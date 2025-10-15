Lassila & Tikanoja Oyj

Sisäpiiritieto

15.10.2025 klo 17.00

Sisäpiiritieto, positiivinen tulosvaroitus: Lassila & Tikanoja tarkentaa näkymiään vuodelle 2025. Liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton 44 – 48 miljoonaa euroa

Lassila & Tikanoja tarkentaa näkymiään vuodelle 2025. Vuonna 2024 Lassila & Tikanojan liikevaihto oli 770,7 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto 43,2 miljoonaa euroa.

Uusi näkymä vuodelle 2025:

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton 44 – 48 miljoonaa euroa.

Aiemmin julkaistu näkymä vuodelle 2025:

Vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton samalla tasolla tai parempi.

Näkymien tarkennuksen perusteet

Lassila & Tikanojan liiketoimintojen kehitys on jatkunut suotuisasti haastavasta suhdannetilanteesta huolimatta. Alkuvuoden vakaan kehityksen ja erityisesti Kiinteistöpalvelut Suomen ja Kiinteistöpalvelut Ruotsin parantuneen oikaistun liikevoiton seurauksena yhtiö tarkentaa vuoden 2025 näkymiään oikaistun liikevoiton osalta.

Lassila & Tikanoja julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta keskiviikkona 29.10.2025 klo 08.00.

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Eero Hautaniemi

toimitusjohtaja

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, puh. 010 636 2810

talousjohtaja Joni Sorsanen, puh. 050 443 3045

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 770,7 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 7 400 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

