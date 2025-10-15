O’Reilly מפרסמת ספר מעמיק על ניהול נתונים לוגי

פאלו אלטו, קליפורניה, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Denodo, חברה מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי O’Reilly פרסמה את הספר The Rise of Logical Data Management: An Essential Data Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI (עלייתו של ניהול נתונים לוגי: אסטרטגיית נתונים חיונית לשינוי העסק שלכם בעידן הבינה המלאכותית) . אסטרטגיית ניהול נתונים לוגי זו היא הליבה של Denodo Platform, והיא זו שזכתה זה מכבר להמלצה על ידי אנליסטים בתעשייה כמו Gartner1 ו-GigaOm2. הספר, שנכתב על ידי כריסטופר גרדנר, אנליסט בינה עסקית ומפתח מוביל של Tableau עבור באוניברסיטת מישיגן, מכסה ניהול נתונים לוגי מנקודת מבט עצמאית וסקרנית, תוך חקר האופן שבו ניהול נתונים לוגי פועל בנוף הנתונים המורכב של ימינו המורכב ממאגרי נתונים רבי עוצמה, תרחישי שימוש חדשים ומורכבים בבינה מלאכותית, והצורך המתמשך בפתרונות שיכולים לספק גישה אמיתית לנתונים בשירות עצמי בסביבה מאתגרת זו.

"ניהול נתונים לוגי", מסביר גרדנר, "הוא גישת ניהול נתונים המבוססת על חיבורים לוגיים או וירטואליים לנתונים. גישה זו מיושמת על מבנה הנתונים הקיים של הארגון כדי לספק שליטה אחידה יותר על האבטחה, ליצור שוק נתונים מרכזי ולאחד מערכות בסיסיות שונות לפורמט משותף".

מדוע יש צורך בניהול נתונים לוגי כיום?

ניהול נתונים לוגי נחוץ כיום יותר ויותר כדי לספק במהירות את הדרישות המורכבות והתובעניות של בינה מלאכותית ושירות עצמי של נתונים. בינה מלאכותית דורשת נתונים "מוכנים לבינה מלאכותית", שהם נתונים מנוהלים, מהימנים, מאובטחים ומועברים בזמן אמת.

ארגונים המשתמשים רק בניהול נתונים פיזי עם מאגרי נתונים, אגמי נתונים ומחסני נתונים מגלים שבכוחות עצמם, מאגרי נתונים אלה אינם יכולים לספק את הדרישות הללו, ויותר ויותר, הם מוסיפים יכולות ניהול נתונים לוגי. באופן דומה, גישה לנתונים בשירות עצמי דורשת תרגום מיידי של נתונים לשפה הניתנת לפעולה, אך טכנולוגיות ניהול הנתונים הפיזיות חסרות את היכולות הסמנטיות המאפשרות זאת. גם כאן, ניהול נתונים לוגי מספק את החלק החסר: שכבה סמנטית אוניברסלית המספקת סמנטיקה עם נתונים הקשריים ומוכנים לעסקים לגישה על-ידי משתמשים עסקיים ויישומי AI.

"Denodo דגלה זה מכבר בגישת 'הלוגיקה תחילה' לניהול נתונים", אמר אלברטו פן (Alberto Pan), סגן נשיא בכיר ומנהל טכני ראשי ב-Denodo. "ארגונים משקיעים זמן וכסף בהעברה, אחסון ותחזוקה של נתונים מתמידים, גם כאשר אין בכך צורך. בנוסף, גישה לוגית חושפת צורות חדשות של נתונים למספר משתמשים, סוכני AI ויישומי AI, כדי לתמוך במגוון רחב של מקרי שימוש, כולל מקרי שימוש בזמן אמת. ספר זה מאמת את הגישה שלנו ומסביר כיצד היא עובדת עבור מובילי נתונים כמו גם בעלי עניין עסקיים בעלי ידע טכני".

הספר, שנכתב עבור מובילי טכנולוגיה ונתונים ברמת C, מכסה בכל זאת את היתרונות העסקיים המשמעותיים שניהול נתונים לוגי מספק, כגון שיפור חווית הלקוח וייעול התפעול. הוא מתעמק בתחומים כמו כיצד ניהול נתונים לוגי יכול לשפר את הביצועים והמדרגיות בהגדרות תובעניות, תוך שימוש בדוגמאות מפורטות ביותר.

"זה היה ממש פוקח עיניים עבורי לעשות את המחקר עבור הספר הזה", אמר כריסטופר גרדנר. "ניהול נתונים לוגי הוא אסטרטגיה מבטיחה, המציעה דרך גמישה וישירה לפשט את הגישה לכל סוגי המידע ברחבי הארגון, ולהפוך אותו מוכן לשירות עצמי ובינה מלאכותית".

"קראתי את The Rise of Logical Data Management כדי להישאר מעודכן לאן הנתונים והבינה המלאכותית הולכים", אמרה קייט סטרצ'ני (Kate Strachnyi), מייסדת DATAcated. "השורה האהובה עליי הייתה: אתם יכולים לחשוב על שכבת נתונים לוגית כעל ספרייה, שבה יש לכם גישה לידע שהיא מכילה מבלי שתצטרכו להשיג עותק משלכם של כל ספר'. בעיניי, זה לוכד את כל העניין של ניהול נתונים לוגי. במקום להעתיק ולהעביר נתונים למספר מערכות, אתם יוצרים מקום אחד שבו אנשים יכולים לגלות, להבין ולהשתמש בהם; מבלי להזדקק לגרסה כפולה משלהם. אם אכפת לכם מגישה לנתונים, פיקוח או כיצד AI באמת יתרחב בארגון, הספר הזה בהחלט שווה את הזמן שלכם".

" The Rise of Logical Data Management הוא קריאה רבת ערך, המפרטת את האתגרים ההיסטוריים והמתפתחים הקשורים לניהול נתונים, ומתארת כיצד נקיטת גישה אסטרטגית יותר יכולה לעזור לחברות להפיק ערך רב יותר מההשקעות שלהן בתשתיות נתונים", אמר פול וייסקופף (Paul Weiskopf), חבר המועצה המייעצת של Denodo. "המשפט שדיבר אליי במיוחד היה, 'זה לא רק על ניהול נתונים, אלא על העצמת הנתונים להיות כלי מכריע להשגת שביעות רצון לקוחות, מצוינות תפעולית ופריצות דרך חדשניות'".

הירשמו והצטרפו ללינקדאין לייב ב-21 באוקטובר בשעה 11:00 בבוקר ET לדיון על ניהול נתונים לוגיים עם כריסטופר גרדנר, מחבר הספר; אלברטו פן, סגן נשיא בכיר ומנהל טכנולוגיה ראשי ב-Denodo; ראווי שנקר, סגן נשיא בכיר ומנהל שיווק ראשי ב-Denodo בשיחה עם קייט סטרצ'ני, מייסדת DATAcated.

גישה חופשית

Denodo מציעה גישה חינם ל- Rise of Logical Data Management מ-denodo.com.

