Le plus grand rassemblement de médecins de famille au pays posera ses valises à Winnipeg en novembre

Information sur l’événement :

Forum en médecine familiale

Du 5 au 8 novembre 2025 (Winnipeg)

fmf.cfpc.ca/fr/

MISSISSAUGA, Ontario, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Du 5 au 8 novembre 2025, les médecins de famille se retrouveront en plein centre du Canada pour célébrer, apprendre et réseauter lors du plus grand congrès sur la médecine de famille du Canada.

Pendant quatre jours, le Forum en médecine familiale (FMF) offre aux participants la possibilité de s’informer et d’acquérir des connaissances grâce à des experts par l’intermédiaire de plénières et d’ateliers, de cultiver leurs relations avec leurs collègues de partout au pays et de souligner les réalisations dans les domaines de la médecine de famille, de l’enseignement, de la recherche et plus encore.

Éléments clés du FMF :

Programme de formation : Plus de 190 séances, ateliers pratiques et affiches scientifiques sur les innovations dans le domaine de la médecine de famille ainsi que les dernières lignes directrices de notre discipline. Pour consulter la programmation complète, veuillez visiter fmf.cfpc.ca/programme.

Plus de 190 séances, ateliers pratiques et affiches scientifiques sur les innovations dans le domaine de la médecine de famille ainsi que les dernières lignes directrices de notre discipline. Pour consulter la programmation complète, veuillez visiter fmf.cfpc.ca/programme. Réseautage et collaboration : Tradition annuelle pour de nombreux médecins de famille, le FMF offre plusieurs pauses consacrées au réseautage, y compris une réception de bienvenue sur le thème de la plage, des activités sociales pour les étudiants, les résidents et les médecins en début de carrière, des activités de bien-être, le Gala de remise des prix ainsi qu’une nouvelle réception au magnifique Musée canadien pour les droits de la personne.

Tradition annuelle pour de nombreux médecins de famille, le FMF offre plusieurs pauses consacrées au réseautage, y compris une réception de bienvenue sur le thème de la plage, des activités sociales pour les étudiants, les résidents et les médecins en début de carrière, des activités de bien-être, le Gala de remise des prix ainsi qu’une nouvelle réception au magnifique Musée canadien pour les droits de la personne. Hall d’exposition : Le Hall d’exposition — un franc succès chaque année — permet de découvrir les plus récentes avancées en technologie médicale, les solutions de soins de santé, et bien plus encore.





Le FMF 2025 est le rendez-vous des médecins de famille canadiens pour apprendre, échanger des connaissances et renforcer l’avenir de la médecine de famille — en faisant progresser les compétences, en inspirant l’innovation et en façonnant la santé et le bien-être des patients de tout le pays.

Le Forum en médecine familiale du CMFC est commandité par l’Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia. Ensemble, l’AMC, MD et la Banque Scotia se sont engagées à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l’AMC et MD, investit 115 millions de dollars pour soutenir les médecins et les collectivités qu’ils servent partout au pays.

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cet événement phare de la médecine de famille : fmf.cfpc.ca/fr/.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l’organisme professionnel représentant plus de 45 000 membres d’un bout à l’autre du pays. Il établit les normes et procède à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l’obtention du permis d’exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l’enseignement et la recherche en médecine de famille et défend les intérêts de la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

fmf.cfpc.ca/fr/ | Page Facebook du FMF | Profil Instagram du FMF | Chaîne YouTube du FMF #FMF2025

Personne-ressource pour le FMF :

Jennifer Campbell

Directrice, Congrès et événements

Collège des médecins de famille du Canada

Bureau : 905 629-0900, poste 399

jcampbell@cfpc.ca

Personne-ressource du CMFC pour les médias :

Winnie Wong

Directrice, Marketing et communications

Collège des médecins de famille du Canada

Bureau : 905 629-0900, poste 464

wwong@cfpc.ca