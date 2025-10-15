COMMUNIQUE DE PRESSE
Nanterre, 15 octobre 2025
VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2025
- Hausse de 4,2 % du trafic au T3 2025 par rapport au T3 2024 ; +3,6 % en septembre 2025 par rapport à septembre 2024
- Forte fréquentation en août dans la plupart des plateformes européennes
- Très bonne dynamique de trafic au Japon, au Mexique, au Brésil et au Cap-Vert
Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 3e trimestre 2025 en comparaison du 3e trimestre 2024.
VINCI Airports a enregistré une forte croissance du trafic au troisième trimestre, avec 94 millions de passagers accueillis, en augmentation de +4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 3,8 millions de voyageurs supplémentaires. L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion. Certains faisceaux ont particulièrement bien performé : les destinations de villégiature du pourtour méditerranéen en Europe et les liaisons aériennes entre la Chine et le Japon.
Au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes). À Lisbonne, ce sont les liaisons européennes (Allemagne et Italie notamment) desservies par les compagnies low-cost et le trafic long-courrier avec les États-Unis et le Brésil qui ont particulièrement soutenu le trafic. Les aéroports de Porto et Faro continuent d’attirer de nombreux passagers du Royaume-Uni et d'Allemagne. En France, les aéroports de Nantes et Lyon ont enregistré une bonne fréquentation en août. À Nantes, ce sont les destinations touristiques françaises, espagnoles et italiennes qui ont été plébiscitées (augmentation de l’offre d’easyJet et des compagnies du groupe Air France). À Lyon, les destinations françaises et d'Afrique du Nord ont aussi obtenu de bons résultats. Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen. À Belgrade, le trafic a connu une croissance à deux chiffres sur les lignes vers la Grèce, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Les aéroports du Cap-Vert continuent de se développer à un rythme soutenu, grâce au renforcement de l’offre de TACV, TAP et Transavia, et des nouveaux vols proposés par easyJet.
Les aéroports de Belfast International et Londres Gatwick ont de leur côté été pénalisés par une baisse du nombre de sièges mis en vente. Ceci est dû principalement à la réorganisation des vols de certaines compagnies à bas coûts en faveur de segments plus longs vers des destinations touristiques et au détriment des vols domestiques au Royaume-Uni (ce qui pénalise le nombre de rotations, et donc les sièges mis en vente).
La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d’une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises. Les marchés régionaux (Corée du Sud ; Taïwan) tout comme les lignes domestiques, continuent de présenter des bons résultats. Au Cambodge, où VINCI Airports est concessionnaire de l’aéroport de Sihanoukville et opère au travers d’un contrat d’exploitation le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh, depuis le 9 septembre, la reprise du trafic se poursuit, portée par les liaisons régionales, notamment avec la Chine.
Au Mexique, la hausse de trafic a été spectaculaire à Monterrey (+15%), où les capacités de Volaris ont plus que doublé ; la compagnie avait subi l’année dernière l’immobilisation de certains appareils pour maintenance de leurs moteurs. La croissance du trafic dans les aéroports mexicains est tirée par les liaisons avec les États-Unis. Au Brésil, l’aéroport de Salvador a bénéficié d’une bonne dynamique de la compagnie aérienne GOL sur le domestique et d’un trafic long courrier porté par Air Europa et Air France. En Amazonie, la croissance du trafic à deux chiffres a été permise par une offre accrue des compagnies brésiliennes comme internationales. En République dominicaine, le trafic à Saint-Domingue est pénalisé par le repositionnement des appareils d’Arajet vers d’autres aéroports, pénalisant les dessertes régionales. Le trafic avec les États-Unis reste dynamique.
À propos de VINCI Airports
Premier opérateur aéroportuaire privé au monde, VINCI Airports gère plus de 70 aéroports dans 14 pays. Grâce à son expertise d’intégrateur global, VINCI Airports développe, finance, construit et exploite les aéroports en apportant sa capacité d’investissement et son savoir-faire dans l’optimisation de la performance opérationnelle, la modernisation des infrastructures et la conduite de leur transition environnementale. VINCI Airports est le premier opérateur aéroportuaire à s’être engagé dans une stratégie environnementale internationale à l’échelle internationale en 2016, pour atteindre l’objectif zéro émission nette sur l’ensemble de son réseau d’ici 2050.
