Osisko Développement annonce une autre augmentation de son Placement par voie de prise ferme précédemment annoncé

Placement majoré total de 75 M$ CA

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Osisko Développement Corp. (NYSE : ODV, TSXV : ODV) (« Osisko Développement » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’en raison d’une forte demande, elle a conclu une autre convention modificative (la « Modification ») avec la Financière Banque Nationale Inc., BMO Marchés des capitaux et RBC Marchés des Capitaux, agissant à titre de co-preneurs fermes principaux et de co-teneurs de livres (collectivement, les « Preneurs fermes »), afin de faire passer la taille de son financement par voie de prise ferme précédemment annoncé de 60 M$ CA à 75 M$ CA (le « Placement »).

Comme l’a annoncé la Société le 9 octobre 2025 (voir le communiqué de presse intitulé « Osisko Développement annonce l’augmentation de son placement par voie de prise ferme au titre de la dispense pour financement de l’émetteur coté précédemment annoncé : placement privé simultané supplémentaire »), Osisko Développement a convenu d’émettre i) trois tranches d’actions dans le cadre de la « dispense pour financement de l’émetteur coté » prévue à la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), tel que modifié par la Décision générale coordonnée 45-935 relative à la dispense de certaines conditions de la dispense pour financement de l’émetteur coté (la « Dispense pour financement de l’émetteur coté ») dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, comprenant des actions accréditives nationales, des actions accréditives de la Colombie-Britannique et des actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), pour un produit brut d’environ 50 M$ CA; et ii) des Actions ordinaires supplémentaires dans le cadre d’un placement privé conformément à des dispenses prévues dans le Règlement 45-106 autres que la Dispense pour financement de l’émetteur coté, pour un produit brut d’environ 10 M$ CA (le « Placement privé simultané »).

Conformément à la Modification, la Société a convenu d’augmenter la taille du Placement privé simultané d’environ 15 M$ CA, de sorte qu’après la prise d’effet de la Modification, le Placement privé simultané consistera en un total de 5 230 200 Actions ordinaires au prix de 4,78 $ CA l’Action ordinaire pour un produit brut de 25 000 356 $ CA. À l’exception de l’augmentation de la taille du Placement privé simultané, toutes les autres modalités du Placement demeurent inchangées après la Modification.

La clôture du Placement au titre de la Dispense pour financement de l’émetteur coté devrait avoir lieu à pareille date, soit le ou vers le 29 octobre 2025 (la « Date de clôture »), et demeure assujettie à certaines conditions, notamment l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l’approbation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse de New York. Les Actions ordinaires émises dans le cadre du Placement privé simultané seront assujetties à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits aux présentes aux États-Unis. Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État américain, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans inscription en vertu de la Loi de 1933 et de toutes les lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables ou conformément à une dispense de celles-ci.

À PROPOS D’OSISKO DÉVELOPPEMENT CORP.

Osisko Développement Corp. est une société de développement aurifère nord-américaine dont les activités se concentrent sur d’anciens camps miniers situés dans des territoires favorables à l’exploitation minière et qui présentent un potentiel dans l’ensemble du district. L’objectif de la Société est de devenir un producteur d’or intermédiaire en faisant progresser son projet aurifère Cariboo phare, situé dans le centre de la Colombie-Britannique, au Canada, dont elle détient 100 % des droits. Son portefeuille de projets est complété par le projet Tintic, situé dans le district minier historique d’East Tintic, dans l’Utah, aux États-Unis, et le projet aurifère San Antonio, dans le Sonora, au Mexique. Il s’agit de sites désaffectés présentant un potentiel d’exploration important, de nombreuses données minières historiques, un accès aux infrastructures existantes et disposant d’une main-d’œuvre qualifiée. La stratégie de la Société consiste à mettre en valeur des actifs miniers attrayants, durables, socialement responsables et respectueux de l’environnement, tout en réduisant au minimum l’exposition aux risques de mise en valeur et aux ressources minérales croissantes.

Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l’adresse www.osiskodev.com ou communiquez avec :

Sean Roosen Philip Rabenok Président du conseil d’administration et Chef de la direction Vice-président, Relations avec les investisseurs Courriel : sroosen@osiskodev.com Courriel : prabenok@osiskodev.com Tél. : +1 (514) 940-0685 Tél. : +1 (437) 423-3644

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » (au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) et des « énoncés prospectifs » (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis). Ces énoncés ou renseignements sont identifiés par des mots comme « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « potentiel », « estimer », « proposer », « projeter », « perspectives », « prévoir » ou des mots similaires suggérant des résultats futurs ou des énoncés concernant tout résultat potentiel. Ces énoncés dans le présent communiqué peuvent comprendre, sans s’y limiter, des énoncés concernant : l’envergure du Placement et du Placement privé simultané, l’utilisation du produit net tiré du Placement et du Placement privé simultané, la clôture du Placement et du Placement privé simultané, le traitement fiscal des Actions accréditives, le moment et la capacité de la Société de renoncer aux Dépenses admissibles et la capacité d’obtenir les approbations réglementaires nécessaires. Cette information prospective ou ces énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou autres attentes diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus et qui pourraient s’avérer incorrects. Les résultats réels pourraient différer considérablement en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment la commercialisation du Placement et du Placement privé simultané, et la satisfaction des conditions de clôture du Placement et du Placement privé simultané, y compris les exigences de la Bourse de New York et de la Bourse de croissance TSX (le cas échéant). Bien que la Société estime que les attentes reflétées dans l’information ou les énoncés prospectifs sont raisonnables, les investisseurs potentiels dans les titres de la Société ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car la Société ne peut donner aucune assurance que ces attentes se révéleront exactes. Les informations et les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont valables à la date des présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces informations et énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assume la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements contenus dans les présentes.