFIRI 10 pts werden in 2L (1 FOLFOX en 9 FOLFIRI) behandeld, 8 hiervan zijn nog niet uitbehandeld 8 pts konden worden beoordeeld op werkzaamheid, met een mediane follow-up van 3,4 maanden 4 PR's (2 onbevestigd), 3 stabiele ziektes (SD; alle voortdurend) en 1 klinische verslechtering voor de eerste scan

Alle onbevestigde reacties in 1L en 2L betreffen voortdurende behandelingen zonder ziekteprogressie

3L+ petosemtamab monotherapie: 19 pts werden behandeld, hiervan zijn 12 pts nog niet uitbehandeld 14 pts konden worden beoordeeld op werkzaamheid, met een mediane follow-up van 2,5 maanden, 1 onbevestigde PR voortdurend zonder ziekteprogressie, 6 SD's (alle voortdurend), 6 progressieve ziektes en 1 overlijden zonder verband met de behandeling voor de eerste scan waargenomen

Veiligheid van petosemtamab: Geen fatale TEAE's in verband met de behandeling waargenomen in elk cohort Petosemtamab plus FOLFOX: De meest voorkomende bijwerkingen in verband met de behandeling (treatment-emergent adverse events, TEAE's) onafhankelijk van de causaliteit (alle grades [G]/G3) waren acneïforme dermatitis (71%/0%), constipatie (43%/0%), vermoeidheid (43%/0%) en perifere neuropathie (43%/0%) Petosemtamab plus FOLFIRI: De meest voorkomende TEAE's onafhankelijk van de causaliteit (alle G/G3) waren diarree (70%/0%), slijmvliesontsteking (50%/10%) en vermoeidheid (40%/0%) Petosemtamab monotherapie: De meest voorkomende TEAE's onafhankelijk van de causaliteit (alle G/G3) waren uitslag (58%/0%) en misselijkheid (26%/10%)





Presentaties:

Sessietitel: Plenaire sessie 4: Clinical Trials Plenary Session

Datum en tijd: vrijdag 24 oktober, 10.20 uur. ET

Dezelfde gegevens zijn ook in postervorm verkrijgbaar:

Sessietitel: Postersessie B

Sessiedatum en -tijd: vrijdag 24 oktober, 12.30 - 16.00 uur. ET De volledige presentaties zullen aan het begin van elke sessie beschikbaar zijn op de Merus-website.

Over Merus N.V.

Merus is een oncologiebedrijf dat innovatieve full-length humane bi- en trispecifieke antilichaambehandelingen ontwikkelt, die Multiclonics® genoemd worden. Multiclonics® worden gemaakt in processen overeenkomstig de sectornormen. In preklinische en klinische onderzoeken is waargenomen dat ze een aantal kenmerken van conventionele humane monoklonale antilichamen bezitten, zoals een lange halfwaardetijd en een lage immunogeniciteit. Kijk op de website en de LinkedIn van Merus voor meer informatie.

