Cellebrite expande o alcance do mercado com inovações em agente de IA, nuvem e virtualização de dispositivos em Lançamento de Outubro de 2025 da empresa

TYSONS CORNER, Va. e PETAH TIKVA, Israel, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Cellebrite (NASDAQ: CLBT), líder global em soluções Investigativas Digitais dos setores público e privado, anunciou hoje seu lançamento de outubro de 2025, evoluindo e avançando sua Plataforma de Investigação Digital com novas integrações e novos recursos poderosos que abrangem desde a coleta e revisão até a análise avançada baseada em IA.

Um dos principais destaques do lançamento de outubro de 2025 é a adição da tecnologia Corellium disponível por meio de um contrato de revenda, que foi estabelecido enquanto a Cellebrite avança no processo de aquisição. Como resultado, a Empresa agora oferece poderosas ofertas de virtualização móvel baseadas em ARM que complementam e expandem ainda mais sua proposta de valor para soluções de inteligência digital. A Corellium oferece recursos altamente diferenciados de análise de dispositivos iOS, Android e IoT para pesquisa e teste de segurança usados em defesa, inteligência e outras agências governamentais e clientes corporativos.

A Cellebrite anunciou as seguintes inovações em seu lançamento no outubro de 2025, todas apoiadas pelos serviços de treinamento e consultoria especializados da Empresa:

Pacote Guardian expandido e reimaginado com ofertas SaaS para análise forense digital, investigações e análises nos setores público e privado. Nova solução Guardian Investigate que foi projetada para transformar a forma como as equipes de investigação operam. Usando agente de IA para analisar vários tipos de evidências, como dados móveis, registros de detalhes de chamadas, inteligência de código aberto e arquivos de casos, juntamente com os fluxos de trabalho necessários para oferecer suporte à colaboração contínua, uma solução que unifica todas as informações investigativas relevantes em um só lugar. Atualmente em produção limitada com parceiros de design selecionados da Cellebrite, a Guardian Investigate está programada para disponibilidade geral no início de 2026. Novos recursos do pacote Guardian com ingestão expandida de arquivos de dados móveis de terceiros e uma nova região para apoiar os clientes na União Europeia a atender aos requisitos de residência de dados. A Cellebrite também lançou o Guardian para empresas e prestadores de serviços para apoiar investigações internas com a análise eficiente dos dados coletados e localização de evidências preliminares mais rapidamente para reduzir a dependência de equipes forenses.

com ofertas SaaS para análise forense digital, investigações e análises nos setores público e privado. Acesso expandido a dispositivos e versões Android e iOS por meio da Inseyets que aprimora a coleta e a análise de evidências digitais, além da adição de fluxos de trabalho prontos para o campo. A principal solução forense digital da Cellebrite agora suporta a integração direta com a suíte Guardian para um tempo mais rápido e seguro para evidências e colaboração.

que aprimora a coleta e a análise de evidências digitais, além da adição de fluxos de trabalho prontos para o campo. A principal solução forense digital da Cellebrite agora suporta a integração direta com a suíte para um tempo mais rápido e seguro para evidências e colaboração. Nova opção de implantação do AWS GovCloud disponível agora para Pathfinder, a solução de análise de dados investigativa de vários dispositivos da Cellebrite, oferecendo aos usuários várias configurações com custo otimizado adaptadas aos seus requisitos específicos em um ambiente de nuvem privada virtual.

a solução de análise de dados investigativa de vários dispositivos da Cellebrite, oferecendo aos usuários várias configurações com custo otimizado adaptadas aos seus requisitos específicos em um ambiente de nuvem privada virtual. Novas soluções Corellium que oferecem pesquisa de vulnerabilidade móvel e testes de segurança de aplicativos para minimizar os riscos e, ao mesmo tempo, satisfazer os requisitos regulamentares. Desde que o contrato de revenda foi estabelecido, vários clientes da Cellebrite do setor de defesa e inteligência na EMEA e na Ásia-Pacífico fizeram a assinatura das soluções da Corellium que viabilizam pesquisas abrangentes de segurança, testes de invasão e análise de malware.

“O lançamento de outubro de 2025 demonstra nosso motor de inovação a todo vapor e somos gratos aos nossos Parceiros de Design que estão nos ajudando a moldar a Guardian Investigate numa solução unica para todos temas relacionados a investigações digitais alimentadas por agentes de IA”, disse Ronnen Armon, diretor de produtos e tecnologias da Cellebrite. “Também oferecemos as melhores soluções de virtualização baseadas em ARM do setor com a adição da tecnologia Corellium - recursos que estão cativando o interesse da nossa base global de clientes.”

A tecnologia da Cellebrite é usada em mais de 1,5 milhão de investigações em todo o mundo a cada ano, equipando mais de 7.000 clientes em todo o mundo para resolver investigações legalmente sancionadas de exploração infantil, homicídio, terrorismo, controle de fronteiras, crimes sexuais, drogas e outros crimes organizados, tráfico de pessoas, fraude, roubo de propriedade intelectual, crimes financeiros, investigações internas, casos de eDiscovery e muito mais, garantindo a conformidade com os protocolos da agência e ampla variedade de requisitos regulamentares.

