Goodfellow annonce ses résultats pour son troisième trimestre terminé le 31 août 2025

DELSON, Québec, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») annonce aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2025.

Pour les trois mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,7 millions $ ou 0,45 $ par action comparativement à un bénéfice net de 5,8 millions $ ou 0,68 $ par action l’an dernier. Le chiffre d'affaires consolidé s’est élevé à 142 millions $ comparativement à 140 millions $ l'an dernier.

Pour les neuf mois terminés le 31 août 2025, la Société a déclaré un bénéfice net de 3,9 millions $ ou 0,47 $ par action comparativement à un bénéfice net de 11 millions $ ou 1,29 $ par action l’an dernier. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 406 millions $, comparativement à 385 millions $ l’an dernier.

Au troisième trimestre de 2025, Goodfellow a démontré sa capacité d’adaptation face à un contexte économique national en constante évolution, en misant sur une gestion rigoureuse des coûts, la protection de ses marges et les opportunités ciblées de croissance dans les produits à valeur ajoutée et les marchés spécialisés. Grâce à ces initiatives, appuyées par un modèle d’affaires diversifié et une approche résolument axée sur la clientèle, la Société a enregistré une progression de son taux de roulement et de son chiffre d’affaires.

Le conseil d'administration de Goodfellow inc. a déclaré un dividende de 0,35 $ par action payable le 11 novembre 2025 à tous les actionnaires inscrits à la fermeture des registres le 28 octobre 2025. Le dividende est désigné comme un dividende déterminé aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). La déclaration de dividendes futurs, ainsi que les dates et les montants s’y rapportant, demeurent à la discrétion du conseil d’administration.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».

GOODFELLOW INC.

États consolidés du résultat global

Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024 (en milliers de dollars, sauf les montants par action)

Non audités



Trois mois terminés le Neuf mois terminés le 31 août

2025 31 août

2024 31 août

2025 31 août

2024 $ $ $ $ Chiffre d’affaires 141 910 139 668 406 030 385 336 Charges Coût des ventes 106 690 105 280 312 594 294 025 Frais de vente et charges administratives et générales 28 779 25 447 84 719 74 439 Charges financières nettes 1 242 955 3 240 1 662 136 711 131 682 400 553 370 126 Bénéfice avant impôt sur le résultat 5 199 7 986 5 477 15 210 Impôt sur le résultat 1 456 2 236 1 534 4 259 Total aux éléments du résultat global 3 743 5 750 3 943 10 951 Bénéfice net par action – de base 0,45 0,68 0,47 1,29 Bénéfice net par action – dilué 0,44 0,68 0,47 1,29





GOODFELLOW INC.

États consolidés de la situation financière

(en milliers de dollars)

Non audités



Au Au Au 31 août

2025 30 novembre

2024 31 août

2024 $ $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 4 098 5 314 6 273 Clients et autres débiteurs 64 632 56 601 73 775 Impôts à recouvrer 5 003 6 634 4 849 Stocks 148 403 131 284 131 853 Charges payées d’avance 1 640 4 047 2 101 Total des actifs courants 223 776 203 880 218 851 Actifs non courants Immobilisations corporelles 42 545 43 883 43 610 Actifs incorporels 483 896 1 044 Actifs au titre de droits d’utilisation 20 356 19 936 15 818 Actifs au titre des régimes à prestations définies 21 385 21 925 15 325 Autres actifs 1 885 1 336 1 343 Total des actifs non courants 86 654 87 976 77 140 Actifs totaux 310 430 291 856 295 991 Passifs Passifs courants Dette bancaire 22 000 5 913 21 636 Fournisseurs et autres créditeurs 50 234 49 028 50 043 Provision 804 930 1 747 Partie courante des obligations locatives 6 562 6 271 5 326 Total des passifs courants 79 600 62 142 78 752 Passifs non courants Obligations locatives 15 447 15 203 11 966 Impôt sur le résultat différé 8 303 8 303 4 112 Total des passifs non courants 23 750 23 506 16 078 Passifs totaux 103 350 85 648 94 830 Capitaux propres Capital social 9 214 9 309 9 337 Résultats non distribués 197 866 196 899 191 824 207 080 206 208 201 161 Passifs et capitaux propres totaux 310 430 291 856 295 991





GOODFELLOW INC.