À propos de VINCI
VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 285 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com
Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2025
I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1
|Septembre 2025
|T3 2025
|Cumul à fin septembre 2025
|% Variation 2025 / 2024
|% Variation 2025 / 2024
|% Variation 2025 / 2024
|VINCI Airports
|+3,6 %
|+4,2 %
|+5,6 %
|Portugal (ANA)
|+3,5 %
|+4,6 %
|+4,7 %
|Royaume-Uni
|-0,6 %
|+0,2 %
|+1,2 %
|France
|-2,7 %
|+0,9 %
|+3,0 %
|Serbie
|+5,4 %
|+6,5 %
|+5,8 %
|Hongrie
|+8,4 %
|+7,2 %
|+12 %
|Mexique (OMA)
|+9,1 %
|+8,1 %
|+9,6 %
|États-Unis
|+3,0 %
|-6,9 %
|-3,9 %
|République dominicaine (Aerodom)
|-9,4 %
|-7,5 %
|-11 %
|Costa Rica
|-3,8 %
|+2,0 %
|+1,9 %
|Chili (Nuevo Pudahuel)
|-2,8 %
|-0,5 %
|+3,0 %
|Brésil
|+10 %
|+9,2 %
|+9,6 %
|Japon (Kansai Airports)
|+10 %
|+11 %
|+12 %
|Cambodge (Cambodia Airports)
|+14 %
|+10 %
|+16 %
|Cap-Vert
|+7,6 %
|+12 %
|+16 %
1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.
II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2
|Septembre 2025
|T3 2025
|Cumul à fin septembre 2025
|% Variation 2025 / 2024
|% Variation 2025 / 2024
|% Variation 2025 / 2024
|VINCI Airports
|+3,4 %
|+4,1 %
|+5,7 %
|Portugal (ANA)
|+3,3 %
|+3,6 %
|+3,7 %
|Royaume-Uni
|0,0 %
|+1,4 %
|+2,1 %
|France
|-0,3 %
|+1,8 %
|+2,3 %
|Serbie
|+2,2 %
|+4,8 %
|+4,3 %
|Hongrie
|+5,1 %
|+5,5 %
|+10 %
|Mexique (OMA)
|+13 %
|+9,2 %
|+9,9 %
|États-Unis
|+10 %
|+7,4 %
|+21 %
|République dominicaine (Aerodom)
|-5,3 %
|-5,3 %
|-12 %
|Costa Rica
|+4,6 %
|+8,2 %
|+3,4 %
|Chili (Nuevo Pudahuel)
|-2,0 %
|-1,7 %
|+0,5 %
|Brésil
|+3,4 %
|+2,9 %
|+5,0 %
|Japon (Kansai Airports)
|+3,6 %
|+6,8 %
|+7,7 %
|Cambodge (Cambodia Airports)
|+17 %
|+14 %
|+16 %
|Cap-Vert
|-3,9 %
|+11 %
|+18 %
2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.
III- Trafic passagers par aéroport
|En milliers de passagers
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Portugal (ANA) dont
|Lisbonne (LIS)
|100
|10 231
|+2,4 %
|27 458
|+2,8 %
|Porto (OPO)
|100
|5 070
|+6,3 %
|12 968
|+5,8 %
|Faro (FAO)
|100
|3 852
|+5,0 %
|8 472
|+6,1 %
|Madère (FNC, PXO)
|100
|1 670
|+16 %
|4 357
|+13 %
|Açores (FLW, HOR, SMA, PDL)
|100
|1 235
|+1,5 %
|2 734
|+3,1 %
|TOTAL
|22 062
|+4,6 %
|55 991
|+4,7 %
|Royaume-Uni dont
|Gatwick (LGW)
|50,01
|13 244
|-2,3 %
|33 240
|-0,7 %
|Édimbourg (EDI)
|50,01
|5 183
|+8,5 %
|12 953
|+7,3 %
|Belfast (BFS)
|100
|1 986
|-2,4 %
|5 143
|-1,0 %
|TOTAL
|20 413
|+0,2 %
|51 337
|+1,2 %
|France dont
|Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)
|30,6
|2 934
|+1,0 %
|8 191
|+2,9 %
|Nantes Atlantique (NTE)
|85
|2 154
|+0,9 %
|5 591
|+3,6 %
|Rennes Bretagne (RNS)
|49
|130
|-1,1 %
|380
|+1,4 %
|Grenoble Alpes Isère (GNB)
|100
|1
|+54 %
|220
|+7,8 %
|Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF)
|100
|1
|+51 %
|165
|+4,5 %
|Toulon Hyères (TLN)
|100
|93
|-12 %
|202
|-18 %
|Clermont Ferrand Auvergne (CFE)
|100
|65
|+20 %
|195
|+15 %
|Annecy (NCY)
|100
|1
|-17 %
|3
|-19 %
|0,099284798
|TOTAL
|5 379
|+0,9 %
|14 956
|+3,0 %
|Serbie
|Belgrade (BEG)
|100
|2 882
|+6,5 %
|6 799
|+5,8 %
|TOTAL
|2 882
|+6,5 %
|6 799
|+5,8 %
|Hongrie
|Budapest (BUD)
|20
|5 535
|+7,2 %
|14 583
|+12 %
|TOTAL
|5 535
|+7,2 %
|14 583
|+12 %
|En milliers de passagers
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Mexique (OMA) dont
|Monterrey (MTY)
|29,99
|4 265
|+15 %
|11 610
|+18 %
|Chihuahua (CUU)
|29,99
|529
|+8,4 %
|1 427
|+4,0 %
|Ciudad Juarez (CJS)
|29,99
|566
|+1,5 %
|1 587
|+0,3 %
|Culiacan (CUL)
|29,99
|561
|-6,2 %
|1 662
|-1,1 %
|Mazatlan (MZT)
|29,99
|406
|-9,9 %
|1 318
|-7,0 %
|Acapulco (ACA)
|29,99
|163
|-0,1 %
|499
|+12 %
|San Luis Potosi (SLP)
|29,99
|232
|+22 %
|599
|+11 %
|Torreon (TRC)
|29,99
|226
|-0,1 %
|626
|+2,8 %
|Zihuatanejo (ZIH)
|29,99
|157
|+18 %
|540
|+7,4 %
|Durango (DGO)
|29,99
|145
|+1,7 %
|403
|+3,5 %
|Zacatecas (ZCL)
|29,99
|118
|+23 %
|307
|+8,8 %
|Tampico (TAM)
|29,99
|159
|+4,9 %
|444
|+8,0 %
|Reynosa (REX)
|29,99
|115
|-21 %
|322
|-18 %
|TOTAL
|7 640
|+8,1 %
|21 342
|+9,6 %
|États-Unis dont
|Hollywood Burbank (BUR)
|MC³
|1 625
|-6,6 %
|4 694
|-1,3 %
|Atlantic City (ACY)
|MC³
|252
|-8,9 %
|662
|-19 %
|TOTAL
|1 877
|-6,9 %
|5 356
|-3,9 %
|République dominicaine (Aerodom) dont
|Saint-Domingue (SDQ)
|100
|1 460
|-6,8 %
|3 967
|-11 %
|Puerto Plata (POP)
|100
|131
|-11 %
|628
|-8,7 %
|Samana (AZS)
|100
|16
|-29 %
|71
|-12 %
|La Isabela (JBQ)
|100
|11
|-8,4 %
|31
|-26 %
|TOTAL
|1 618
|-7,5 %
|4 696
|-11 %
|Costa Rica
|Guanacaste (LIR)
|45
|352
|+2,0 %
|1 543
|+1,9 %
|TOTAL
|352
|+2,0 %
|1 543
|+1,9 %
|Chili (Nuevo Pudahuel)
|Santiago (SCL)
|40
|6 514
|-0,5 %
|19 918
|+3,0 %
|TOTAL
|6 514
|-0,5 %
|19 918
|+3,0 %
|En milliers de passagers
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Brésil dont
|Salvador (SSA)
|100
|2 058
|+5,6 %
|5 888
|+4,6 %
|Manaus (MAO)
|100
|908
|+19 %
|2 496
|+17 %
|Porto Velho (PVH)
|100
|164
|+41 %
|491
|+45 %
|Boa Vista (BVB)
|100
|98
|-21 %
|314
|-2,3 %
|Rio Branco (RBR)
|100
|124
|+16 %
|395
|+31 %
|TOTAL
|3 390
|+9,2 %
|9 696
|+9,6 %
