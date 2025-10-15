Bombardier célèbre une commande de deux avions passée par Sojitz Corporation, renforçant ainsi l’aviation d’affaires transpacifique en Asie

Sojitz Corporation, une société de commerce général reconnue comme l’un des principaux fournisseurs de jets au Japon, a passé une commande pour un avion Bombardier Global 6500 et un avion Bombardier Global 8000

Ces avions serviront de base au premier programme de propriété partagée de Sojitz pour les gros jets d’affaires capables d’effectuer des vols transpacifiques, et qui sera lancé sous le nom de Share Jet Program (SJP) au Japon et en Asie

Avec cette commande, Sojitz prendra livraison du jet le plus rapide du monde, le Bombardier Global 8000 (1) . Cet avion phare, dont l’entrée en service est prévue avant la fin de l’année, offre des capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie et la plus longue distance franchissable parmi tous les avions à quatre zones

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui que Sojitz Corporation, une société de commerce général reconnue comme l’un des principaux fournisseurs de jets au Japon, a passé une commande pour deux avions : l’avion Global 6500 aux performances de premier ordre et l’avion phare Global 8000(1), qui entrera bientôt en service. Les nouveaux avions commandés joueront un rôle central dans le lancement par Sojitz du Share Jet Program (SJP), le premier programme de propriété partagée du Japon pour les gros jets d’affaires très long-courriers capables d’effectuer des vols transpacifiques.

« Cette commande reflète la confiance que Sojitz Corporation accorde à notre gamme d’avions fiables et sans compromis, ainsi qu’à leur offre inégalée en matière d’expérience en cabine, de performances et de vol en douceur », a souligné Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. « La collaboration entre nos deux entreprises souligne notre engagement commun à faire progresser l’aviation d’affaires au Japon et en Asie afin de relier les villes avec plus de rapidité et d’efficacité. »

« Notre décision de choisir les avions Global 6500 et Global 8000 repose sur notre vaste expérience dans l’exploitation d’avions Bombardier au Japon », a déclaré Yohei Sakurai, directeur général du service des jets d’affaires de Sojitz. « Ces avions ont démontré une fiabilité exceptionnelle au sein de notre flotte, tandis que la large gamme de services et le soutien à la clientèle offerts par Bombardier surpassent constamment ceux de nos concurrents, d’après notre expérience. Leurs plateformes éprouvées et la qualité de leur service en font la base idéale pour lancer le premier programme de propriété partagée de gros avions au Japon. »

Les nouveaux avions du programme SJP sont dotés d’intérieurs d’exception sur mesure, conçus exclusivement pour refléter la vision unique et les normes élevées de l’entreprise. Chaque élément, de la disposition aux matériaux, a été soigneusement sélectionné pour offrir une expérience inégalée. La grande expertise de Bombardier en matière de conception de cabine et son savoir-faire ont permis de donner vie à cette vision. Ces intérieurs témoignent de la capacité de Bombardier à travailler avec précision et talent, en parfaite adéquation avec l’engagement du programme SJP envers l’excellence.

S’appuyant sur cette base d’excellence, l’avion Bombardier Global 8000 redéfinit l’expérience passager grâce à une cabine exceptionnellement silencieuse, offrant un environnement paisible qui favorise la productivité et la détente. Son ingénierie de pointe offre non seulement une vitesse et une distance franchissable de premier ordre, mais également la combinaison ultime de confort, d’innovation et de performances. En tant que jet d’affaires le plus rapide du monde, l’avion Bombardier Global 8000(1) établit une nouvelle norme dans l’industrie – alliant une vitesse record, la plus longue distance franchissable de sa catégorie et des capacités d’atterrissage à l’avant-garde de l’industrie – renforçant ainsi la position de leader de Bombardier en tant que fabricant d’avions véritablement supérieurs et centrés sur le client.

En complément de cette offre phare, l’avion Bombardier Global 6500 offre le vol le plus en douceur et un confort raffiné, ce qui en fait un choix idéal pour les exploitants à la recherche de fiabilité et d’élégance. La conception et l’ingénierie avancées de ses ailes contribuent à une expérience de voyage sans faille, quel que soit le type de mission. Ces deux avions illustrent l’engagement de Bombardier à offrir des expériences de vol supérieures qui rehaussent chaque voyage.

