Bombardier révèle que BOND est le client derrière la commande et l’entente de services historiques de juin 2025

LAS VEGAS, 14 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière de révéler que BOND est l’entreprise derrière la commande ferme de 50 avions et l’entente de services précédemment annoncées, d’une valeur de 1,7 milliard $ US. La cérémonie s’est déroulée aujourd’hui au salon et congrès annuel de l’Association de l’aviation d’affaires des États-Unis (NBAA-BACE), où BOND a également dévoilé son identité de marque à l’industrie. Dans le cadre de la cérémonie, BOND a aussi annoncé que la commande comprend des avions Challenger et Global, dont les livraisons devraient débuter en 20271.

BOND a choisi Bombardier en exclusivité pour lancer ses opérations, marquant ainsi une étape importante pour les deux entreprises. Cette commande historique, qui comprend un contrat de services complet, reflète la confiance de BOND dans les avions de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie et son engagement à fournir le plus haut niveau de qualité et de soutien.



« Le choix exclusif de BOND pour les avions et les services de Bombardier en dit long sur la confiance que la société accorde à nos gens, à nos produits et aux valeurs d’excellence et d’intégrité qui définissent notre entreprise », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « Les jets de Bombardier sont les meilleurs de leur catégorie. Ce niveau d’excellence, combiné à un réseau de service classé au premier rang dans de récents sondages de l’industrie, place notre équipe dans une position unique pour fournir à BOND une offre fondée sur la qualité des produits, la fiabilité et une assistance prévisible. »

« Ayant passé toute ma carrière dans l’aviation privée, je suis ravi de pouvoir proposer à nos clients les meilleurs avions du monde », a déclaré Bill Papariella, président et PDG du groupe BOND. « Notre relation avec l’équipe de Bombardier remonte à plusieurs années, grâce à mes anciennes fonctions dans le domaine du service après-vente chez Jet Edge, et j’ai été directement témoin de la culture, de la constance et de l’esprit axé sur le service qui rendent cette entreprise exceptionnelle. Cette relation ne concerne pas seulement les avions – elle reflète aussi des valeurs communes et un engagement à long terme à redéfinir la fiabilité et le soutien dans le domaine de l’aviation privée. La réaction des marchés financiers à notre annonce en juin a confirmé cette conviction. Ce que nous bâtissons avec BOND s’inscrit dans la continuité de la vision que j’ai initiée chez Jet Edge, selon laquelle les grandes compagnies d’aviation se construisent autour du service, et Bombardier est la meilleure entreprise du monde pour nous aider à tenir cette promesse. »

En choisissant les avions de Bombardier, BOND veille à ce que ses clients avisés bénéficient des meilleures performances, d’une fiabilité optimale et d’une expérience passager rehaussée, du décollage à l’atterrissage. Cette relation commerciale repose sur une base de confiance et une vision commune de l’excellence. Les deux entreprises s’engagent à forger un lien solide et durable qui soutiendra les ambitieux plans d’affaires de BOND.

L’entente de services à long terme est un pilier essentiel de cette collaboration, conçue pour assurer le fonctionnement à plein rendement de la flotte de BOND dès le premier jour. Dans le cadre de cette entente, BOND bénéficiera de l’ensemble des services de maintenance et de soutien de Bombardier, notamment en ayant accès à son réseau mondial de centres de service, à une assistance technique en tout temps, à la disponibilité des pièces et à des outils de maintenance prédictive. Cette couverture complète permet non seulement d’optimiser le temps de vol des avions, mais aussi d’assurer la tranquillité d’esprit sur le plan opérationnel, aidant BOND à se concentrer sur la création d’une expérience fluide et de qualité supérieure pour sa clientèle.

La commande, initialement annoncée en juin 2025, comprend également 70 options d’achat de nouveaux avions; si toutes les options sont exercées, la valeur totale des avions et des services s’élèverait à plus de 4 milliards $ US2.

1 Se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

2 Comprend la commande ferme de 50 avions, l’hypothèse que les 70 options d’achat sont exercées à la discrétion du client, ainsi que l’entente de services. Cette hypothèse constitue un énoncé prospectif – se reporter à la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ci-après.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 100 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Bombardier, Global et Challenger sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer grandement des résultats prévus dans ces mêmes énoncés prospectifs. Voir la mise en garde sur les « Énoncés prospectifs » dans le plus récent rapport financier publié par Bombardier Inc. pour en savoir plus.