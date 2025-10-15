Rapala VMC Oyj: Muutoksia globaalissa johtoryhmässä

RAPALA VMC OYJ, Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, 15.10.2025 klo 13.00 EEST

Travis Tuma on nimitetty globaalin johtoryhmän jäseneksi. Nimitys tulee voimaan välittömästi.

Tuma aloitti Rapala VMC USA:n palveluksessa myyntipäällikkönä 2006 omaten jo tuolloin vahvan toimialakokemuksen. Vuonna 2022 hänestä tuli Rapala VMC USA:n johtoryhmän (Senior Leadership Team) jäsen ja myyntijohtaja (Vice President of Sales). Hän aloittaa Rapala VMC USA:n maajohtajana 1. tammikuuta 2026. Nykyinen maajohtaja Marcus Twidale palaa Eurooppaan uuteen tehtäväänsä, jossa hän vastaa Rapala-brändistä sekä konsernin strategisesta brändijohtamisesta. Maajohtajuuden ohella Tuma jatkaa Yhdysvaltain myyntijohtajana osana Rapala VMC USA:n johtoryhmää.

”Olen erittäin iloinen saadessani Travisin globaaliin johtoryhmään. Hän tuo mukanaan vahvan myyntifokuksen sekä syvällisen osaamisen konsernin suurimmasta markkina-alueesta, Yhdysvalloista. Kollegana hän on erittäin arvostettu tiimin jäsen ja täydentää nykyistä globaalia johtoryhmää erinomaisesti. Haluan onnitella häntä nimityksestä globaalin johtoryhmän uudeksi jäseneksi”, sanoo toimitusjohtaja Cyrille Viellard.

Rapala VMC Oyj

Cyrille Viellard

Toimitusjohtaja

Lisätietoja

Lisätietoja antaa: Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

