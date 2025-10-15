COMMUNIQUE DE PRESSE

Nanterre, 15 octobre 2025

VINCI Airports – Trafic au 30 septembre 2025

Hausse de 4,2 % du trafic au T3 2025 par rapport au T3 2024 ; +3,6 % en septembre 2025 par rapport à septembre 2024

Forte fréquentation en août dans la plupart des plateformes européennes

Très bonne dynamique de trafic au Japon, au Mexique, au Brésil et au Cap-Vert





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 3e trimestre 2025 en comparaison du 3e trimestre 2024.

VINCI Airports a enregistré une forte croissance du trafic au troisième trimestre, avec 94 millions de passagers accueillis, en augmentation de +4,2 % par rapport à l'année précédente, soit 3,8 millions de voyageurs supplémentaires. L'été 2025 a été caractérisé par une bonne performance dans la plupart des aéroports. Les taux élevés de remplissage et une offre de sièges en hausse des compagnies aériennes ont favorisé cette expansion. Certains faisceaux ont particulièrement bien performé : les destinations de villégiature du pourtour méditerranéen en Europe et les liaisons aériennes entre la Chine et le Japon.

Au Portugal, la saison estivale a été marquée par une croissance solide du trafic à Lisbonne, et plus encore à Porto, Faro et Funchal (+7 % en moyenne sur ces 4 plateformes). À Lisbonne, ce sont les liaisons européennes (Allemagne et Italie notamment) desservies par les compagnies low-cost et le trafic long-courrier avec les États-Unis et le Brésil qui ont particulièrement soutenu le trafic. Les aéroports de Porto et Faro continuent d’attirer de nombreux passagers du Royaume-Uni et d'Allemagne. En France, les aéroports de Nantes et Lyon ont enregistré une bonne fréquentation en août. À Nantes, ce sont les destinations touristiques françaises, espagnoles et italiennes qui ont été plébiscitées (augmentation de l’offre d’easyJet et des compagnies du groupe Air France). À Lyon, les destinations françaises et d'Afrique du Nord ont aussi obtenu de bons résultats. Dans les deux dernières acquisitions du réseau VINCI Airports, à Édimbourg comme à Budapest, la progression du trafic a été remarquable, portée par les destinations d'Europe de l'Ouest et du pourtour méditerranéen. À Belgrade, le trafic a connu une croissance à deux chiffres sur les lignes vers la Grèce, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Les aéroports du Cap-Vert continuent de se développer à un rythme soutenu, grâce au renforcement de l’offre de TACV, TAP et Transavia, et des nouveaux vols proposés par easyJet.

Les aéroports de Belfast International et Londres Gatwick ont de leur côté été pénalisés par une baisse du nombre de sièges mis en vente. Ceci est dû principalement à la réorganisation des vols de certaines compagnies à bas coûts en faveur de segments plus longs vers des destinations touristiques et au détriment des vols domestiques au Royaume-Uni (ce qui pénalise le nombre de rotations, et donc les sièges mis en vente).

La forte demande estivale au Japon, illustrée par l'augmentation des taux de remplissage en dépit d’une offre en sièges accrue, a été stimulée par la tenue de l'Exposition Universelle à Osaka. Les liaisons avec la Chine ont été très fréquentées (+51 % par rapport à 2024 ; +24 % par rapport à 2019), grâce à l'augmentation significative des vols proposés par les compagnies aériennes chinoises. Les marchés régionaux (Corée du Sud ; Taïwan) tout comme les lignes domestiques, continuent de présenter des bons résultats. Au Cambodge, où VINCI Airports est concessionnaire de l’aéroport de Sihanoukville et opère au travers d’un contrat d’exploitation le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh, depuis le 9 septembre, la reprise du trafic se poursuit, portée par les liaisons régionales, notamment avec la Chine.

