O’Reilly Menerbitkan Buku Komprehensif Mengenai Pengurusan Data Logik

PALO ALTO, Calif., Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo, peneraju dalam pengurusan data, mengumumkan bahawa O’Reilly telah menerbitkan buku bertajuk The Rise of Logical Data Management: An Essential Data Strategy for Transforming Your Business in the Age of AI. Strategi pengurusan data logik ini merupakan teras kepada Denodo Platform dan ia telah lama disokong oleh penganalisis industri terkemuka seperti Gartner1 dan GigaOm2. Ditulis oleh Christopher Gardner, seorang penganalisis perisikan perniagaan dan pembangun utama Tableau di Universiti Michigan, buku ini membincangkan pengurusan data logik dari perspektif yang bebas dan ingin tahu. Ia menyelami cara pengurusan data logik berfungsi dalam landskap data moden yang kompleks, yang merangkumi teknologi data lakehouse berkeupayaan tinggi, penggunaan AI baharu yang rumit, serta keperluan berterusan terhadap penyelesaian yang mampu memberikan akses data layan diri yang sebenar dalam persekitaran yang mencabar ini.

“Pengurusan data logik,” jelas Gardner, “ialah pendekatan pengurusan data yang berdasarkan sambungan logik atau maya kepada data. Pendekatan ini diterapkan pada struktur data sedia ada sesebuah organisasi bagi memastikan kawalan keselamatan yang lebih seragam, mewujudkan pasaran data berpusat dan menyatukan sistem asas yang berbeza ke dalam format yang seragam.”

Mengapa Pengurusan Data Logik Diperlukan Hari Ini?

Pengurusan data logik semakin diperlukan pada masa kini untuk memenuhi keperluan AI dan akses data layan diri yang kompleks dan mencabar dengan pantas. AI memerlukan data yang “sedia untuk AI”, iaitu data yang dikawal selia, dipercayai, selamat dan dihantar secara masa nyata. Organisasi yang hanya menggunakan pengurusan data fizikal seperti data lakehouse, data lake dan gudang data mendapati bahawa repositori data ini tidak mampu memenuhi keperluan tersebut secara bersendirian. Justeru, semakin banyak organisasi kini menambah keupayaan pengurusan data logik bagi melengkapi infrastruktur data mereka.. Begitu juga, akses data layan diri memerlukan data diterjemahkan serta-merta kepada bahasa yang boleh ditindak balas, namun teknologi pengurusan data fizikal tidak mempunyai keupayaan semantik yang diperlukan. Di sinilah pengurusan data logik memainkan peranan penting: ia menyediakan lapisan semantik sejagat yang menyampaikan makna bersama data berasaskan konteks yang sedia digunakan oleh pengguna perniagaan dan aplikasi AI.

“Denodo telah lama memperjuangkan pendekatan ‘logik didahulukan’ dalam pengurusan data,” kata Alberto Pan, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai teknikal di Denodo. “Organisasi kini membelanjakan masa dan wang untuk memindahkan, menyimpan dan menyelenggara data yang disimpan secara fizikal, walaupun kadangkala ia tidak diperlukan. Selain itu, pendekatan logik membolehkan pelbagai bentuk data baharu diakses oleh pelbagai pengguna, ejen AI dan aplikasi AI, bagi menyokong pelbagai kes penggunaan, termasuk aplikasi masa nyata. Buku ini mengesahkan pendekatan kami dan menerangkan bagaimana ia berfungsi untuk pemimpin data serta pihak berkepentingan perniagaan yang celik teknologi.”

Ditulis untuk pemimpin teknologi dan data peringkat C, buku ini turut membincangkan manfaat perniagaan yang besar yang ditawarkan oleh pengurusan data logik, termasuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkemas operasi. Ia menyelami aspek bagaimana pengurusan data logik boleh meningkatkan prestasi dan kebolehskalaan dalam persekitaran yang mencabar, dengan menggunakan contoh-contoh yang sangat terperinci.

"Kajian untuk buku ini memberi perspektif baharu kepada saya," kata Christopher Gardner. "Pengurusan data logik ialah strategi yang menjanjikan, menawarkan cara yang fleksibel dan mudah untuk mempermudah akses kepada pelbagai jenis maklumat di seluruh organisasi, serta menjadikannya sedia untuk layan diri dan AI."

"Saya membaca The Rise of Logical Data Management untuk mengikuti perkembangan arah tuju data dan AI," kata Kate Strachnyi, pengasas DATAcated. "Ayat kegemaran saya ialah: 'Anda boleh menganggap lapisan data logik sebagai perpustakaan, di mana anda mempunyai akses kepada ilmu yang terkandung di dalamnya tanpa perlu memiliki salinan setiap buku.' Bagi saya, inilah inti pati sebenar pengurusan data logik. Daripada menyalin dan memindahkan data ke dalam pelbagai sistem, anda mewujudkan satu tempat di mana orang ramai boleh menemui, memahami, dan menggunakannya—tanpa perlu memiliki salinan mereka sendiri. Jika anda mengambil berat tentang akses data, tadbir urus atau bagaimana AI boleh berkembang dalam perusahaan, buku ini sememangnya berbaloi untuk dibaca."

"'The Rise of Logical Data Management' merupakan bahan bacaan yang amat bernilai, menghuraikan cabaran pengurusan data dari sudut sejarah dan evolusinya serta menerangkan cara pendekatan yang lebih strategik dapat membantu syarikat memaksimumkan nilai daripada pelaburan infrastruktur data mereka," kata Paul Weiskopf, Ahli Lembaga Penasihat Denodo. "Ayat yang benar-benar menyentuh hati saya ialah: ‘Ia bukan sekadar tentang mengurus data, tetapi tentang memperkasakan data agar menjadi alat penentu dalam mencapai kepuasan pelanggan, kecemerlangan operasi dan pencapaian inovatif.'"

Daftar dan sertai sesi LinkedIn Live pada 21 Oktober jam 11.00 pagi ET untuk perbincangan mengenai pengurusan data logik bersama Christopher Gardner, penulis buku tersebut; Alberto Pan, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai teknologi di Denodo; Ravi Shankar, naib presiden kanan dan ketua pegawai pemasaran di Denodo; dalam perbualan bersama Kate Strachnyi, pengasas DATAcated.

Akses Percuma

Denodo menawarkan akses percuma kepada Rise of Logical Data Management di denodo.com.

