La Corporation Aurifère Opus One souhaite la bienvenue à Jean-David Moore à son conseil de direction

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Aurifère Opus One (TSX-V : OOR) (la « Société » ou « Opus One ») Le Conseil de direction désire souhaiter la bienvenue à Jean-David Moore qui se joint à l’équipe en tant que directeur.

Jean-David (« JD ») Moore exerce depuis plus de vingt ans en tant que consultant et conseiller auprès de multiples sociétés spécialisées dans l’exploration et le développement miniers. Il détient d’importantes participations dans plus de cinquante sociétés minières, principalement situées au Québec et au Canada. Parmi celles-ci, on compte notamment 10 900 000 actions d’Opus One Gold Corp. Au fil des années, JD a su bâtir un réseau solide réunissant des professionnels et des investisseurs du secteur des ressources.

JD occupe actuellement le poste d’administrateur au sein de plusieurs entreprises : Bullion Gold Resources Corp., Dios Exploration Inc., Fokus Mining Corp., Green Canada Corp. et PTX Metals Inc. Auparavant, il a également été administrateur de Vanstar Mining Resources Inc., société qui fut acquise par Iamgold Corp. en février 2024.

Diplômé en génie forestier de l’Université Laval, JD détient également une maîtrise obtenue dans le même établissement, à Québec. Il est membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ).

En tant que scientifique forestier, JD a rédigé et publié plus de quatre-vingts articles dans des revues scientifiques internationales.

Louis Morin, PDG d'Opus One, a commenté : « Par la nomination de Jean-David Moore à son conseil de direction, Opus One Gold réaffirme sa volonté de renforcer sa position sur le marché. L'entreprise s'attache à accélérer ses initiatives de développement, s'assurant ainsi d'être bien préparée pour relever les défis actuels et futurs de son secteur. Grâce à ses efforts, Opus One Gold démontre une volonté claire de s'adapter et de rester compétitive dans un secteur en constante évolution. L'expérience et les connaissances de JD constitueront un atout précieux pour la réalisation des objectifs d'Opus One. »

Jean-David Moore, nouveau directeur d’Opus One a commenté : “Je suis heureux de joindre une équipe qui a su prendre les bonnes décisions au cours de ces dernières années plus difficiles pour l’exploration minière. Avec un prix de l’or qui fracasse des records régulièrement, nous sommes maintenant dans un tout autre contexte. Les projets d’or Noyell et Courville d’Opus One sont, à mon humble avis, deux (2) projets très prometteurs qui ne sont pas au bout de leurs surprises. J’espère bien aider l’équipe d’Opus One à valoriser ces projets aux bénéfices des actionnaires. »

La Corporation Aurifère Opus One Inc. est une société d'exploration minière axée sur la découverte de gisements d'or et de métaux de base de haute qualité dans des propriétés stratégiquement situées dans des camps miniers éprouvés, à proximité de mines existantes dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, au nord-ouest du Québec et au nord-est de l'Ontario - un des zones de production d'or les plus prolifiques au monde. Opus One détient des actifs à Val-d'Or, à Matagami et à la Baie James.

