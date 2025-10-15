Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2025. aasta septembri seisuga

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2025. aasta septembri lõpu seisuga langes 0,6773 euroni osaku kohta (31. august 2025: 0,6784). Fondi kogu puhasväärtus on 97,2 miljonit eurot (31. august 2025: 97,4 eurot). EPRA NRV 2025. aasta septembri lõpu seisuga on 0,7224 eurot osaku kohta.

2025. aasta septembris Fondi konsolideeritud puhas renditulu oli 1,0 miljonit eurot (31. august 2025: 1,1 miljonit eurot), mida vähendas 0,5 miljoni euro suurune ebatõenäoliselt laekuvate nõuete allahindlus, mis kajastati osana konservatiivsemast võlanõuete riskijuhtimise lähenemisest. Langus kajastab ühekordset mitterahalist eraldist, mille eesmärk on tulevaste riskide maandamine. Juhtkonnal õnnestus septembris edukalt tagasi nõuda 0,3 miljoni euro suurune võlg ning aasta lõpuks ei prognoosita täiendavaid olulisi eraldisi ebatõenäoliselt laekuvate nõuete katteks.

2025. aasta septembri lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha ekvivalendid 6,0 miljonit eurot (31. august 2025: 5,8 miljonit eurot). 31. september 2025 seisuga Fondi konsolideeritud varade kogumaht on 237,7 miljonit eurot (31. august 2025: 238,2 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm, www.baltichorizon.com

