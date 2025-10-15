Offentliggørelse af endelige obligationsvilkår vedr. DLRs CB6 jan. 2031 RF GRØN med ISIN DK0006362660

DLR Kredit A/S

Endelige obligationsvilkår

Endelige obligationsvilkår for ISIN DK0006362660 DLRs CB6 jan. 2031 RF GRØN

DLR Kredit åbner nedenstående nye obligation, der optages til notering på Nasdaq Copenhagen d. 16. oktober 2025.

Den nye obligation er omfattet af DLRs seneste basisprospekt dateret 21.august 2025, som er tilgængeligt på DLR.dk.

Obligationstype ISIN-kode Navn Kupon Konvert Udløb SDO DK0006362660 CB6 B jan 2031 RF (Grøn) Variabel N 01.01.2031

DLR Kredit’s Basisprospekt af 21. august 2025 og dertil hørende Endelige Vilkår er tilgængelige i elektronisk form på dansk og engelsk. Ved uoverensstemmelse mellem den danske og den engelske udgave, er den danske udgave gældende.