Au Mexique, la hausse de trafic a été spectaculaire à Monterrey (+15%), où les capacités de Volaris ont plus que doublé ; la compagnie avait subi l’année dernière l’immobilisation de certains appareils pour maintenance de leurs moteurs. La croissance du trafic dans les aéroports mexicains est tirée par les liaisons avec les États-Unis. Au Brésil, l’aéroport de Salvador a bénéficié d’une bonne dynamique de la compagnie aérienne GOL sur le domestique et d’un trafic long courrier porté par Air Europa et Air France. En Amazonie, la croissance du trafic à deux chiffres a été permise par une offre accrue des compagnies brésiliennes comme internationales. En République dominicaine, le trafic à Saint-Domingue est pénalisé par le repositionnement des appareils d’Arajet vers d’autres aéroports, pénalisant les dessertes régionales. Le trafic avec les États-Unis reste dynamique.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 30 septembre 2025

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Septembre 2025 T3 2025 Cumul à fin septembre 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +3,6 % +4,2 % +5,6 % Portugal (ANA) +3,5 % +4,6 % +4,7 % Royaume-Uni -0,6 % +0,2 % +1,2 % France -2,7 % +0,9 % +3,0 % Serbie +5,4 % +6,5 % +5,8 % Hongrie +8,4 % +7,2 % +12 % Mexique (OMA) +9,1 % +8,1 % +9,6 % États-Unis +3,0 % -6,9 % -3,9 % République dominicaine (Aerodom) -9,4 % -7,5 % -11 % Costa Rica -3,8 % +2,0 % +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) -2,8 % -0,5 % +3,0 % Brésil +10 % +9,2 % +9,6 % Japon (Kansai Airports) +10 % +11 % +12 % Cambodge (Cambodia Airports) +14 % +10 % +16 % Cap-Vert +7,6 % +12 % +16 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports2





Septembre 2025 T3 2025 Cumul à fin septembre 2025 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 % Variation 2025 / 2024 VINCI Airports +3,4 % +4,1 % +5,7 % Portugal (ANA) +3,3 % +3,6 % +3,7 % Royaume-Uni 0,0 % +1,4 % +2,1 % France -0,3 % +1,8 % +2,3 % Serbie +2,2 % +4,8 % +4,3 % Hongrie +5,1 % +5,5 % +10 % Mexique (OMA) +13 % +9,2 % +9,9 % États-Unis +10 % +7,4 % +21 % République dominicaine (Aerodom) -5,3 % -5,3 % -12 % Costa Rica +4,6 % +8,2 % +3,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) -2,0 % -1,7 % +0,5 % Brésil +3,4 % +2,9 % +5,0 % Japon (Kansai Airports) +3,6 % +6,8 % +7,7 % Cambodge (Cambodia Airports) +17 % +14 % +16 % Cap-Vert -3,9 % +11 % +18 %

