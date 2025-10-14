ZenaTech fortalece el negocio de Drones como Servicio (DaaS) para los mercados gubernamental y de aviación con la firma de una oferta de adquisición de una segunda empresa de topografía en Jacksonville, Florida

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció hoy que firmó una oferta para adquirir una empresa de topografía e inspección con sede en Jacksonville, Florida, con una larga trayectoria y clientes establecidos en los sectores municipal, gubernamental y de aviación. Una vez completada, esta marcaría la segunda adquisición estratégica de ZenaTech en el área de Jacksonville, lo que permitiría penetrar en los mercados de clientes gubernamentales y de aviación de rápido crecimiento de Florida, al mismo tiempo que amplía el alcance potencial hacia el sureste de EE. UU. más amplio para sus soluciones de Drones como Servicio.

"Jacksonville representa uno de los mercados más desatendidos de la nación para servicios avanzados de topografía e inspección de infraestructura basados en drones, que abarca más de 874 millas cuadradas, es la ciudad más grande de los 48 estados contiguos de EE. UU. por superficie terrestre", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Combinado con las iniciativas de obras públicas en rápida expansión de la región, vemos una oportunidad significativa para desplegar nuestro modelo de Drones como Servicio en un amplio espectro de aplicaciones, desde servicios públicos hasta infraestructura y transporte. El mercado de aviación de Florida está experimentando un crecimiento sustancial, y las inversiones para expansión y modernización del aeropuerto están impulsando la demanda de servicios de topografía e inspección basados en drones que estamos listos para ofrecer".

La adquisición de la empresa objetivo ofrece servicios de levantamiento topográfico, cartografía e inspección con drones a clientes municipales, de servicios públicos y aeroportuarios, combinando la experiencia tradicional en el campo con tecnología geoespacial avanzada para proyectos de infraestructura crítica y desarrollo de terrenos. Junto con la adquisición recientemente completada de A&J Land Surveyors, Inc, con sede en Jacksonville, reconocida por su experiencia en aviación, infraestructura y servicios públicos, la empresa está bien posicionada para consolidar una fuerte presencia en la región y más allá.

Florida es uno de los estados de más rápido crecimiento en Estados Unidos y cuenta con presupuestos estatales de miles de millones asignados a carreteras, puentes y proyectos de aviación. En particular, más de 345.4 millones de dólares están asignados a infraestructura de aviación en el presupuesto más reciente de 2025/26, destinados a mantenimiento, expansión y modernización de aeropuertos, generando una fuerte demanda de servicios avanzados de topografía e inspecciones habilitados por drones.

Actualmente, ZenaTech, ha completado once adquisiciones como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drones como Servicio (DAAS) para mediados de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a las empresas y clientes gubernamentales acceso flexible y conveniente a servicios basados en drones mediante pago por uso o suscripción, para una variedad de aplicaciones que incluyen topografía, inspecciones, agricultura de precisión y automatización de procesos técnicos antiguos o manuales. El modelo elimina la necesidad de invertir en costos de capital, pilotos, mantenimiento y cumplimiento normativo para beneficiarse de la innovación de los drones. La empresa está adquiriendo empresas de ingeniería topográfica y otros negocios con alto potencial para la innovación con drones, con el fin de avanzar en su visión nacional de una plataforma de negocios de drones escalable, multiservicio y habilitada por tecnología, respaldada por una base de clientes existente e ingresos recurrentes.

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), soluciones empresariales SaaS, y computación cuántica para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su modelo de negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los sectores de almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

Contactos para más información:

Empresa, inversores y medios de comunicación:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Inversores:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Declaración de salvaguarda

Este comunicado de prensa y los comentarios relacionados de la administración de ZenaTech, Inc. incluyen "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las leyes federales de valores de EE. UU. y las leyes de valores canadienses aplicables. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a las disposiciones de salvaguarda bajo la Ley de Reforma de Valores Privados de 1995. Esta información prospectiva se relaciona con eventos o desempeño futuros de ZenaTech y refleja las expectativas y proyecciones de la administración con respecto al crecimiento, los resultados de las operaciones el desempeño y las perspectivas y oportunidades empresariales de ZenaTech. Estas declaraciones prospectivas reflejan las creencias actuales de la gerencia y están basadas en la información actualmente disponible para la administración. En algunos casos, la información prospectiva se puede identificar por terminología como "puede", "voluntad", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "pretende", "busca", "es/es probable que", "cree", "estima", "predice", "potencial", "continúa" o la forma negativa de estos términos u otra terminología comparable destinada a identificar declaraciones prospectivas. La información prospectiva en este documento incluye, entre otras, las expectativas de ZenaTech con respecto a sus ingresos, gastos, producción, operaciones, costos, flujos de efectivo y crecimiento futuro; expectativas con respecto a los costos y la capacidad de producción futuros; la capacidad de ZenaTech para entregar productos al mercado como se contempla actualmente, incluidos sus productos de drones, incluidos ZenaDrone 1000 e IQ Nano; las necesidades anticipadas de efectivo de ZenaTech y sus necesidades de financiamiento adicional; la intención de ZenaTech de hacer crecer el negocio y sus operaciones y riesgo de ejecución; expectativas con respecto a las operaciones y costos futuros; la volatilidad de los precios de las acciones y las condiciones del mercado en las industrias en las que opera ZenaTech; los riesgos políticos, económicos, ambientales, fiscales, de seguridad y otros riesgos asociados con operar en mercados emergentes; los riesgos regulatorios; la publicidad desfavorable o la percepción del consumidor; la dificultad para pronosticar las tendencias de la industria; la capacidad para contratar personal clave; las condiciones competitivas de la industria y las estrategias competitivas y comerciales de ZenaTech; los objetivos empresariales esperados de ZenaTech para los próximos doce meses; la capacidad de ZenaTech para obtener fondos adicionales a través de la venta de compromisos de capital o deuda; capital de inversión y participación en el mercado; la capacidad de completar cualquier adquisición contemplada; cambios en los mercados objetivo; incertidumbre del mercado; capacidad de acceder a capital adicional, incluso a través de la cotización de sus valores en varias jurisdicciones; gestión del crecimiento (planes y calendario de expansión); infracción de patentes; litigios; leyes, regulaciones aplicables y cualquier enmienda que afecte el negocio de ZenaTech.