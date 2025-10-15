Cellebrite amplía su alcance de mercado con innovaciones en agentes de IA, nube y virtualización de dispositivos para su lanzamiento octubre de 2025

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ: CLBT), un líder mundial en soluciones de investigación digital de primer nivel para los sectores público y privado, anunció hoy su lanzamiento de octubre de 2025, que impulsa la evolución de su plataforma de investigación digital con nuevas integraciones y potentes capacidades que abarcan desde la recopilación y revisión de datos hasta el análisis avanzado impulsado por inteligencia artificial (IA).

Un punto importante del lanzamiento es la incorporación de la tecnología Corellium disponible a través de un acuerdo de reventa establecido mientras Cellebrite avanza en el proceso de adquisición. Como resultado, la empresa ahora ofrece sólidas ofertas de virtualización móvil basadas en ARM, que complementan y amplían aún más su propuesta de valor para soluciones de inteligencia digital. Corellium aporta capacidades altamente diferenciadas para el análisis de dispositivos iOS, Android e IoT, utilizadas en la investigación y las pruebas de seguridad por agencias de defensa, inteligencia y otros organismos gubernamentales, así como por clientes empresariales.

Cellebrite presenta las siguientes innovaciones en su lanzamiento de octubre de 2025, todas contarán con el apoyo de los servicios de consultoría y capacitación de expertos de la empresa:

Ampliación y renovación de la suite Guardian , que ahora incluye soluciones SaaS para análisis forense digital, investigaciones y analítica en los sectores público y privado. Nueva solución Guardian Investigate , diseñada para transformar la forma en que operan los equipos de investigación. Utiliza agentes de IA para analizar múltiples tipos de evidencia, como datos móviles, registros de llamadas, inteligencia de fuentes abiertas y archivos de casos, integrando los flujos de trabajo necesarios para respaldar una colaboración transparente, la solución unifica toda la información de investigación relevante en un solo lugar. Actualmente en producción limitada con socios de diseño selectos de Cellebrite, Guardian Investigate está programado para disponibilidad general a principios de 2026. Las nuevas capacidades de la suite Guardian incluyen la ingestión ampliada de archivos de datos móviles de terceros y una nueva región para ayudar a los clientes en la Unión Europea a cumplir con los requisitos de residencia de datos. Cellebrite también lanzó Guardian para empresas y proveedores de servicios para apoyar las investigaciones internas mediante la revisión eficiente de datos recopilados y localización más rápida de pruebas preliminares para reducir la dependencia de los equipos forenses.

, que ahora incluye soluciones SaaS para análisis forense digital, investigaciones y analítica en los sectores público y privado. Mayor acceso a dispositivos y versiones de Android e iOS mediante Inseyets , mejorando recopilación y revisión de pruebas digitales, además de la adición de flujos de trabajo listos para campo. La solución forense digital insignia de Cellebrite ahora admite la integración directa con la suite Guardian acelerando el acceso seguro a la evidencia y colaboración.

, mejorando recopilación y revisión de pruebas digitales, además de la adición de flujos de trabajo listos para campo. La solución forense digital insignia de Cellebrite ahora admite la integración directa con la suite acelerando el acceso seguro a la evidencia y colaboración. La nueva opción de implementación de AWS GovCloud ya está disponible para Pathfinder, la solución de análisis de datos de investigación multidispositivo de Cellebrite, que ofrece a los usuarios varias configuraciones de costo optimizado adaptadas a sus requisitos específicos en un entorno de nube privada virtual.

la solución de análisis de datos de investigación multidispositivo de Cellebrite, que ofrece a los usuarios varias configuraciones de costo optimizado adaptadas a sus requisitos específicos en un entorno de nube privada virtual. Las nuevas soluciones de Corellium ofrecen investigación de vulnerabilidades móviles y pruebas de seguridad de aplicaciones para minimizar los riesgos y satisfacer los requisitos reglamentarios. Desde que se estableció el acuerdo de revendedor, múltiples clientes de Cellebrite en el sector de defensa e inteligencia en EMEA y Asia Pacífico se han suscrito a las soluciones de Corellium, que permiten realizar investigaciones de seguridad, pruebas de penetración y análisis de malware de manera integral.

"El lanzamiento de octubre de 2025 demuestra nuestro motor de innovación a toda velocidad y estamos agradecidos con nuestros socios de diseño por ayudarnos a convertir a Guardian Investigate en el punto central único para todas las investigaciones digitales impulsadas por agentes de IA", dijo Ronnen Armon, director de productos y tecnologías de Cellebrite. "También ofrecemos las mejores soluciones de virtualización basadas en ARM del sector con la adición de la tecnología Corellium, capacidades que están despertando el interés de nuestra base de clientes global".

La tecnología de Cellebrite se utiliza en más de 1.5 millones de investigaciones a nivel mundial cada año, equipando a más de 7,000 clientes en todo el mundo para resolver investigaciones legalmente sancionadas de explotación infantil, homicidios, terrorismo, control fronterizo, delitos sexuales, drogas, crimen organizado, trata de personas, fraude, robo de propiedad intelectual, delitos financieros, investigaciones internas, casos de eDiscovery y más, garantizando el cumplimiento de los protocolos de las agencias y de los diversos requisitos regulatorios.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (NASDAQ: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades alrededor del mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de las investigaciones digitales legalmente autorizadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en la que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos para las investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com o síganos en X en @Cellebrite.

Contactos:

Medios de comunicación

Victor Cooper

Director Sénior de Comunicaciones Corporativas y Contenido

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relaciones con los inversores

Andrew Kramer

Vicepresidente de Relaciones con los Inversores

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760