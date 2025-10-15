Communiqué de presse : Sanofi fait de Montpellier le coeur mondial de la recherche translationnelle sur les maladies auto-immunes

Sanofi fait de Montpellier le coeur mondial de la recherche translationnelle sur les maladies auto-immunes

Montpellier, 15 octobre 2025. Sanofi a lancé aujourd'hui à Montpellier un Centre d'Excellence Translationnel, en partenariat avec l'Institut Hospitalo-Universitaire Immun4Cure, dédié au développement des traitements des maladies auto-immunes et inflammatoires. Cette structure inédite, première du genre au niveau mondial, place le patient au cœur du processus de recherche et de développement, depuis les phases les plus précoces jusqu'aux essais cliniques avancés. Ce partenariat stratégique de 5 ans unit ainsi les forces de Sanofi avec celles de l'écosystème d'excellence montpelliérain - IHU Immun4Cure, CHU de Montpellier, INSERM et Université de Montpellier - pour accélérer les découvertes en immunologie et consolider le leadership français dans ce domaine thérapeutique d'avenir.

Houman Ashrafian

Vice-Président Exécutif, Responsable Recherche et Développement, Sanofi

« L’inauguration de ce Centre d'Excellence Translationnel constitue un levier stratégique pour accélérer et transformer la recherche dans le domaine des maladies auto-immunes et inflammatoires. Il se distingue par son approche intégrée, combinant l'expertise clinique de l'IHU avec les capacités de développement de Sanofi, tout en impliquant les patients très précocement, créant ainsi un continuum efficace entre recherche fondamentale et applications thérapeutiques. Cette structure originale est une nouvelle illustration de notre innovation en matière de R&D et au service de notre stratégie en immunologie. »

Face à la prévalence des maladies auto-immunes, ce centre a vocation à concentrer ses activités sur des pathologies majeures, notamment l'arthrite rhumatoïde et le lupus, des maladies chroniques qui affectent des millions de personnes dans le monde et pour lesquelles les besoins médicaux restent considérables. L’ambition de Sanofi et des partenaires du Centre d’Excellence Translationnel est de pouvoir lancer de premières études cliniques dans ces maladies d’ici fin 2026.

Avec plusieurs dizaines de chercheurs de Sanofi mobilisés aux côtés des experts de l'IHU Immun4Cure, ce Centre d'Excellence Translationnel transforme l'approche traditionnelle de la R&D pharmaceutique grâce à un accès privilégié à des ressources biologiques et cliniques uniques. Cette alliance, qui conjugue recherche fondamentale, expertise clinique et expérience patient, vise à réduire significativement les délais de développement des nouveaux traitements en immunologie. La compréhension approfondie des mécanismes des maladies auto-immunes permettra de concevoir des thérapies plus ciblées, répondant précisément aux besoins des patients.

Ce nouveau Centre d'Excellence Translationnel illustre l'engagement historique de Sanofi dans l’écosystème scientifique français, avec plus de 100 partenariats publics privés actifs incluant des hôpitaux, universités ou start-ups. Cette approche collaborative s’inscrit ainsi dans la continuité de ses partenariats structurants, notamment en tant que membre fondateur du Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC) dans le domaine de l’oncologie et du Marseille Immunology Biocluster (MIB) dans celui de l’immunologie.

Le Centre d'Excellence Translationnel de Montpellier, qui s'appuie sur les capacités de Sanofi en génération et analyses de données reposant sur l’AI et en sciences décisionnelles, devient ainsi un modèle de synergie entre recherche publique et industrie pharmaceutique. Au-delà de l'accélération du développement de nouvelles solutions thérapeutiques, ce centre intègre également une dimension entrepreneuriale à travers le soutien aux start-ups innovantes et investit dans la formation d'une nouvelle génération d'experts en immunologie via des programmes d'échanges entre Sanofi et l'IHU Immun4Cure.

Avec ce Centre d’Excellence Translationnel, Sanofi renforce la place de la France au cœur de sa transformation de R&D mondiale et contribue activement à l’attractivité scientifique de l'Hexagone dans le domaine de l'immunologie.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l'IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et créer de la croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde — et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait en aider des millions d’autres. Animées par une mission commune — poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens — nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque.



Sanofi est cotée sur EURONEXT: SAN et NASDAQ: SNY.

Relations médias

Sandrine Guendoul | + 33 6 25 09 14 25 | sandrine.guendoul@sanofi.com

Léo Le Bourhis | + 33 6 75 06 43 81 | leo.lebourhis@sanofi.com

Victor Rouault | + 33 6 70 93 71 40 | victor.rouault@sanofi.com

Léa Ubaldi |+ 33 6 30 19 66 46 | lea.ubaldi@sanofi.com

Pièce jointe