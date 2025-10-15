ELECSTER OYJ SISÄPIIRITIETO 15.10.2025 KLO 16:00

SISÄPIIRITIETO, TULOSVAROITUS: ELECSTER ALENTAA LIIKEVAIHTO- JA TULOSARVIOTAAN

Elecster-konserni alentaa vuoden 2025 liikevaihtoa ja osakekohtaista tulosta koskevaa ohjeistusta.

Uusi ohjeistus

Koko vuoden osalta arvioimme konsernin liikevaihdon pienenevän ja osakekohtaisen tuloksen heikkenevän edelliseen vuoteen verrattuna.

Aiemmin Elecster on arvioinut konsernin liikevaihdon kasvavan ja osakekohtaisen tuloksen paranevan edelliseen vuoteen verrattuna.

Markkinoiden epävarmuuden jatkuessa ja asiakkaiden investointipäätösten edelleen viivästyessä, Elecsterin meijerikoneiden kysyntä on pysynyt odotettua heikompana. Pakkausmateriaalien tilauskertymät ovat olleet toisesta vuosineljänneksestä lähtien kasvussa, mutta volyymin lisäys ei riitä kuromaan ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana syntynyttä negatiivista eroa kokonaisliikevaihdossa ja -tuloksessa.

Elecster julkistaa 7.11.2025 osavuosikatsauksen kaudelta 1.1.-30.9.2025.

