Pour une plus grande portée : une nouvelle injection de 100 M $ pour les 520 000 entrepreneur.es des régions rurales et semi-urbaines

PRINCE GEORGE, Colombie-Britannique et QUÉBEC et MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Community Futures/SADC+CAE/CBDC et la Banque de développement du Canada (BDC) ont annoncé aujourd’hui une initiative de 100 M $ visant à rejoindre un plus grand nombre d’entrepreneur.es qui vivent dans les régions rurales et semi-urbaines. Leaders dans leurs collectivités, ces entrepreneur.es forment un groupe très actif avec un taux d’entrepreneuriat qui s’élevait à 17 % en 2024, comparativement à 12 % dans les zones urbaines. L’enveloppe de financement créée par cette initiative devrait générer jusqu’à 250 millions de dollars en PIB sur cinq ans.

Grâce à leurs centres d’affaires et bureaux répartis à travers le pays, Community Futures/SADC+CAE/CBDC et BDC disposent d’une présence complémentaire. Community Futures/SADC+CAE/CBDC est un programme fédéral administré par les agences de développement régional et Développement économique Canada. Il compte 267 bureaux à but non lucratif au pays, qui offrent des prêts aux petites entreprises, des outils, de la formation et des événements. De son côté, BDC soutient les entrepreneur.es grâce à du financement, des services-conseils et du capital, à partir de ses 109 centres d’affaires au Canada et en ligne à bdc.ca.

« Cette initiative vise à accroître le soutien offert aux 520 000 entrepreneur.es qui vivent dans les régions rurales et semi-urbaines qui font croître notre économie », a déclaré l’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec. « Elle mise sur les forces complémentaires des deux organisations — l’expertise de BDC en matière de financement et de conseils, et la forte présence locale de Community Futures/SADC+CAE/CBDC à travers le pays. »

« À BDC, nous croyons que chaque entrepreneur.e, peu importe où il ou elle vit, mérite une chance équitable de faire croître son entreprise. Les communautés rurales et semi-urbaines regorgent de propriétaires de PME audacieux et résilients, qui font souvent face à plus d’obstacles et disposent de moins de ressources », a affirmé Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC. « Cette initiative avec Community Futures/SADC+CAE/CBDC nous permet de faire ce qu’une banque de développement devrait faire : aller là où les autres ne vont pas, et bâtir des ponts là où il y a des lacunes. Nous voulons libérer un potentiel qui a été trop longtemps négligé. Nous croyons que c’est exactement ce dont notre économie a besoin en ce moment. »

« Grâce à notre ancrage dans les collectivités et à la confiance bâtie depuis plus de 40 ans, les SADC et CAE du Québec sont bien positionnés pour accompagner de près les entrepreneurs », a expliqué Pascal Harvey, président-directeur général du Réseau des SADC et CAE. « Ensemble avec la BDC, nous élargissons leur accès à des ressources essentielles pour innover, croître et générer encore plus de richesse dans nos régions. »

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement plus large de BDC à développer le potentiel entrepreneurial sous toutes ses formes et à contribuer à la croissance de l’économie canadienne. Depuis le lancement de notre initiative de Financement collaboratif en novembre 2024, BDC a établi des partenariats avec des institutions financières et des prêteurs locaux qui soutiennent les groupes mal desservis. En rejoignant ce réseau de partenaires de confiance, Community Futures/SADC+CAE/CBDC nous aidera à atteindre encore plus d’entrepreneur.es dans les régions rurales et semi-urbaines. Il s’agit d’aller à la rencontre des entrepreneur.es là où ils et elles se trouvent et de les aider à faire croître leur PME.

Cette annonce précède la Semaine de la PME, une célébration nationale de l’entrepreneuriat canadien organisée par BDC depuis plus de 45 ans. Le thème de cette année est Une révolution économique est en marche : positionnez votre PME.

BDC et Community Futures/SADC+CAE/CBDC intensifient leurs efforts pour que les entrepreneur.es des régions rurales et semi-urbaines — des piliers de l’économie canadienne — aient les ressources nécessaires pour prospérer.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

À propos du Réseau des SADC et CAE :

Le Réseau des SADC (Sociétés d’aide au développement des collectivités) et CAE (Centres d’aide aux entreprises) regroupe 57 SADC et 10 CAE présentes à travers le Québec, qui œuvrent depuis près de 45 ans au développement économique de leur collectivité. Chaque année, 340 professionnels et 600 bénévoles soutiennent et financent plus de 10 000 entrepreneurs ainsi que 1 500 projets de développement économique local.



