Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2025

DELSON, Québec, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2025.

Pour les trois mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,7 millions $ ou 0,45 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,68 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142 millions $ comparativement à 140 millions $ l'an dernier.

Pour les neuf mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,9 millions $ ou 0,47 $ par action comparativement à un bénéfice net de 11 millions $ ou 1,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 406 millions $, comparativement à 385 millions $ l’an dernier.

Au troisième trimestre de 2025, Goodfellow a démontré sa capacité d’adaptation face à un contexte économique national en constante évolution, en misant sur une gestion rigoureuse des coûts, la protection de ses marges et les opportunités ciblées de croissance dans les produits à valeur ajoutée et les marchés spécialisés. Grâce à ces initiatives, appuyées par un modèle d’affaires diversifié et une approche résolument axée sur la clientèle, la Société a enregistré une progression de son taux de roulement et de son chiffre d’affaires.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende de 0,35 $ par action payable le 11 novembre 2025 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 28 octobre 2025. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.
États consolidés du résultat global
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024
(en milliers de dollars, sauf les montants par action)
Non audités

 Trois mois terminés leNeuf mois terminés le
 31 août
2025		31 août
2024		31 août
2025		31 août
2024
 $$$$
     
Chiffre d’affaires 141 910139 668406 030385 336
Charges    
Coût des ventes106 690 105 280312 594 294 025
Frais de vente et charges administratives et générales28 779 25 44784 719 74 439
Charges financières nettes1 242 9553 2401 662
 136 711 131 682400 553370 126
     
Bénéfice avant impôt sur le résultat5 199 7 9865 47715 210
     
Impôt sur le résultat1 456 2 236 1 5344 259
     
Total aux éléments du résultat global3 743 5 7503 943 10 951
     
     
Bénéfice net par action – de base0,450,680,471,29
Bénéfice net par action – dilué0,440,680,471,29


GOODFELLOW INC.
États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars)
Non audités

 AuAuAu
 31 août
2025		30 novembre
2024		31 août
2024
 $$$
Actifs   
Actifs courants   
Trésorerie4 0985 3146 273
Clients et autres débiteurs64 63256 60173 775
Impôts à recouvrer5 0036 6344 849
Stocks148 403 131 284131 853
Charges payées d’avance1 640 4 0472 101
Total des actifs courants223 776203 880218 851
    
Actifs non courants   
Immobilisations corporelles42 54543 88343 610
Actifs incorporels483 8961 044
Actifs au titre de droits d’utilisation20 356 19 93615 818
Actifs au titre des régimes à prestations définies21 385 21 92515 325
Autres actifs1 8851 3361 343
Total des actifs non courants86 654 87 97677 140
Actifs totaux310 430291 856295 991
    
Passifs   
Passifs courants   
Dette bancaire22 0005 91321 636
Fournisseurs et autres créditeurs50 23449 02850 043
Provision804 9301 747
Partie courante des obligations locatives6 5626 2715 326
Total des passifs courants79 60062 14278 752
    
Passifs non courants   
Obligations locatives15 447 15 20311 966
Impôt sur le résultat différé8 3038 3034 112
Total des passifs non courants23 750 23 50616 078
Passifs totaux103 350 85 64894 830
    
Capitaux propres   
Capital social9 214 9 3099 337
Résultats non distribués197 866196 899191 824
 207 080206 208201 161
Passifs et capitaux propres totaux310 430291 856295 991


GOODFELLOW INC.
États consolidés des flux de trésorerie
Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024
(en milliers de dollars)
Non audités

 Trois mois terminés le
Neuf mois terminés le
 

31 août
2025		31 août
2024		31 août
2025		31 août
2024
 $$$$
Activités opérationnelles    
Bénéfice net3 7435 7503 94310 951
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :    
     Amortissement des :    
          Immobilisations corporelles1 3081 0993 8572 816
          Actifs incorporels147 148438 443
          Actifs au titre de droits d’utilisation1 597 1 2664 607 3 389
     Gain sur disposition d’immobilisations corporelles(3)(18)(12)(95)
     Provision16 (1 027)(126) (1 042)
     Impôt sur le résultat1 456 2 2361 534 4 259
     Charges d’intérêts610 5191 442 894
     Charges d’intérêts sur obligations locatives362 2121 068 486
     Excédent (déficit) de la capitalisation des régimes de
          retraite sur les charges		169 (61)540 22
     Rémunération à base d’actions89-89-
     Autres(4) (19)(185) (11)
 9 490 10 10517 195 22 112
     
Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du
     fonds de roulement		30 03417 964(21 600)(38 912)
Intérêts payés(979)(706)(2 447)(1 413)
Impôt sur le résultat recouvré (payé)10720197(2 822)
 29 16217 459(23 950)(43 147)
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles38 65227 564(6 755)(21 035)
     
Activités de financement    
(Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire- (6 000)2 000-
(Diminution) augmentation nette de l’emprunt CORRA(35 000)(3 000)20 00015 000
Paiement d’obligations locatives(1 488)(1 322)(4 307)(3 778)
Rachat d'actions(216)(368)(1 055)(537)
Dividende payé--(2 105)(4 256)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement(36 704) (10 690)14 5336 429
     
Activités d’investissement    
Acquisition d’immobilisations corporelles(1 009)(10 082)(2 519)(13 982)
Augmentation d’immobilisations incorporelles(15) -(25) -
Produit de disposition d’immobilisations corporelles32212412
Autres actifs9(116)(549)(566)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement(1 012)(10 176)(3 081)(14 136)
     
Entrées (sorties) nettes de trésorerie9366 6984 697(28 742)
Situation de trésorerie au début de la période3 162 (7 061)(599) 28 379
Situation de trésorerie à la fin de la période4 098(363)4 098(363)
     
La situation de trésorerie comprend les éléments suivants :    
Trésorerie4 0986 2734 0986 273
Découvert bancaire-(6 636)-(6 636)
 4 098(363)4 098(363)


GOODFELLOW INC.
États consolidés de la variation des capitaux propres
Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2025 et 31 août 2024
(en milliers de dollars)
Non audités

 Capital
social		Résultats non
distribués		Total
 $$$
    
Solde au 30 novembre 20239 379185 624195 003
    
Bénéfice net-10 95110 951
    
Total aux éléments du résultat global-10 95110 951
    
Dividende-(4 256)(4 256)
Rachat d’actions(42)(495)(537)
    
Solde au 31 août 20249 337191 824201 161
    
    
Solde au 30 novembre 20249 309196 899206 208
    
Bénéfice net -3 9433 943
    
Total aux éléments du résultat global-3 9433 943
    
Dividende -(2 105)(2 105)
Rémunération à base d’actions -8989
Rachat d’actions (95)(960)(1 055)
    
Solde au 31 août 20259 214197 866207 080


