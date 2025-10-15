Troilus dépasse 85 % de l’ingénierie de base avec BBA; le Projet respecte l’échéancier et progresse vers l’étape de préparation à la construction

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Troilus Gold Corp. (« Troilus » ou la « Société ») (TSX: TLG; OTCQX: CHXMF; FSE: CM5R) est heureuse d’annoncer la progression continue de l’ingénierie de base et détaillée de son projet de cuivre-or Troilus (le « Projet »), dirigée par son partenaire en ingénierie BBA inc. (« BBA »), basé à Montréal, au Québec.

L’ingénierie de base du Projet a maintenant dépassé 85 % d’achèvement, marquant une étape importante depuis la dernière mise à jour technique publiée le 10 juin 2025 . À la suite de la réalisation des études comparatives et de la définition du schéma de procédé plus tôt cette année, les efforts se sont concentrés sur l’estimation des coûts, les approvisionnements et la planification de l’exécution. Les livrables majeurs - incluant les estimations des coûts en capital, les évaluations de fournisseurs et les plans d’exécution du projet - sont désormais bien avancés, soutenant une décision de construction ciblée pour 2026.

Faits saillants de l’avancement de l’ingénierie à ce jour :

Approvisionnement et évaluations techniques

Toutes les demandes de soumissions ont été émises sur le marché, appuyant la transition vers la planification de l’exécution à mesure que le Projet progresse vers la définition des coûts et la préparation à la construction.

Les évaluations techniques et commerciales des principaux équipements et lots de construction approchent de leur achèvement, avec des soumissions fermes reçues pour plusieurs éléments clés, ce qui permet de confirmer la sélection des fournisseurs et d’affiner les estimations de coûts en capital.

Des plans d’exécution complets ont été élaborés, définissant le cadre de réalisation du projet, incluant la stratégie contractuelle et le séquencement des travaux de construction.



Préparation à la construction et à la mise en service

Les plans d’aménagement des installations de construction ont été développés afin d’optimiser la logistique et la planification des coûts.

La revue des modèles 3D de l’usine de traitement, du circuit de concassage à sec et des infrastructures du site a atteint plus de 30 % d’avancement.

Les systèmes de mise en service ont été identifiés et séquencés afin d’assurer une transition structurée entre la construction et les opérations.





Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a déclaré : « Nous continuons de réaliser des progrès mesurables et disciplinés grâce à l’expertise combinée de notre équipe interne et de BBA Consultants. Le dépassement des 85 % d’avancement de l’ingénierie de base représente une étape importante vers la préparation à la construction et reflète la réduction constante des risques du projet Troilus. Avec toutes les demandes de soumissions émises et les plans d’exécution en place, nous poursuivons le raffinement des définitions entourant la portée, les coûts et la stratégie de réalisation. Nous demeurons en voie de compléter l’ingénierie de base d’ici la fin de l’année, positionnant Troilus pour passer sans heurts à l’ingénierie détaillée et vers une décision de construction en 2026. La connaissance approfondie du site par BBA et notre approche collaborative demeurent des facteurs essentiels de ce progrès. »



Figure 1. Projet Troilus – Modèle 3D du circuit de traitement

À propos de BBA Consultants



BBA offre depuis plus de 45 ans une vaste gamme de services-conseils en ingénierie. Une équipe d’experts en stratégie, en environnement, en ingénierie et en interventions sur le terrain collabore pour cerner rapidement et avec précision les besoins des clients industriels et institutionnels. Reconnue pour ses solutions innovantes, durables et fiables, l’entreprise est reconnue dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles. BBA compte plus de 20 bureaux partout au Canada et à l’étranger (Chili et États-Unis), assurant aux clients un accompagnement local et une présence renforcée sur le terrain.

À propos de Troilus Gold Corp.

Troilus Gold Corp. est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications de l’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusgold.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence du mandat confié à BBA et de son avancement sur la Société, ainsi que la probabilité que ce mandat progresse selon l’échéancier et le budget prévus et mène à une décision de construction dans les délais projetés, voire qu’une telle décision soit prise. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que Troilus remplira toutes les conditions nécessaires pour accéder à des tranches supplémentaires du prêt; les incertitudes liées à l’exercice de bons de souscription additionnels; l’absence de garantie que les programmes d’exploration de la Société mèneront à une expansion des ressources minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent largement sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement pour le développement du projet; les incertitudes et risques liés au développement de projets miniers; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, ses rapports techniques et autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2aa59613-cb17-4b37-a64e-d91107bd2566