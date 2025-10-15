„Invalda INVL“ grupės antrosios kartos privataus kapitalo fondas viršijo maksimalų dydį ir pritraukė rekordinę 410 mln. eurų sumą

Per vos aštuonis mėnesius nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos „INVL Private Equity Fund II“, pritraukęs bendrą 410 mln. eurų įsipareigojimų sumą, užbaigė fondo platinimą, viršydamas tiek tikslinį 250 mln. eurų, tiek maksimalų 400 mln. eurų dydį (angl. hard-cap). Tai – sėkmingiausias pastaraisiais metais privataus kapitalo fondo platinimas Vidurio ir Rytų Europos regione, sėkmingai įvykdytas nepaisant sudėtingos kapitalo pritraukimo aplinkos ir neapibrėžtumų pasaulyje.
Antrosios kartos „INVL Private Equity Fund II“ dydis apie 2,5 karto viršijo jo pirmtako dydį.
„Investavome ir toliau investuosime į mūsų regioną. Fondo sėkmė pritraukiant lėšas yra puiki žinia įmonėms Baltijos šalyse, Lenkijoje ir visame regione, kurioms reikalingas naujas kapitalas ar esamo verslo pirkėjai. Dabartinė aplinka palanki tiems, kurie pasirengę įsigyti stiprius, augančius verslus, ir mes tą darome, siekdami kurti vertę savo investuotojams”, – komentavo „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
„INVL Private Equity Fund II“ ir „INVL Baltic Sea Growth Fund“ vadovaujanti partnerė Deimantė Korsakaitė teigė: „Esame dėkingi ilgamečiams ir naujiems investuotojams už parodytą pasitikėjimą. Tai, kad dabartinėje neramioje pasaulinėje aplinkoje mes pritraukėme tokio dydžio įsipareigojimus iš tikrai diversifikuoto investuotojų rato, yra stiprus mūsų darbo įvertinimas bei pasitikėjimo mūsų strategija ženklas. Mes nuosekliai dirbsime, siekdami uždirbti investuotojams laukiamą grąžą. Nuo pirmojo platinimo etapo pabaigos paskelbėme apie pasirašytus sandorius dėl investicijų į „Eesti Keskkonnateenused“, didžiausią Estijos atliekų tvarkymo grupę, ir POLMED, vieną didžiausių privačių įvairaus profilio sveikatos paslaugų teikėjų Lenkijoje. Abiejų sandorių užbaigimas planuojamas dar šiais metais.”
Į fondą investavo įvairūs investuotojai, tarp kurių tiek instituciniai investuotojai, tiek ir dalis sėkmingiausių Baltijos šalių verslininkų, šeimos biurų. Fondas sulaukė stipraus institucinių investuotojų palaikymo – į fondą investavo Europos investicijų fondas, SEB, „Luminor“, „Artea“ valdymo įmonių valdomi pensijų fondai, taip pat IPAS „INVL Asset Management“ Latvijoje valdomi pensijų fondai ir gyvybės draudimo bendrovė UAB „Artea Life Insurance“. Investuotojai, kurių investicijos buvo mažesnės nei 10 mln. eurų, galėjo investuoti per finansuojantįjį (angl. feeder) fondą „INVL Private Equity Capital Fund II“, kurio galutinai pritraukta suma siekė 166 mln. eurų.
„Mes, INVL Šeimos biuras, suteikiame savo klientams prieigą prie išskirtinių investavimo galimybių, siūlydami investicijas į alternatyvaus turto klasę. Vienas ryškiausių pastarųjų metų pavyzdžių – „INVL Private Equity Fund II“. Tikime, kad šis fondas siekia užtikrinti ne tik finansinę grąžą, bet ir prasmę – galimybę prisidėti prie realaus ekonomikos augimo netiesiogiai investuojant į ambicingas įmones. Tai puikiai dera su mūsų klientų vertybėmis ir atitinka jų poreikius, nes jie ieško atsakingų investicijų, paremtų patikrinta kompetencija ir aiškia ilgalaike vizija“, – sakė INVL Šeimos biuro vadovė Asta Jovaišienė.
D. Korsakaitė komentavo: „Nuo pirmosios kartos fondo veiklos pradžios 2019 metais mes ne tik padvigubinome fondo dydį, bet ir reikšmingai išplėtėme komandą. Šiandien fondo valdytojai veikia ne tik Lietuvoje ir Latvijoje, bet ir Lenkijoje, kur plėtrai vadovauja naujai paskirtas vadovas Lenkijoje. Pilnu tempu judame pirmyn, investuodami į įmones daugiausia Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir kitose ES šalyse, kurios siekia augimo galimybių. Planuojame įsigyti daugumos arba reikšmingus mažumos akcijų paketus, investuojant nuo 10 iki 60 mln. eurų, o tikslinis investicijos dydis į vieną bendrovę siektų apie 35 mln. eurų.“
„INVL Private Equity Fund II“ valdymo komandoje dirba apie 20 profesionalų. Siekiant sustiprinti mūsų matomumą ir investicijų apimtis Lenkijoje, prie fondo komandos neseniai prisijungė daugiau kaip 25 metų patirtį privataus kapitalo ir investicijų sityje turintis investicijų profesionalas Sylwester Urbanek. Jis vadovaus plėtrai Lenkijoje, kuri yra viena iš pagrindinių fondo investavimo rinkų.
Apie INVL Private Equity Fund II
410 mln. eurų dydžio fondas yra didžiausias privataus kapitalo fondas Baltijos šalyse ir vienas didžiausių Vidurio ir Rytų Europos regione. Fondas neturi sektoriaus apribojimų ir siekia sukurti diversifikuotą portfelį, investuodamas į įmones, turinčias potencialą tapti regiono lyderėmis savo pramonės šakose. Investicijų dydis siekia nuo 10 iki 60 mln. eurų arba didesnę sumą kartu su ko-investuotojais. Fondas siekia įsigyti daugumos arba reikšmingos mažumos akcijų paketus, kad galėtų skatinti ilgalaikės vertės kūrimą. Fondas orientuojasi į verslus, turinčius stiprų potencialą augti ir konkuruoti didėjančios pasaulinės konkurencijos sąlygomis, siekdamas investicinių galimybių Baltijos šalyse, Lenkijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse.
Fondą valdo „INVL Asset Management“, pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja Baltijos šalyse, kuri yra „Invalda INVL” grupės, veikiančios daugiau kaip 30 metų, dalis. Grupės valdomas arba prižiūrimas 2 mlrd. eurų vertės turtas apima investicijas į privatų kapitalą, miškų ir žemės ūkio paskirties žemę, atsinaujinančią energetiką, nekilnojamąjį turtą bei privačią skolą. Grupės veikla taip pat apima šeimos biuro paslaugas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, pensijų fondų Latvijoje valdymą ir investicijas į pasaulinius trečiųjų šalių fondus.
Papildoma informacija:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
darius.sulnis@invl.com