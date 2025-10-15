VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2025

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 15 octobre 2025

VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2025

  • Hausse de 4,2 % du trafic au T3 2025 par rapport au T3 2024 ; +3,6 % en septembre 2025 par rapport à septembre 2024
  • Forte fréquentation en août dans la plupart des plateformes européennes
  • Très bonne dynamique de trafic au Japon, au Mexique, au Brésil et au Cap-Vert

Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 3e trimestre 2025 en comparaison du 3e trimestre 2024.

VINCI Airports a enregistré une forte croissance du trafic au troisième trimestre, avec 94 millions de passagers accueillis, en augmentation de +4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 3,8 millions de voyageurs supplémentaires. L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion. Certains faisceaux ont particulièrement bien performé : les destinations de villégiature du pourtour méditerranéen en Europe et les liaisons aériennes entre la Chine et le Japon.

Au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes). À Lisbonne, ce sont les liaisons européennes (Allemagne et Italie notamment) desservies par les compagnies low-cost et le trafic long-courrier avec les États-Unis et le Brésil qui ont particulièrement soutenu le trafic. Les aéroports de Porto et Faro continuent d’attirer de nombreux passagers du Royaume-Uni et d'Allemagne. En France, les aéroports de Nantes et Lyon ont enregistré une bonne fréquentation en août. À Nantes, ce sont les destinations touristiques françaises, espagnoles et italiennes qui ont été plébiscitées (augmentation de l’offre d’easyJet et des compagnies du groupe Air France). À Lyon, les destinations françaises et d'Afrique du Nord ont aussi obtenu de bons résultats. Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen. À Belgrade, le trafic a connu une croissance à deux chiffres sur les lignes vers la Grèce, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Les aéroports du Cap-Vert continuent de se développer à un rythme soutenu, grâce au renforcement de l’offre de TACV, TAP et Transavia, et des nouveaux vols proposés par easyJet.

Les aéroports de Belfast International et Londres Gatwick ont de leur côté été pénalisés par une baisse du nombre de sièges mis en vente. Ceci est dû principalement à la réorganisation des vols de certaines compagnies à bas coûts en faveur de segments plus longs vers des destinations touristiques et au détriment des vols domestiques au Royaume-Uni (ce qui pénalise le nombre de rotations, et donc les sièges mis en vente).

La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d’une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises. Les marchés régionaux (Corée du Sud ; Taïwan) tout comme les lignes domestiques, continuent de présenter des bons résultats. Au Cambodge, où VINCI Airports est concessionnaire de l’aéroport de Sihanoukville et opère au travers d’un contrat d’exploitation le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh, depuis le 9 septembre, la reprise du trafic se poursuit, portée par les liaisons régionales, notamment avec la Chine.

Au Mexique, la hausse de trafic a été spectaculaire à Monterrey (+15%), où les capacités de Volaris ont plus que doublé ; la compagnie avait subi l’année dernière l’immobilisation de certains appareils pour maintenance de leurs moteurs. La croissance du trafic dans les aéroports mexicains est tirée par les liaisons avec les États-Unis. Au Brésil, l’aéroport de Salvador a bénéficié d’une bonne dynamique de la compagnie aérienne GOL sur le domestique et d’un trafic long courrier porté par Air Europa et Air France. En Amazonie, la croissance du trafic à deux chiffres a été permise par une offre accrue des compagnies brésiliennes comme internationales. En République dominicaine, le trafic à Saint-Domingue est pénalisé par le repositionnement des appareils d’Arajet vers d’autres aéroports, pénalisant les dessertes régionales. Le trafic avec les États-Unis reste dynamique.

