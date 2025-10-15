Axi fait sensation au Money Expo Dubai 2025 avec ses produits et services de pointe

SYDNEY, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, leader financier dans le domaine du trading en ligne sur CFD et Forex, a participé au Money Expo Dubai 2025, qui s’est tenu les 6 et 7 octobre 2025 au Dubai World Trade Center à Dubaï.

Les participants ont eu l’occasion de découvrir la marque Axi, ses produits et ses dernières innovations, notamment la plateforme de trading Axi, les opportunités pour développer leur activité IB & Affiliate en profitant d’offres exclusives disponibles uniquement pendant l’événement, le moyen de devenir trader financé grâce au programme phare d’allocation de capital du courtier, Axi Select — avec un accès possible à un financement allant jusqu’à 1 million de dollars USD — et bien plus encore. Les participants au salon ont également eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le partenariat de longue date du courtier avec le club de Manchester City, huit fois champion de la Premier League, et de prendre des photos exclusives des objets de collection de Manchester City et de la mascotte du club, spécialement convoyés pour l’événement.

Selon Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi, l’expérience a été rendue encore plus mémorable par la réception du prestigieux prix « Best Trading Experience »* (Meilleure expérience de trading). « Nous tenons à exprimer notre gratitude aux organisateurs de l’événement, non seulement pour avoir une fois de plus assuré le bon déroulement de la conférence, mais aussi pour nous avoir décerné le prix « Best Trading Experience ». Cette distinction reflète notre engagement constant à offrir à nos traders et à nos partenaires la meilleure expérience de trading possible. »

Cette nouvelle distinction s’ajoute à une série de récompenses notables récemment obtenues par Axi. Lors du Forex Expo Dubai 2024, le courtier avait été reconnu comme « Innovator of the Year » (Innovateur de l’année), ainsi que « Most Reliable Broker » (Courtier le plus fiable), « Broker of the Year » (Courtier de l’année) et « Most Innovative Proprietary Trading Firm » (Société de trading propriétaire la plus innovante) par Finance Feeds, soulignant son approche avant-gardiste et sa vision ambitieuse pour l’avenir du secteur du trading.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD exposés à plusieurs classes d’actifs, notamment le Forex, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres encore.

Le programme Axi Select est exclusivement réservé aux clients d’AxiTrader Limited. Les CFD comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter nos Conditions générales. Hors frais de trading standard et de dépôt minimum.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.