Alkane Resources Limited: Styrelsemedlem avgår

PERTH, Australien, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alkane Resources Limited (”Alkane”) (ASX:ALK, TSX:ALK, OTC:ALKEF) meddelar att den icke-verkställande styrelseledamoten, Dominic Duffy, har avgått från Alkanes styrelse och fortsätter vidare med andra möjligheter.

Andy Quinn, ordförande för Alkane, kommenterade:

”Det har varit ett nöje att arbeta med Dominic sedan han blev en del av Alkanes styrelse efter slutförandet av sammanslagningen med Mandalay Resources Corporation. På styrelsens vägnar vill jag tacka honom för hans insatser och önskar honom all framgång i hans framtida uppdrag.”

Styrelsen överväger just nu sin sammansättning och framtida utnämningar.

Detta dokument har godkänts för publicering på marknaden av Nic Earner, Managing Director.

OM ALKANE ‐ alkres.com ‐ ASX:ALK | TSX: ALK | OTCQX: ALKEF

Alkane Resources (ASX:ALK; TSX:ALK; OTCQX:ALKEF) är en australiensisk guld- och antimonproducent med en portfölj bestående av tre gruvor i drift i Australien och Sverige. Företaget har en stark balansräkning och har goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Alkanes helägda produktionsanläggningar omfattar Tomingley, ett dagbrott och en underjordisk guldgruva sydväst om Dubbo i centrala västra New South Wales, Costerfield, en underjordisk guld- och antimonbrytning nordöst om Heathcote i centrala Victoria, samt Björkdal, en underjordisk guldgruva nordväst om Skellefteå i Sverige (cirka 750 km norr om Stockholm). Pågående regional prospektering i närheten av gruvorna fortsätter att öka resurserna vid alla tre verksamheterna.

Alkane äger också det mycket stora guld-koppar-porfyrprojektet Boda-Kaiser Project i centrala västra New South Wales och har i en förstudie utarbetat en ekonomisk utvecklingsplan. Bolaget bedriver fortlöpande prospektering inom det omgivande Northern Molong Porphyry-projektet och är övertygat om att det kommer att stärka östra Australiens rykte som en viktig produktionsregion för guld, koppar och antimon.

