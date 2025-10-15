DEMANDE DE REPORT DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALEDEMANDE DE REPORT DE LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Auplata Mining Group (AMG), informe le marché du report de la tenue de son assemblée générale annuelle.

REPORT DE L'ASSEMBLÉE D'AMG DU 31 OCTOBRE 2025

Comme mentionné dans le communiqué de presse du 2 juillet 2025 (Voir communiqué de Presse du 2 juillet 2025), AMG a présenté une requête auprès du Tribunal Mixte de Commerce de Cayenne afi n d'obtenir un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour la tenue de son assemblée générale annuelle. Le Tribunal Mixte de Cayenne a accordé la prorogation de la tenue de l'assemblée d’AMG au plus tard le 31 octobre 2025 par ordonnance du 26 juin 2025.

À la suite de l’obtention de cette ordonnance, la Société a fait publier dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 115 du 24 septembre 2025 un avis de réunion des actionnaires pour une assemblée générale le 31 octobre 2025.

La Société n’est, cependant, toujours pas en mesure de pouvoir, notamment, fi naliser ses comptes consolidés dans des délais permettant aux Commissaires aux comptes de la Société de pouvoir fi naliser leurs travaux et établir leurs diff érents rapports dans les délais impartis pour la tenue d'une assemblée générale le 31 octobre 2025.

Dans ce contexte, la Société présentera une requête auprès du Tribunal Mixte de Cayenne afi n d'obtenir un délai additionnel jusqu'au 31 décembre 2025 pour la tenue de son assemblée générale annuelle.