|Japon (Kansai Airports) dont
|Kansai (KIX)
|40
|8 705
|+11 %
|25 495
|+14 %
|Itami (ITM)
|40
|4 360
|+9,3 %
|12 014
|+8,7 %
|Kobe (UKB)
|40
|1 121
|+17 %
|2 996
|+12 %
|TOTAL
|14 185
|+11 %
|40 505
|+12 %
|Cambodge (Cambodia Airports) dont
|Phnom Penh (PNH)
|70
|970
|-17 %
|3 664
|+6,1 %
|Techo (KTI)4
|MC³
|309
|309
|Sihanoukville (KOS)
|70
|40
|+79 %
|107
|+86 %
|TOTAL
|1 318
|+10 %
|4 080
|+16 %
|Cap-Vert dont
|Praia (RAI)
|100
|204
|+2,6 %
|556
|+11 %
|Sal (SID)
|100
|397
|+21 %
|1 158
|+21 %
|Sao Vicente (VXE)
|100
|85
|+7,2 %
|257
|+18 %
|Boa Vista (BVC)
|100
|170
|+9,9 %
|487
|+6,6 %
|TOTAL
|884
|+12 %
|2 544
|+16 %
|Total VINCI Airports
|94 048
|+4,2 %
|253 346
|+5,6 %
³ MC : Management Contract
4 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation
IV- Mouvements commerciaux par aéroport
|Vols commerciaux (ATM)
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Portugal (ANA) dont
|Lisbonne (LIS)
|100
|61 762
|+0,5 %
|171 691
|+0,8 %
|Porto (OPO)
|100
|32 100
|+5,7 %
|83 602
|+4,9 %
|Faro (FAO)
|100
|24 293
|+6,3 %
|54 503
|+7,0 %
|Madère (FNC, PXO)
|100
|11 183
|+17 %
|29 635
|+14 %
|Açores (FLW, HOR, SMA, PDL)
|100
|13 466
|-0,7 %
|30 582
|+1,7 %
|TOTAL
|143 066
|+3,6 %
|370 426
|+3,7 %
|Royaume-Uni dont
|Gatwick (LGW)
|50,01
|76 821
|-1,5 %
|200 152
|-0,3 %
|Édimbourg (EDI)
|50,01
|36 415
|+5,4 %
|95 106
|+3,7 %
|Belfast (BFS)
|100
|16 210
|+7,1 %
|44 664
|+10 %
|TOTAL
|129 446
|+1,4 %
|339 922
|+2,1 %
|France dont
|Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN)
|30,6
|26 023
|+1,3 %
|75 619
|+1,9 %
|Nantes Atlantique (NTE)
|85
|15 046
|+1,1 %
|39 807
|+3,1 %
|Rennes Bretagne (RNS)
|49
|2 096
|+9,7 %
|6 099
|+6,9 %
|Grenoble Alpes Isère (GNB)
|100
|262
|+34 %
|3 307
|+6,7 %
|Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF)
|100
|258
|+15 %
|5 352
|+13 %
|Toulon Hyères (TLN)
|100
|3 954
|+1,5 %
|7 507
|-1,3 %
|Clermont Ferrand Auvergne (CFE)
|100
|1 110
|-3,4 %
|3 452
|-9,4 %
|Annecy (NCY)
|100
|385
|+18 %
|1 755
|-2,0 %
|TOTAL
|49 837
|+1,8 %
|144 842
|+2,3 %
|Serbie
|Belgrade (BEG)
|100
|27 202
|+4,8 %
|68 366
|+4,3 %
|TOTAL
|27 202
|+4,8 %
|68 366
|+4,3 %
|Hongrie
|Budapest (BUD)
|20
|37 648
|+5,5 %
|102 553
|+10 %
|TOTAL
|37 648
|+5,5 %
|102 553
|+10 %
|Vols commerciaux (ATM)
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Mexique (OMA) dont
|Monterrey (MTY)
|29,99
|33 107
|+19 %
|94 708
|+22 %
|Chihuahua (CUU)
|29,99
|5 746
|+1,9 %
|15 862
|-3,5 %
|Ciudad Juarez (CJS)
|29,99
|4 755
|+7,0 %
|14 030
|+4,5 %
|Culiacan (CUL)
|29,99
|4 930
|-1,1 %
|14 786
