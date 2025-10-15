O’Reilly veröffentlicht ausführliches Buch über logisches Datenmanagement

PALO ALTO, Kalifornien, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab bekannt, dass O’Reilly das Buch The Rise of Logical Data Management: An Essential Data Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI veröffentlicht hat. Diese logische Datenverwaltungsstrategie ist ein zentraler Bestandteil der Denodo-Plattform und wird seit langem von Branchenanalysten wie Gartner1 und GigaOm2 unterstützt. Das Buch wurde von Christopher Gardner, Business Intelligence Analyst und leitender Tableau-Entwickler an der University of Michigan, verfasst und behandelt das Thema logisches Datenmanagement aus einer unabhängigen, neugierigen Perspektive. Es befasst sich eingehend mit der Funktionsweise des logischen Datenmanagements in der komplexen Datenlandschaft von heute, die aus leistungsstarken Data Lakehouses, komplexen neuen KI-Anwendungsfällen und dem anhaltenden Bedarf an Lösungen besteht, die in diesem anspruchsvollen Umfeld einen echten Self-Service-Datenzugriff ermöglichen.

„Logisches Datenmanagement“, erklärt Gardner, „ist ein Datenmanagementansatz, der auf logischen oder virtuellen Verbindungen zu Daten basiert. Dieser Ansatz wird auf die bestehende Datenstruktur einer Organisation angewendet, um eine einheitlichere Kontrolle über die Sicherheit zu ermöglichen, einen zentralen Datenmarktplatz zu schaffen und unterschiedliche zugrunde liegende Systeme in einem gemeinsamen Format zu vereinheitlichen.“

Warum ist logisches Datenmanagement heute notwendig?

Logisches Datenmanagement wird heute zunehmend benötigt, um die komplexen, anspruchsvollen Anforderungen von KI und Data Self-Service schnell zu erfüllen. KI erfordert „KI-fähige“ Daten, d. h. Daten, die kontrolliert, vertrauenswürdig und sicher sind und in Echtzeit bereitgestellt werden. Unternehmen, die ausschließlich physisches Datenmanagement mit Data Lakehouses, Data Lakes und Data Warehouses einsetzen, stellen fest, dass diese Datenrepositorien allein diese Anforderungen nicht erfüllen können, und fügen zunehmend logische Datenmanagementfunktionen hinzu. Ebenso erfordert der selbstständige Datenzugriff, dass Daten sofort in eine umsetzbare Sprache übersetzt werden, aber den physischen Datenmanagementtechnologien fehlen die semantischen Fähigkeiten, die dies ermöglichen. Auch hier liefert das logische Datenmanagement das fehlende Puzzleteil: eine universelle semantische Schicht, die Semantik mit kontextbezogenen, geschäftsfähigen Daten für den Zugriff durch Fachanwender und KI-Anwendungen bereitstellt.

„Denodo setzt sich seit langem für den ‚logical-first‘-Ansatz beim Datenmanagement ein“, so Alberto Pan, Executive Vice President und Chief Technical Officer bei Denodo. „Unternehmen wenden Zeit und Geld für die Übertragung, Speicherung und Pflege persistenter Daten auf, selbst wenn dies nicht erforderlich ist. Darüber hinaus macht ein logischer Ansatz neue Datenformen für mehrere Benutzer, KI-Agenten und KI-Anwendungen zugänglich, um eine Vielzahl von Anwendungsfällen, einschließlich Echtzeit-Anwendungsfällen, zu unterstützen. Dieses Buch bestätigt unseren Ansatz und erklärt, wie er für Datenverantwortliche und technisch versierte Stakeholder aus der Wirtschaft funktioniert.“

Das Buch richtet sich an Führungskräfte im Bereich Technologie und Daten auf C-Level, behandelt jedoch auch die wesentlichen geschäftlichen Vorteile, die ein logisches Datenmanagement mit sich bringt, wie beispielsweise die Verbesserung des Kundenerlebnisses und die Rationalisierung von Betriebsabläufen. Anhand detaillierter Beispiele wird untersucht, wie logisches Datenmanagement die Leistung und Skalierbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen verbessern kann.

„Die Recherchen für dieses Buch waren für mich ein echter Durchbruch“, sagte Christopher Gardner. „Logisches Datenmanagement ist eine vielversprechende Strategie, die eine flexible und unkomplizierte Möglichkeit bietet, den Zugriff auf alle Arten von Informationen im gesamten Unternehmen zu vereinfachen und diese für Self-Service und KI nutzbar zu machen.“

„Ich habe The Rise of Logical Data Management gelesen, um auf dem Laufenden zu bleiben, wohin sich Daten und KI entwickeln“, sagte Kate Strachnyi, Gründerin von DATAcated. „Mein Lieblingssatz war: ‚Man kann sich eine logische Datenschicht wie eine Bibliothek vorstellen, in der man Zugang zu dem darin enthaltenen Wissen hat, ohne sich jedes Buch selbst anschaffen zu müssen.‘“ Für mich trifft dies den Kern des logischen Datenmanagements. Anstatt Daten zu kopieren und in mehrere Systeme zu verschieben, schaffen Sie einen Ort, an dem Menschen diese Daten finden, verstehen und nutzen können, ohne dass sie eigene Duplikate erstellen müssen. Wenn Sie sich für Datenzugriff, Governance oder die tatsächliche Skalierbarkeit von KI in Unternehmen interessieren, ist dieses Buch auf jeden Fall lesenswert.

„‚The Rise of Logical Data Management‘ ist eine wertvolle Lektüre, die die historischen und sich wandelnden Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Datenmanagement detailliert beschreibt und aufzeigt, wie ein strategischerer Ansatz Unternehmen dabei helfen kann, mehr Wert aus ihren Investitionen in die Dateninfrastruktur zu schöpfen“, so Paul Weiskopf, Advisory Board Member von Denodo. „Der Satz, der mich besonders angesprochen hat, lautete: ‚Es geht nicht nur darum, Daten zu verwalten, sondern darum, Daten zu einem entscheidenden Instrument für Kundenzufriedenheit, operative Exzellenz und innovative Durchbrüche zu machen.‘“

Registrieren Sie sich und nehmen Sie am LinkedIn Live am 21. Oktober um 11:00 Uhr ET teil, um mit Christopher Gardner, dem Autor des Buches, Alberto Pan, Executive Vice President und Chief Technology Officer bei Denodo, Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo, im Gespräch mit Kate Strachnyi, Gründerin von DATAcated, über logisches Datenmanagement zu diskutieren.

