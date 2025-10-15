Les dernières technologies en matière d’hélicoptères seront présentées lors d’un salon à Tianjin, dans le nord de la Chine

TIANJIN, Chine, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 7e China Helicopter Exposition (Salon de l’hélicoptère chinois) se tiendra dans la zone économique aéroportuaire de Tianjin, dans le nord du pays, du 16 au 19 octobre.

À ce jour, l’événement a attiré près de 400 entreprises issues de plus de 30 pays et régions, marquant la plus forte participation de l’histoire du salon. Fait notable, les six principaux constructeurs d’hélicoptères au monde seront présents.

Occupant une surface d’exposition totale de 160 000 mètres carrés, le salon de cette année comprendra près de 200 stands répartis en dix grandes catégories. Ces catégories incluent les hélicoptères complets, les aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), les drones (UAV), les moteurs, les équipements aéroportés, les équipements au sol et les services de soutien.

Unique au monde, ce salon professionnel d’hélicoptères intègre également des démonstrations en vol et l’édition de cette année accueillera au total six spectacles aériens. Les appareils participants incluent huit hélicoptères d’attaque CAIC Z-10, deux hélicoptères utilitaires tactiques Harbin Z-20, ainsi que la variante d’assaut du Z-20, qui effectuera sa première présentation publique en vol.

Dans la zone d’exposition statique au sol, 52 aéronefs seront exposés, dont 38 hélicoptères représentant à la fois les modèles phares en service dans l’aviation de l’Armée populaire de libération chinoise et des modèles emblématiques internationaux. Parmi eux figurent notamment le Z-8L, hélicoptère de transport large, le KVD002, drone combinant reconnaissance et attaque, ainsi que des modèles étrangers réputés comme l’Airbus H135 et le Leonardo AW139.

Par ailleurs, des hélicoptères civils chinois, tels que l’AC312E et l’AC311A du groupe AVIC, mettront en avant leurs multiples scénarios d’application, allant des opérations de secours d’urgence au transport médical.

