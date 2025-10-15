MONGOLIAN MINING CORPORATION 最新營運資料 截至二零二五年九月三十日止季度

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

MONGOLIAN MINING CORPORATION

（於開曼群島註冊成立的有限責任公司）

（股份代號：975）

最新營運資料

截至二零二五年九月三十日止季度

香港, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mongolian Mining Corporation（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈截至二零二五年九月三十日止季度的未經審核最新營運資料。截至二零二四年九月三十日止季度及截至二零二五年六月三十日止季度的比 較數字亦於本公告披露（如適用）。

本公司為業務集中於並位於蒙古國的最大的國際上市私營礦業公司。本集團整合了一個多元化的業務組合，在蒙古國南部及西部地區開發及運營焦（冶金）煤、黃金、銅及其他有色金屬礦業資產。

焦（冶金）煤營運

本集團的全資附屬公司Energy Resources LL C（「ER 」）經營Ukhaa Khudag（「UHG」）焦煤煤礦，本集團控股附屬公司Khangad Exploration LLC（「KEX」）經營Baruun Naran（「BN」）焦煤煤礦，兩者均位於蒙古國Umnugobi盟（省）。本集團為蒙古國內最大的洗選焦煤產品生產商及出口商。

於二零二五年第三季度，本集團的營運附屬公司ER及KEX合共售出2,303.2 千噸（「千噸」）洗選焦煤產品。與截至二零二五年六月三十日止上一季度相比，環比（「環比」）增長32%，而與二零二四年同期相比，同比（「同比」）增長13%。於截至二零二五年九月三十日止季度，本集團UHG及BN礦場原礦煤（「原煤」）總開採量為3,604.3千噸，與截至二零二五年六月三十日及二零二四年九月三十日止同期相 比，分別環比增長5%及同比減少16%。本集團合共加工3,753.8千噸焦煤原煤以生產出2,103.0千噸洗選焦煤產品，與截至二零二五年六月三十日止上一季度相比，環比減少3%，而與截至二零二四年九月三十日止同期相比，同比增長9%。

下文表1 概述及列示的有關焦（冶金）煤營運的主要營運數據已作約整，且全部摘錄自本集團的內部記錄，旨在向投資者及時提供本集團的營運概況，故可能與本公司定期報告所披露之數據有異。

表1.截至二零二五年九月三十日止季度有關焦煤營運的主要營運數據：



項目



單位 截至二零二五年九月三十日

止季度 截至二零二五年六月三十日

止季度 環比

變動(%) 截至二零二四年九月三十日

止季度

同比

變動(%) 開採原煤 千噸 3,604.3 3,428.4 +5% 4,298.9 -16% 加工焦煤原煤 千噸 3,753.8 3,605.7 +4% 3,658.7 +3% 生產洗選焦煤 千噸 2,103.0 2,178.1 -3% 1,928.9 +9% 售出洗選焦煤

千噸 2,303.2 1,739.7 +32% 2,031.4 +13%

黃金及金屬營運

本集團持有Erdene Mongol LLC（「EM」）50% 權益，其擁有及營運位於蒙古國 Bayankhongor盟（省）的Bayan Khundi（i 「BKH」）金礦。

圖片（從左至右）：E M首席營運官Baasandorj Tsogoo先生，EM首席執行官 Bilguun Ankhbayar先生，蒙古國工業及礦產資源部部長Damdinnyam Gongor先生以及蒙古銀行副行長Enkhtaivan Ganbold先生共同展示生產自BKH礦場的首批金錠。

BKH礦場的商業黃金生產於二零二五年九月十四日舉行的官方儀式上啟動。本公司、Erdene Resource Development Corporation及EM的管理層、員工及承包商以及來自工業和礦產資源部、蒙古銀行和Bayankhongor盟（省）的官方代表出席了是次儀式。

於截至二零二五年九月三十日止季度，EM向蒙古銀行及獲授權商業銀行售出342盎司（「盎司」）黃金及96盎司白銀，黃金加權平均價格為3,805.18美元╱ 盎司，白銀加權平均價格為44.15美元╱ 盎司，乃使用以圖格里克（當地貨幣）計值的現貨

價及適用圖格里克兌美元匯率計算。

於截至二零二五年九月三十日止季度成功完成施工及調試後，BKH礦場有望於二零二五年第四季度內實現額定產能。黃金加工廠的年裝機產能可以加工650,000噸礦石，根據二零二三年完成的最新可行性研究有望每年出產最多約85,000盎司黃金。

重要通知

上述營運數據並非就本公司的未來營運狀況作出的明示或暗示的預測或保證。

此外，各種因素均可能影響業績，包括（但不限於）不可抗力事件、市場狀況變化及監管干涉，因此，各季度所刊發的營運數據或會存在重大差異。

投資者應注意，不恰當信賴或使用以上資訊可能造成投資風險。

代表董事會

Mongolian Mining Corporation

主席

Odjargal Jambaljamts

香港，二零二五年十月十五日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事Odjargal Jambaljamts先生及 Battsengel Gotov博士，本公司非執行董事Enkhtuvshin Gombo女士及Myagmarjav Ganbyamba 先生，以及本公司獨立非執行董事陳子政先生、Delgerjargal Bayanjargal女士及Tsend-Ayush Tuvshintur博士。

此公告隨附的照片可在以下網址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/017aed07-f4c1-4d26-a89e-f7d045758662/zh-Hant