À propos de VINCI Airports
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.
Pour plus d’informations :
À propos de VINCI
VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2025

I-      Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1

 Septembre 2025T3 2025Cumul à fin septembre 2025
 % Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024
    
VINCI Airports+3,6 %+4,2 %+5,6 %
Portugal (ANA)+3,5 %+4,6 %+4,7 %
Royaume-Uni -0,6 %+0,2 %+1,2 %
France -2,7 %+0,9 %+3,0 %
Serbie+5,4 %+6,5 %+5,8 %
Hongrie+8,4 %+7,2 %+12 %
Mexique (OMA) +9,1 %+8,1 %+9,6 %
États-Unis+3,0 %-6,9 %-3,9 %
République dominicaine (Aerodom) -9,4 %-7,5 %-11 %
Costa Rica-3,8 %+2,0 %+1,9 %
Chili (Nuevo Pudahuel)-2,8 %-0,5 %+3,0 %
Brésil +10 %+9,2 %+9,6 %
Japon (Kansai Airports) +10 %+11 %+12 %
Cambodge (Cambodia Airports) +14 %+10 %+16 %
Cap-Vert +7,6 %+12 %+16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II-      Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2

 Septembre 2025T3 2025Cumul à fin septembre 2025
 % Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024% Variation 2025 / 2024
    
VINCI Airports+3,4 %+4,1 %+5,7 %
Portugal (ANA)+3,3 %+3,6 %+3,7 %
Royaume-Uni 0,0 %+1,4 %+2,1 %
France -0,3 %+1,8 %+2,3 %
Serbie+2,2 %+4,8 %+4,3 %
Hongrie+5,1 %+5,5 %+10 %
Mexique (OMA) +13 %+9,2 %+9,9 %
États-Unis+10 %+7,4 %+21 %
République dominicaine (Aerodom) -5,3 %-5,3 %-12 %
Costa Rica+4,6 %+8,2 %+3,4 %
Chili (Nuevo Pudahuel)-2,0 %-1,7 %+0,5 %
Brésil +3,4 %+2,9 %+5,0 %
Japon (Kansai Airports) +3,6 %+6,8 %+7,7 %
Cambodge (Cambodia Airports) +17 %+14 %+16 %
Cap-Vert -3,9 %+11 %+18 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III-      Trafic passagers par aéroport

En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Portugal (ANA) dont      
Lisbonne (LIS) 10010 231+2,4 %27 458+2,8 %
Porto (OPO) 1005 070+6,3 %12 968+5,8 %
Faro (FAO) 1003 852+5,0 %8 472+6,1 %
Madère (FNC, PXO) 1001 670+16 %4 357+13 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 1001 235+1,5 %2 734+3,1 %
 TOTAL 22 062+4,6 %55 991+4,7 %
Royaume-Uni dont      
Gatwick (LGW) 50,0113 244-2,3 %33 240-0,7 %
Édimbourg (EDI) 50,015 183+8,5 %12 953+7,3 %
Belfast (BFS) 1001 986-2,4 %5 143-1,0 %
 TOTAL 20 413+0,2 %51 337+1,2 %
France dont      
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)  30,62 934+1,0 %8 191+2,9 %
Nantes Atlantique (NTE) 852 154+0,9 %5 591+3,6 %
Rennes Bretagne (RNS) 49130-1,1 %380+1,4 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 1001+54 %220+7,8 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 1001+51 %165+4,5 %
Toulon Hyères (TLN) 10093-12 %202-18 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 10065+20 %195+15 %
Annecy (NCY) 1001-17 %3-19 %
0,099284798TOTAL 5 379+0,9 %14 956+3,0 %
Serbie      
Belgrade (BEG) 1002 882+6,5 %6 799+5,8 %
 TOTAL 2 882+6,5 %6 799+5,8 %
Hongrie      
Budapest (BUD) 205 535+7,2 %14 583+12 %
 TOTAL 5 535+7,2 %14 583+12 %


