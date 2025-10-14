Patikslinimas: UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pirmosios dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą, siūlymas

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI AR SKLEISTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE ARBA JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE IR NEGALI BŪTI PERDUOTAS Į TOKIAS JURISDIKCIJAS, KURIOSE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS ARBA SKLEIDIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. TAIKOMI IR TAM TIKRI KITI APRIBOJIMAI. PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRANEŠIME VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽAI ESANTĮ SVARBŲ ĮSPĖJIMĄ ŽEMIAU.
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ pirmosios dalies obligacijų, išleidžiamų pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą, siūlymas
NAUJOS EUR 2025/2026 OBLIGACIJOS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinė bendrovė UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ (Bendrovė) pradeda EUR 2025/2026 Obligacijų (ISIN LT0000135840, “Obligacijos”) viešą platinimą. Obligacijos išleidžiamos pagal 50 milijonų EUR Obligacijų Programą. Bazinis programos prospektas buvo patvirtintas Lietuvos banko 2025 m. rugpjūčio 25 d. („Prospektas“).
Pagal pirmosios dalies Obligacijų galutines sąlygas, paskelbtas 2025 m. spalio 14 d. (prisegta, kartu su specifinės emisijos Prospekto santrauka ir jos vertimais į lietuvių, latvių ir estų kalbas), Bendrovė ketina išplatinti iki 25 milijonų EUR nominalios vertės Obligacijų, kurių išpirkimo terminas 2026 m. gruodžio 4 d., investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
Pagrindinių Obligacijų siūlymo sąlygų santrauka:
- Pirmosios dalies dydis: iki 25 000 000 EUR
- Obligacijos nominalioji vertė (angl. Denomination) – 1 000 (vienas tūkstantis) eurų
- Palūkanų norma: 8,50 %, išmokama kas pusę metų
- Platinimo periodas: nuo 2025 m. spalio 15 d. iki 2025 m. spalio 31 d., 14:30 CEST / 15:30 Vilniaus laiku
- Atsiskaitymo ir įsigaliojimo diena: 2025 m. lapkričio 4 d.
- Obligacijų išpirkimo diena: 2026 m. gruodžio 4 d.
Investuotojai, norintys pateikti obligacijų pasirašymo pavedimus turi susisiekti su savo banku ar finansų maklerių įmone.
PRISTATYMAI INVESTUOTOJAMS
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas Mantas Auruškevičius investuotojams pristatys siūlymą internetinės konferencijos / vebinaro metu:
- Pristatymas anglų kalba: 2025 m. spalio 21 d., 13:00 CEST / 14:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OptpNdpqT-m2lHqqYtEp1A#/registration
- Pristatymas lietuvių kalba: 2025 m. spalio 21 d., 9:00 CEST / 10:00 Vilniaus laiku. Išankstinė registracija:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_plGLeoW3SxOuCFZKIt5wAg#/registration
KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Kilus klausimų dėl Obligacijų, susisiekite su Orion Securities el. paštu: obligacijos@orion.lt arba telefonu: +37068758168.
Daugiau informacijos ir reikalingų dokumentų rasite adresu: https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail.
SVARBUS ĮSPĖJIMAS:
Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje arba Australijoje, arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas.
Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su vertybiniais popieriais susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.
Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti Bendrovės vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Prospektas yra vienintelis teisiškai įpareigojantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę, Obligacijas, jų siūlymą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, taip pat įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Prospektas yra paskelbtas Bendrovės interneto svetainėje https://lordslb.lt/aei_bonds_2025_retail, taip pat www.nasdaqbaltic.com ir www.crib.lt.
Prospekto patvirtinimas neturėtų būti laikomas į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą įtraukiamų Obligacijų kokybės patvirtinimu. Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Prospektą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Be to, šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Mantas Auruškevičius
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“ vadovas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt
Povilas Petručionis
UAB FMĮ “Orion Securities” finansų makleris
pp@orion.lt
+37068758168
Priedai
- Final terms (Series I Tranche 1) (Retail)
- AEI obligacijos_Investicinė prezentacija_LT
- Prospekto santrauka (EN, LT, LV, EE)