2 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 10 231 +2,4 % 27 458 +2,8 % Porto (OPO) 100 5 070 +6,3 % 12 968 +5,8 % Faro (FAO) 100 3 852 +5,0 % 8 472 +6,1 % Madère (FNC, PXO) 100 1 670 +16 % 4 357 +13 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 1 235 +1,5 % 2 734 +3,1 % TOTAL 22 062 +4,6 % 55 991 +4,7 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 13 244 -2,3 % 33 240 -0,7 % Édimbourg (EDI) 50,01 5 183 +8,5 % 12 953 +7,3 % Belfast (BFS) 100 1 986 -2,4 % 5 143 -1,0 % TOTAL 20 413 +0,2 % 51 337 +1,2 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 2 934 +1,0 % 8 191 +2,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 2 154 +0,9 % 5 591 +3,6 % Rennes Bretagne (RNS) 49 130 -1,1 % 380 +1,4 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 1 +54 % 220 +7,8 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 1 +51 % 165 +4,5 % Toulon Hyères (TLN) 100 93 -12 % 202 -18 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 65 +20 % 195 +15 % Annecy (NCY) 100 1 -17 % 3 -19 % 0,099284798 TOTAL 5 379 +0,9 % 14 956 +3,0 % Serbie Belgrade (BEG) 100 2 882 +6,5 % 6 799 +5,8 % TOTAL 2 882 +6,5 % 6 799 +5,8 % Hongrie Budapest (BUD) 20 5 535 +7,2 % 14 583 +12 % TOTAL 5 535 +7,2 % 14 583 +12 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 4 265 +15 % 11 610 +18 % Chihuahua (CUU) 29,99 529 +8,4 % 1 427 +4,0 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 566 +1,5 % 1 587 +0,3 % Culiacan (CUL) 29,99 561 -6,2 % 1 662 -1,1 % Mazatlan (MZT) 29,99 406 -9,9 % 1 318 -7,0 % Acapulco (ACA) 29,99 163 -0,1 % 499 +12 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 232 +22 % 599 +11 % Torreon (TRC) 29,99 226 -0,1 % 626 +2,8 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 157 +18 % 540 +7,4 % Durango (DGO) 29,99 145 +1,7 % 403 +3,5 % Zacatecas (ZCL) 29,99 118 +23 % 307 +8,8 % Tampico (TAM) 29,99 159 +4,9 % 444 +8,0 % Reynosa (REX) 29,99 115 -21 % 322 -18 % TOTAL 7 640 +8,1 % 21 342 +9,6 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC³ 1 625 -6,6 % 4 694 -1,3 % Atlantic City (ACY) MC³ 252 -8,9 % 662 -19 % TOTAL 1 877 -6,9 % 5 356 -3,9 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 460 -6,8 % 3 967 -11 % Puerto Plata (POP) 100 131 -11 % 628 -8,7 % Samana (AZS) 100 16 -29 % 71 -12 % La Isabela (JBQ) 100 11 -8,4 % 31 -26 % TOTAL 1 618 -7,5 % 4 696 -11 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 352 +2,0 % 1 543 +1,9 % TOTAL 352 +2,0 % 1 543 +1,9 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 6 514 -0,5 % 19 918 +3,0 % TOTAL 6 514 -0,5 % 19 918 +3,0 %





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Brésil dont Salvador (SSA) 100 2 058 +5,6 % 5 888 +4,6 % Manaus (MAO) 100 908 +19 % 2 496 +17 % Porto Velho (PVH) 100 164 +41 % 491 +45 % Boa Vista (BVB) 100 98 -21 % 314 -2,3 % Rio Branco (RBR) 100 124 +16 % 395 +31 % TOTAL 3 390 +9,2 % 9 696 +9,6 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 8 705 +11 % 25 495 +14 % Itami (ITM) 40 4 360 +9,3 % 12 014 +8,7 % Kobe (UKB) 40 1 121 +17 % 2 996 +12 % TOTAL 14 185 +11 % 40 505 +12 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 970 -17 % 3 664 +6,1 % Techo (KTI)4 MC³ 309 309 Sihanoukville (KOS) 70 40 +79 % 107 +86 % TOTAL 1 318 +10 % 4 080 +16 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 204 +2,6 % 556 +11 % Sal (SID) 100 397 +21 % 1 158 +21 % Sao Vicente (VXE) 100 85 +7,2 % 257 +18 % Boa Vista (BVC) 100 170 +9,9 % 487 +6,6 % TOTAL 884 +12 % 2 544 +16 % Total VINCI Airports 94 048 +4,2 % 253 346 +5,6 %