En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Mexique (OMA) dont      
Monterrey (MTY) 29,994 265+15 %11 610+18 %
Chihuahua (CUU) 29,99529+8,4 %1 427+4,0 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,99566+1,5 %1 587+0,3 %
Culiacan (CUL) 29,99561-6,2 %1 662-1,1 %
Mazatlan (MZT) 29,99406-9,9 %1 318-7,0 %
Acapulco (ACA) 29,99163-0,1 %499+12 %
San Luis Potosi (SLP) 29,99232+22 %599+11 %
Torreon (TRC) 29,99226-0,1 %626+2,8 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,99157+18 %540+7,4 %
Durango (DGO) 29,99145+1,7 %403+3,5 %
Zacatecas (ZCL) 29,99118+23 %307+8,8 %
Tampico (TAM) 29,99159+4,9 %444+8,0 %
Reynosa (REX) 29,99115-21 %322-18 %
 TOTAL 7 640+8,1 %21 342+9,6 %
États-Unis dont      
Hollywood Burbank (BUR) MC³1 625-6,6 %4 694-1,3 %
Atlantic City (ACY) MC³252-8,9 %662-19 %
 TOTAL 1 877-6,9 %5 356-3,9 %
République dominicaine (Aerodom) dont      
Saint-Domingue (SDQ) 1001 460-6,8 %3 967-11 %
Puerto Plata (POP) 100131-11 %628-8,7 %
Samana (AZS) 10016-29 %71-12 %
La Isabela (JBQ) 10011-8,4 %31-26 %
 TOTAL 1 618-7,5 %4 696-11 %
Costa Rica      
Guanacaste (LIR) 45352+2,0 %1 543+1,9 %
 TOTAL 352+2,0 %1 543+1,9 %
Chili (Nuevo Pudahuel)      
Santiago (SCL) 406 514-0,5 %19 918+3,0 %
 TOTAL 6 514-0,5 %19 918+3,0 %


En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Brésil dont      
Salvador (SSA) 1002 058+5,6 %5 888+4,6 %
Manaus (MAO) 100908+19 %2 496+17 %
Porto Velho (PVH) 100164+41 %491+45 %
Boa Vista (BVB) 10098-21 %314-2,3 %
Rio Branco (RBR) 100124+16 %395+31 %
 TOTAL 3 390+9,2 %9 696+9,6 %
Japon (Kansai Airports) dont      
Kansai (KIX) 408 705+11 %25 495+14 %
Itami (ITM) 404 360+9,3 %12 014+8,7 %
Kobe (UKB) 401 121+17 %2 996+12 %
 TOTAL 14 185+11 %40 505+12 %
Cambodge (Cambodia Airports) dont      
Phnom Penh (PNH) 70970-17 %3 664+6,1 %
Techo (KTI)4 MC³309 309 
Sihanoukville (KOS) 7040+79 %107+86 %
 TOTAL 1 318+10 %4 080+16 %
Cap-Vert dont      
Praia (RAI) 100204+2,6 %556+11 %
Sal (SID) 100397+21 %1 158+21 %
Sao Vicente (VXE) 10085+7,2 %257+18 %
Boa Vista (BVC) 100170+9,9 %487+6,6 %
 TOTAL 884+12 %2 544+16 %
Total VINCI Airports  94 048+4,2 %253 346+5,6 %

³ MC : Management Contract
4 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation

IV-      Mouvements commerciaux par aéroport

Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Portugal (ANA) dont      
Lisbonne (LIS) 10061 762+0,5 %171 691+0,8 %
Porto (OPO) 10032 100+5,7 %83 602+4,9 %
Faro (FAO) 10024 293+6,3 %54 503+7,0 %
Madère (FNC, PXO) 10011 183+17 %29 635+14 %
Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 10013 466-0,7 %30 582+1,7 %
 TOTAL 143 066+3,6 %370 426+3,7 %
Royaume-Uni dont      
Gatwick (LGW) 50,0176 821-1,5 %200 152-0,3 %
Édimbourg (EDI) 50,0136 415+5,4 %95 106+3,7 %
Belfast (BFS) 10016 210+7,1 %44 664+10 %
 TOTAL 129 446+1,4 %339 922+2,1 %
France dont      
Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)  30,626 023+1,3 %75 619+1,9 %
Nantes Atlantique (NTE) 8515 046+1,1 %39 807+3,1 %
Rennes Bretagne (RNS) 492 096+9,7 %6 099+6,9 %
Grenoble Alpes Isère (GNB) 100262+34 %3 307+6,7 %
Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100258+15 %5 352+13 %
Toulon Hyères (TLN) 1003 954+1,5 %7 507-1,3 %
Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 1001 110-3,4 %3 452-9,4 %
Annecy (NCY) 100385+18 %1 755-2,0 %
 TOTAL 49 837+1,8 %144 842+2,3 %
Serbie      
Belgrade (BEG) 10027 202+4,8 %68 366+4,3 %
 TOTAL 27 202+4,8 %68 366+4,3 %
Hongrie      
Budapest (BUD) 2037 648+5,5 %102 553+10 %
 TOTAL 37 648+5,5 %102 553+10 %


Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Mexique (OMA) dont      
Monterrey (MTY) 29,9933 107+19 %94 708+22 %
Chihuahua (CUU) 29,995 746+1,9 %15 862-3,5 %
Ciudad Juarez (CJS) 29,994 755+7,0 %14 030+4,5 %
Culiacan (CUL) 29,994 930-1,1 %14 786+3,8 %
Mazatlan (MZT) 29,993 628-4,4 %11 815-0,2 %
Acapulco (ACA) 29,991 719-1,7 %5 693+13 %
San Luis Potosi (SLP) 29,994 118+19 %12 170+18 %
Torreon (TRC) 29,992 715+7,7 %8 193+9,1 %
Zihuatanejo (ZIH) 29,991 468+1,9 %5 353-4,2 %
Durango (DGO) 29,992 292-7,3 %6 938-5,6 %
Zacatecas (ZCL) 29,991 202+21 %3 220+6,5 %
Tampico (TAM) 29,991 946-7,0 %5 694-19 %
Reynosa (REX) 29,99828-33 %2 758-22 %
 TOTAL 68 454+9,2 %201 220+9,9 %
États-Unis dont      
Hollywood Burbank (BUR) MC638 052+7,3 %118 585+24 %
Atlantic City (ACY) MC63 023+8,4 %7 534-6,9 %
 TOTAL 41 075+7,4 %126 119+21 %
République dominicaine (Aerodom) dont     
Saint-Domingue (SDQ) 10011 780-4,0 %33 047-11 %
Puerto Plata (POP) 100940-8,4 %4 163-12 %
Samana (AZS) 10088-42 %532-20 %
La Isabela (JBQ) 100935-13 %3 048-23 %
 TOTAL 13 747-5,3 %40 796-12 %
Costa Rica      
Guanacaste (LIR) 454 298+8,2 %16 934+3,4 %
 TOTAL 4 298+8,2 %16 934+3,4 %
Chili (Nuevo Pudahuel)      
Santiago (SCL) 4038 953-1,7 %118 315+0,5 %
 TOTAL 38 953-1,7 %118 315+0,5 %


Vols commerciaux (ATM)  Taux de détention VINCI Airports (%)T3 2025% Variation 2025 / 2024Cumul à fin septembre
(9 mois)		% Variation 2025 / 2024
Brésil dont       
Salvador (SSA)  10014 581+0,7 %42 536+2,3 %
Manaus (MAO)  1008 138+7,2 %23 460+6,8 %
Porto Velho (PVH)  1001 090+42 %3 553+39 %
Boa Vista (BVB)  100593-38 %2 003-17 %
Rio Branco (RBR)  100848+20 %2 793+21 %
  TOTAL 25 793+2,9 %75 938+5,0 %
Japon (Kansai Airports) dont     
Kansai (KIX)  4054 823+9,4 %159 681+12 %
Itami (ITM)  4035 579+1,2 %103 668+1,1 %
Kobe (UKB)  409 461+15 %27 005+9,0 %
  TOTAL 99 863+6,8 %290 354+7,7 %
Cambodge (Cambodia Airports) dont     
Phnom Penh (PNH) 708 627-16 %32 059+6,3 %
Techo (KTI)5  MC62 934 2 934 
Sihanoukville (KOS) 70682+51 %1 843+23 %
  TOTAL 12 243+14 %36 836+16 %
Cap-Vert dont       
Praia (RAI)  1002 369-4,4 %6 884+8,1 %
Sal (SID)  1003 719+29 %10 979+26 %
Sao Vicente (VXE)  1001 060+6,2 %3 216+20 %
Boa Vista (BVC)  1001 282+9,3 %3 778+7,8 %
  TOTAL 8 921+11 %26 397+18 %
Total VINCI Airports  700 546+4,1 %1 959 018+5,7 %

5VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation
6MC : Management Contract

  


 


 


 

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

