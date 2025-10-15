Avec la sortie de sa version Automne 2025, Cellebrite élargit sa présence sur le marché grâce à des innovations en matière d’IA agentique, de cloud et de virtualisation

TYSONS CORNER, Virginie et PETAH TIKVA, Israël, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellebrite (NASDAQ : CLBT), leader mondial des solutions d’investigation numérique pour les secteurs public et privé, a annoncé aujourd’hui sa version Automne 2025, qui fait évoluer et renforce sa plateforme d’investigation numérique grâce à de nouvelles intégrations et à de puissantes fonctionnalités allant de la collecte et de l’examen à l’analyse avancée pilotée par l’IA.

L’un des points forts de la version Automne 2025 est l’ajout de la technologie Corellium, dans le cadre d’un accord de distribution conclu pendant le processus d’acquisition de cette société. En conséquence, la société propose désormais de puissantes offres de virtualisation des appareils mobiles basées sur Arm qui complètent et élargissent encore sa proposition de valeur en matière d’intelligence numérique. Corellium offre des capacités d’analyse hautement différenciées des appareils iOS, Android et IoT, destinées à la recherche et aux tests de sécurité, et utilisées dans les domaines de la défense, du renseignement ainsi que par d’autres entités gouvernementales et des entreprises.

Cellebrite annonce les innovations suivantes dans sa version Automne 2025, qui seront toutes accompagnées par ses services experts de formation et de conseil :

La suite Guardian élargie et repensée comprend des offres SaaS pour l'investigation numérique, les enquêtes et l’analytique dans les secteurs public et privé. La nouvelle solution Guardian Investigate est conçue pour transformer le mode de fonctionnement des équipes d’investigation. Grâce à l’utilisation de l’ IA agentique pour analyser plusieurs types de preuves — données mobiles, enregistrements détaillés des appels, renseignement en sources ouvertes (OSINT) et dossiers d’enquête — ainsi que le workflow nécessaire à une collaboration fluide, la solution centralise toutes les informations d’enquête pertinentes en un seul endroit. Actuellement en production auprès de certains Cellebrite Design Partners , Guardian Investigate devrait atteindre une disponibilité complète début 2026. Les nouvelles fonctionnalités de la suite Guardian comprennent une intégration plus large des fichiers de données mobiles tiers et une nouvelle région afin d’aider les clients de l’Union européenne à satisfaire aux exigences de protection des données. Cellebrite lance également Guardian pour les entreprises et les fournisseurs de services : les enquêtes internes seront facilitées, avec un examen plus efficacement des données collectées et une localisation plus rapide des éléments de preuve préliminaires, permettant ainsi de réduire ainsi la dépendance envers les équipes forensiques.

élargie et repensée comprend des offres pour l'investigation numérique, les enquêtes et l’analytique dans les secteurs public et privé. Accès étendu aux appareils et versions Android et iOS via Inseyets , qui améliore la collecte et l’examen des preuves numériques, ainsi que l’ajout de flux de travail prêts pour le terrain . La solution phare de criminalistique numérique de Cellebrite prend désormais en charge l’intégration directe avec la suite Guardian afin d’accélérer et de sécuriser le délai d’accès aux preuves ( time-to-evidence ) et la collaboration.

aux appareils et versions Android et iOS via , qui améliore la collecte et l’examen des preuves numériques, ainsi que l’ajout de . La solution phare de criminalistique numérique de prend désormais en charge l’intégration directe avec la afin d’accélérer et de sécuriser le délai d’accès aux preuves ( ) et la collaboration. Une nouvelle option de déploiement AWS GovCloud est désormais disponible pour Pathfinder , la solution d’analyse de données d’investigation multi-appareils de Cellebrite , offrant ainsi aux utilisateurs diverses configurations optimisées en termes de coûts et adaptées à leurs besoins spécifiques dans un environnement de cloud privé virtuel.

est désormais disponible pour , la solution d’analyse de données d’investigation multi-appareils de , offrant ainsi aux utilisateurs diverses configurations optimisées en termes de coûts et adaptées à leurs besoins spécifiques dans un environnement de cloud privé virtuel. Les nouvelles solutions Corellium permettent d’effectuer des recherches sur les vulnérabilités mobiles et des tests de sécurité sur des applications afin de limiter les risques tout en respectant les exigences réglementaires. Depuis la conclusion de l’accord de distribution, plusieurs clients de Cellebrite dans le secteur de la défense et du renseignement, tant dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) qu’en Asie-Pacifique, se sont abonnés aux solutions Corellium, qui permettent d’effectuer des recherches approfondies en matière de sécurité, des tests d’intrusion et des analyses de logiciels malveillants.

« La version Automne 2025 démontre que notre moteur d’innovation tourne à plein régime et nous remercions nos Design Partners, qui nous aident à faire de Guardian Investigate le guichet unique pour toutes les enquêtes numériques alimentées par l’IA agentique », a déclaré Ronnen Armon, directeur des produits et des technologies chez Cellebrite. « Nous proposons également les meilleures solutions de virtualisation basées sur Arm, grâce à l’ajout de la technologie Corellium —, des capacités qui suscitent un grand intérêt de notre clientèle partout dans le monde. »

La technologie de Cellebrite est utilisée dans plus de 1,5 million d’enquêtes chaque année dans le monde, permettant à plus de 7 000 clients de mener à bien des enquêtes légalement autorisées sur l’exploitation des enfants, les homicides, le terrorisme, le contrôle des frontières, les crimes sexuels, les stupéfiants et d’autres formes de criminalité organisée, la traite des êtres humains, la fraude, le vol de propriété intellectuelle, la criminalité financière, les enquêtes internes, les procédures d’eDiscovery et bien d’autres, tout en garantissant la conformité aux protocoles et à des exigences réglementaires variées.

Références à des sites Web et à des réseaux sociaux

Les références à des informations figurant sur des sites web et des réseaux sociaux ou accessibles par leur intermédiaire ne constituent pas une incorporation par référence des informations contenues ou disponibles sur ces sites web ou réseaux sociaux, et vous ne devez pas considérer ces informations comme faisant partie du présent communiqué de presse.

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite (Nasdaq : CLBT) est de permettre à ses clients dans le monde entier de protéger et de sauver des vies en améliorant les investigations numériques et la collecte de renseignements afin d’accélérer la justice à travers le monde. La plateforme d’investigation numérique de Cellebrite, alimentée par l’intelligence artificielle, permet aux clients d’accéder légalement, de collecter, d’analyser et de partager des preuves numériques dans le cadre d’enquêtes autorisées, tout en garantissant la protection des données personnelles. Des milliers d’organisations de sécurité publique, d’agences de renseignement et d’entreprises font confiance aux solutions d’investigation et de criminalistique numérique de Cellebrite, disponibles via le cloud, sur site et dans le cadre de déploiements hybrides, pour résoudre plus rapidement les affaires et protéger les populations. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et https://investors.cellebrite.com , et suivez @Cellebrite sur les réseaux sociaux.

Contacts :

Médias

Victor Cooper

Directeur principal de la communication

Victor.cooper@cellebrite.com

+1 404.804.5910

Relations avec les investisseurs

Andrew Kramer

Vice-président, relations avec les investisseurs

investors@cellebrite.com

+1 973.206.7760