³ MC : Management Contract

4 VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 61 762 +0,5 % 171 691 +0,8 % Porto (OPO) 100 32 100 +5,7 % 83 602 +4,9 % Faro (FAO) 100 24 293 +6,3 % 54 503 +7,0 % Madère (FNC, PXO) 100 11 183 +17 % 29 635 +14 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 13 466 -0,7 % 30 582 +1,7 % TOTAL 143 066 +3,6 % 370 426 +3,7 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50,01 76 821 -1,5 % 200 152 -0,3 % Édimbourg (EDI) 50,01 36 415 +5,4 % 95 106 +3,7 % Belfast (BFS) 100 16 210 +7,1 % 44 664 +10 % TOTAL 129 446 +1,4 % 339 922 +2,1 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 30,6 26 023 +1,3 % 75 619 +1,9 % Nantes Atlantique (NTE) 85 15 046 +1,1 % 39 807 +3,1 % Rennes Bretagne (RNS) 49 2 096 +9,7 % 6 099 +6,9 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 262 +34 % 3 307 +6,7 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 258 +15 % 5 352 +13 % Toulon Hyères (TLN) 100 3 954 +1,5 % 7 507 -1,3 % Clermont Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 110 -3,4 % 3 452 -9,4 % Annecy (NCY) 100 385 +18 % 1 755 -2,0 % TOTAL 49 837 +1,8 % 144 842 +2,3 % Serbie Belgrade (BEG) 100 27 202 +4,8 % 68 366 +4,3 % TOTAL 27 202 +4,8 % 68 366 +4,3 % Hongrie Budapest (BUD) 20 37 648 +5,5 % 102 553 +10 % TOTAL 37 648 +5,5 % 102 553 +10 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 33 107 +19 % 94 708 +22 % Chihuahua (CUU) 29,99 5 746 +1,9 % 15 862 -3,5 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 755 +7,0 % 14 030 +4,5 % Culiacan (CUL) 29,99 4 930 -1,1 % 14 786 +3,8 % Mazatlan (MZT) 29,99 3 628 -4,4 % 11 815 -0,2 % Acapulco (ACA) 29,99 1 719 -1,7 % 5 693 +13 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 4 118 +19 % 12 170 +18 % Torreon (TRC) 29,99 2 715 +7,7 % 8 193 +9,1 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 1 468 +1,9 % 5 353 -4,2 % Durango (DGO) 29,99 2 292 -7,3 % 6 938 -5,6 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 202 +21 % 3 220 +6,5 % Tampico (TAM) 29,99 1 946 -7,0 % 5 694 -19 % Reynosa (REX) 29,99 828 -33 % 2 758 -22 % TOTAL 68 454 +9,2 % 201 220 +9,9 % États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC6 38 052 +7,3 % 118 585 +24 % Atlantic City (ACY) MC6 3 023 +8,4 % 7 534 -6,9 % TOTAL 41 075 +7,4 % 126 119 +21 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 11 780 -4,0 % 33 047 -11 % Puerto Plata (POP) 100 940 -8,4 % 4 163 -12 % Samana (AZS) 100 88 -42 % 532 -20 % La Isabela (JBQ) 100 935 -13 % 3 048 -23 % TOTAL 13 747 -5,3 % 40 796 -12 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 4 298 +8,2 % 16 934 +3,4 % TOTAL 4 298 +8,2 % 16 934 +3,4 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 38 953 -1,7 % 118 315 +0,5 % TOTAL 38 953 -1,7 % 118 315 +0,5 %





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T3 2025 % Variation 2025 / 2024 Cumul à fin septembre

(9 mois) % Variation 2025 / 2024 Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 581 +0,7 % 42 536 +2,3 % Manaus (MAO) 100 8 138 +7,2 % 23 460 +6,8 % Porto Velho (PVH) 100 1 090 +42 % 3 553 +39 % Boa Vista (BVB) 100 593 -38 % 2 003 -17 % Rio Branco (RBR) 100 848 +20 % 2 793 +21 % TOTAL 25 793 +2,9 % 75 938 +5,0 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 54 823 +9,4 % 159 681 +12 % Itami (ITM) 40 35 579 +1,2 % 103 668 +1,1 % Kobe (UKB) 40 9 461 +15 % 27 005 +9,0 % TOTAL 99 863 +6,8 % 290 354 +7,7 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 8 627 -16 % 32 059 +6,3 % Techo (KTI)5 MC6 2 934 2 934 Sihanoukville (KOS) 70 682 +51 % 1 843 +23 % TOTAL 12 243 +14 % 36 836 +16 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 369 -4,4 % 6 884 +8,1 % Sal (SID) 100 3 719 +29 % 10 979 +26 % Sao Vicente (VXE) 100 1 060 +6,2 % 3 216 +20 % Boa Vista (BVC) 100 1 282 +9,3 % 3 778 +7,8 % TOTAL 8 921 +11 % 26 397 +18 % Total VINCI Airports 700 546 +4,1 % 1 959 018 +5,7 %

5VINCI Airports opère depuis le 9 septembre le nouvel aéroport de Techo International à Phnom Penh à travers un contrat d’exploitation

6MC : Management Contract













