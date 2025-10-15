Bourse Direct : Chiffre d’affaires consolidé de 56,3 millions d’euros Forte croissance du volume d’ordres exécutés de 17,7% Près de 400 000 comptes

Chiffre d’affaires consolidé de 56,3 millions d’euros

Forte croissance du volume d’ordres exécutés de 17,7%

Près de 400 000 comptes

Depuis le début de l’année 2025, les marchés boursiers ont connu une forte volatilité entraînant une activité soutenue des clients particuliers. Ainsi, le nombre d’ordres exécutés sur les 9 mois 2025 s’élève à 4,1 millions en hausse de 17,7% par rapport à la même période en 2024. Sur le 3ème trimestre, cette hausse s’inscrit à 21,5% par rapport au 3ème trimestre 2024.

Ainsi, au 30 septembre 2025, le chiffre d’affaires consolidé cumulé s’établit à 56,3 millions d’euros en légère baisse de 1,3% comparé à la même période en 2024, dans le contexte de baisse des taux d’intérêt.

En effet, Bourse Direct enregistre un chiffre d’affaires individuel sur les 9 premiers mois de l’année 2025 en légère hausse à 50,9 millions d’euros, contre 50,7 millions d’euros en 2024. Les revenus de courtage augmentent de 21,5% alors que les produits de trésorerie enregistrent une baisse de 12,7% en 2025, en phase de stabilisation.

Sur le 3ème trimestre 2025, le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’inscrit en croissance de 6,3% par rapport à la même période en 2024.

Le recrutement de nouveaux comptes est en croissance de 8% sur les 9 premiers mois de l’année 2025, avec près de 400 000 comptes à fin septembre.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre une baisse de 15,1% de son chiffre d’affaires par rapport à 2024 à 5,3 millions d’euros.

La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel. Les capitaux propres de la société s’élèvent à 85,9 millions d’euros au 30 juin 2025.

Expert des marchés boursiers, Bourse Direct dispose d’une plate-forme complète de services et de produits financiers traités sur Internet : actions françaises et étrangères, produits dérivés, OPCVM, assurance-vie, ainsi que d’outils innovants à la pointe de la technologie.

Paris le 15 octobre 2025

Acteur majeur français de la bourse sur Internet, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA PME, est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur www.boursedirect.fr, rubrique Corporate.