États consolidés des flux de trésorerie

Pour les périodes de trois mois et neuf mois terminées le 31 août 2025 et 2024

(en milliers de dollars)

Non audités



Trois mois terminés le

Neuf mois terminés le



31 août

2025 31 août

2024 31 août

2025 31 août

2024 $ $ $ $ Activités opérationnelles Bénéfice net 3 743 5 750 3 943 10 951 Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Amortissement des : Immobilisations corporelles 1 308 1 099 3 857 2 816 Actifs incorporels 147 148 438 443 Actifs au titre de droits d’utilisation 1 597 1 266 4 607 3 389 Gain sur disposition d’immobilisations corporelles (3) (18) (12) (95) Provision 16 (1 027) (126) (1 042) Impôt sur le résultat 1 456 2 236 1 534 4 259 Charges d’intérêts 610 519 1 442 894 Charges d’intérêts sur obligations locatives 362 212 1 068 486 Excédent (déficit) de la capitalisation des régimes de

retraite sur les charges 169 (61) 540 22 Rémunération à base d’actions 89 - 89 - Autres (4) (19) (185) (11) 9 490 10 105 17 195 22 112 Variation des éléments sans effet sur la trésorerie du

fonds de roulement 30 034 17 964 (21 600) (38 912) Intérêts payés (979) (706) (2 447) (1 413) Impôt sur le résultat recouvré (payé) 107 201 97 (2 822) 29 162 17 459 (23 950) (43 147) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 38 652 27 564 (6 755) (21 035) Activités de financement (Diminution) augmentation nette de l’emprunt bancaire - (6 000) 2 000 - (Diminution) augmentation nette de l’emprunt CORRA (35 000) (3 000) 20 000 15 000 Paiement d’obligations locatives (1 488) (1 322) (4 307) (3 778) Rachat d'actions (216) (368) (1 055) (537) Dividende payé - - (2 105) (4 256) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (36 704) (10 690) 14 533 6 429 Activités d’investissement Acquisition d’immobilisations corporelles (1 009) (10 082) (2 519) (13 982) Augmentation d’immobilisations incorporelles (15) - (25) - Produit de disposition d’immobilisations corporelles 3 22 12 412 Autres actifs 9 (116) (549) (566) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (1 012) (10 176) (3 081) (14 136) Entrées (sorties) nettes de trésorerie 936 6 698 4 697 (28 742) Situation de trésorerie au début de la période 3 162 (7 061) (599) 28 379 Situation de trésorerie à la fin de la période 4 098 (363) 4 098 (363) La situation de trésorerie comprend les éléments suivants : Trésorerie 4 098 6 273 4 098 6 273 Découvert bancaire - (6 636) - (6 636) 4 098 (363) 4 098 (363)





GOODFELLOW INC. États consolidés de la variation des capitaux propres Pour les périodes de neuf mois terminées le 31 août 2025 et 31 août 2024 (en milliers de dollars)

Non audités



Capital

social Résultats non

distribués Total $ $ $ Solde au 30 novembre 2023 9 379 185 624 195 003 Bénéfice net - 10 951 10 951 Total aux éléments du résultat global - 10 951 10 951 Dividende - (4 256) (4 256) Rachat d’actions (42) (495) (537) Solde au 31 août 2024 9 337 191 824 201 161 Solde au 30 novembre 2024 9 309 196 899 206 208 Bénéfice net - 3 943 3 943 Total aux éléments du résultat global - 3 943 3 943 Dividende - (2 105) (2 105) Rémunération à base d’actions - 89 89 Rachat d’actions (95) (960) (1 055) Solde au 31 août 2025 9 214 197 866 207 080