|+3,8 %
|Mazatlan (MZT)
|29,99
|3 628
|-4,4 %
|11 815
|-0,2 %
|Acapulco (ACA)
|29,99
|1 719
|-1,7 %
|5 693
|+13 %
|San Luis Potosi (SLP)
|29,99
|4 118
|+19 %
|12 170
|+18 %
|Torreon (TRC)
|29,99
|2 715
|+7,7 %
|8 193
|+9,1 %
|Zihuatanejo (ZIH)
|29,99
|1 468
|+1,9 %
|5 353
|-4,2 %
|Durango (DGO)
|29,99
|2 292
|-7,3 %
|6 938
|-5,6 %
|Zacatecas (ZCL)
|29,99
|1 202
|+21 %
|3 220
|+6,5 %
|Tampico (TAM)
|29,99
|1 946
|-7,0 %
|5 694
|-19 %
|Reynosa (REX)
|29,99
|828
|-33 %
|2 758
|-22 %
|TOTAL
|68 454
|+9,2 %
|201 220
|+9,9 %
|États-Unis dont
|Hollywood Burbank (BUR)
|MC6
|38 052
|+7,3 %
|118 585
|+24 %
|Atlantic City (ACY)
|MC6
|3 023
|+8,4 %
|7 534
|-6,9 %
|TOTAL
|41 075
|+7,4 %
|126 119
|+21 %
|République dominicaine (Aerodom) dont
|Saint-Domingue (SDQ)
|100
|11 780
|-4,0 %
|33 047
|-11 %
|Puerto Plata (POP)
|100
|940
|-8,4 %
|4 163
|-12 %
|Samana (AZS)
|100
|88
|-42 %
|532
|-20 %
|La Isabela (JBQ)
|100
|935
|-13 %
|3 048
|-23 %
|TOTAL
|13 747
|-5,3 %
|40 796
|-12 %
|Costa Rica
|Guanacaste (LIR)
|45
|4 298
|+8,2 %
|16 934
|+3,4 %
|TOTAL
|4 298
|+8,2 %
|16 934
|+3,4 %
|Chili (Nuevo Pudahuel)
|Santiago (SCL)
|40
|38 953
|-1,7 %
|118 315
|+0,5 %
|TOTAL
|38 953
|-1,7 %
|118 315
|+0,5 %
|Vols commerciaux (ATM)
|Taux de détention VINCI Airports (%)
|T3 2025
|% Variation 2025 / 2024
|Cumul à fin septembre
(9 mois)
|% Variation 2025 / 2024
|Brésil dont
|Salvador (SSA)
|100
|14 581
|+0,7 %
|42 536
|+2,3 %
|Manaus (MAO)
|100
|8 138
|+7,2 %
|23 460
|+6,8 %
|Porto Velho (PVH)
|100
|1 090
|+42 %
|3 553
|+39 %
|Boa Vista (BVB)
|100
|593
|-38 %
|2 003
|-17 %
|Rio Branco (RBR)
|100
|848
|+20 %
|2 793
|+21 %
|TOTAL
|25 793
|+2,9 %
|75 938
|+5,0 %
|Japon (Kansai Airports) dont
|Kansai (KIX)
|40
|54 823
|+9,4 %
|159 681
|+12 %
|Itami (ITM)
|40
|35 579
|+1,2 %
|103 668
|+1,1 %
|Kobe (UKB)
|40
|9 461
|+15 %
|27 005
|+9,0 %
|TOTAL
|99 863
|+6,8 %
|290 354
|+7,7 %
|Cambodge (Cambodia Airports) dont
|Phnom Penh (PNH)
|70
|8 627
|-16 %
|32 059
|+6,3 %
|Techo (KTI)5
|MC6
|2 934
|2 934
|Sihanoukville (KOS)
|70
|682
|+51 %
|1 843
|+23 %
|TOTAL
|12 243
|+14 %
|36 836
|+16 %
|Cap-Vert dont
|Praia (RAI)
|100
|2 369
|-4,4 %
|6 884
|+8,1 %
|Sal (SID)
|100
|3 719
|+29 %
|10 979
|+26 %
|Sao Vicente (VXE)
|100
|1 060
|+6,2 %
|3 216
|+20 %
|Boa Vista (BVC)
|100
|1 282
|+9,3 %
|3 778
|+7,8 %
|TOTAL
|8 921
|+11 %
|26 397
|+18 %
|Total VINCI Airports
|700 546
|+4,1 %
|1 959 018
|+5,7 %
5VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation
6MC : Management Contract
Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.
