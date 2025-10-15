HIGHCO : Marge brute T3 2025

Aix-en-Provence, le 15 octobre 2025 (18h)

HIGHCO : RETOUR DE LA CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T3 2025 (MB +8,4%) ; CROISSANCE ATTENDUE AU T4 SUPÉRIEURE À +10% ; GUIDANCES 2025 PRÉCISÉES AVEC UNE LÉGÈRE CROISSANCE DE LA MARGE BRUTE

Croissance d’activité au T3 2025 portée par la France (+13,3% PCC)

Marge Brute (MB) T3 2025 (1) de 15,63 M€ en hausse de +8,4% à PCC ( 2 ) .

de 15,63 M€ en hausse de +8,4% à PCC . MB 9 mois 2025 (1) de 46,59 M€ en repli de -3,2% à PCC ( 2 ) .

de 46,59 M€ en repli de -3,2% à PCC . Croissance soutenue du pôle Activation portée par la bonne dynamique d’activité en France (T3 PCC à +7,9% ; 9 mois PCC à +4,6%), repli des activités Mobile (T3 PCC à -3,5% ; 9 mois PCC à -6,4%) et retour de la croissance attendu du pôle Agences & Régies (T3 PCC à +15,5% ; 9 mois PCC à -19,2%).

Croissance des activités en France (T3 PCC à +13,3% ; 9 mois PCC à -1,6%) et repli à l’International (T3 PCC à -20,0% ; 9 mois PCC à -13,3%).

Acquisition fin septembre 2025 de Sogec et BudgetBox

Renouvellement pour la 10ème année consécutive de la médaille GOLD EcoVadis

Guidances 2025 précisées

Marge brute en légère croissance à périmètre comparable (supérieure à 61 M€).

Marge opérationnelle ajustée(3) confirmée supérieure à 12%.







Marge brute (en M€) 2025 2024 PCC(2) Variation

2025 / 2024 PCC(2) T1 15,77 16,85 -6,4% T2 15,19 16,87 -10,0% T3(1) 15,63 14,42 +8,4% Total 9 mois(1) 46,59 48,14 -3,2%

(1) Données non auditées.

(2) PCC : à périmètre comparable et à taux de change constants (i.e. en appliquant le taux de change moyen de la période aux données de la période comparable). Par ailleurs, en application de la norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées », les activités de High Connexion ont été présentées comme des activités cédées à compter du premier trimestre 2025. De ce fait, et afin de rendre les informations homogènes, les données publiées au titre de l’exercice 2024 ont été retraitées de l’impact de High Connexion.

(3) Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) : Résultat Opérationnel Courant avant charges de restructuration et hors impacts des plans d’attribution gratuite d’actions. Marge opérationnelle ajustée : RAO ajusté / Marge brute.

Didier CHABASSIEU, Président du Directoire : « HighCo retrouve le chemin de la croissance avec un troisième trimestre en hausse de +8,4%. La forte progression du niveau d’activité attendue au cours du prochain trimestre nous permet de relever notre guidance annuelle et d’anticiper une légère croissance de la marge brute sur l’ensemble de l’exercice.

Le trimestre a également été marqué par l’acquisition de Sogec et de BudgetBox dont l’intégration au sein du Groupe est en cours. »

CROISSANCE D’ACTIVITÉ AU T3 2025

HighCo renoue avec la croissance d’activité au T3 2025 et affiche une progression de sa marge brute de +8,4% PCC à 15,63 M€, et de -5,3% à données publiées avec :

la dynamique soutenue du pôle Activation ( +7,9% ; 62,5% de la MB Groupe) porté par l’ensemble des activités en France ;

( ; 62,5% de la MB Groupe) porté par l’ensemble des activités en France ; le repli du pôle Mobile ( -3,5% PCC ; 11,0% de la MB Groupe) hors High Connexion ;

( PCC ; 11,0% de la MB Groupe) hors High Connexion ; le retour de la croissance attendu du pôle Agences & Régies (+15,5% ; 26,5% de la MB Groupe) qui bénéficie d’une base comparable favorable.





Ainsi, sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025 (-3,2% PCC), le pôle Activation (65,8% de la MB Groupe) est en croissance de +4,6%, le pôle Mobile (11,3% de la MB Groupe) est en repli de -6,4% à périmètre comparable

(i.e. hors High Connexion) et le pôle Agences & Régies (22,9% de la MB Groupe) est en baisse de -19,2%.

Croissance des activités en France

FRANCE



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 13,58 14,51 -6,4% 86,1% T2 13,31 14,69 -9,4% 87,7% T3 13,92 12,28 +13,3% 89,0% Total 9 mois 40,81 41,48 -1,6% 87,6%

En France, les activités sont en forte croissance de +13,3% sur le T3 2025 à 13,92 M€. Comme anticipé, les activités Agences & Régies rebondissent et s’affichent en croissance (+15,5%), compte tenu d’un effet de base favorable lié à Casino. Le pôle Activation (+16,6%), quant à lui, poursuit sa bonne dynamique de croissance, grâce notamment au développement des solutions HighCo Nifty (coupons sur mobile) et HighCo Merely (plateforme Saas de pilotage des offres promotionnelles). Hors High Connexion, le pôle Mobile – activités d’agence – ressort en baisse sur le trimestre (-3,5%).

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, les activités en France sont en repli (-1,6%) et représentent 87,6% de la marge brute du Groupe.

Activités à l’International en repli

INTERNATIONAL



Marge brute (en M€) Variation 2025 / 2024 PCC



% Marge brute globale



2025 2024 PCC T1 2,19 2,33 -6,3% 13,9% T2 1,88 2,18 -14,1% 12,3% T3 1,72 2,14 -20,0% 11,0% Total 9 mois 5,78 6,66 -13,3% 12,4%

A l’International, les activités sont en baisse de -20,0% sur le T3 2025 à 1,72 M€.

En Belgique, la marge brute est en repli de -20,7% à 1,55 M€ compte tenu de la poursuite de la baisse d’activité de traitement des coupons et du repli des activités de gestion des offres promotionnelles traditionnelles.

Les activités en Espagne s’affichent également en retrait (-12,7%) et représentent 1,1% de la marge brute du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice 2025, les activités à l’International sont en baisse de -13,3% à 5,78 M€ et représentent 12,4% de la marge brute du Groupe.

ACQUISITION FIN SEPTEMBRE 2025 DE SOGEC ET BUDGETBOX

HighCo a annoncé avoir réalisé le 30 septembre dernier l’acquisition des activités promotionnelles de Sogec et de BudgetBox. Cette acquisition a pour objectif de renforcer le positionnement de HighCo sur le marché de la promotion et de dynamiser le développement du pôle Activation.

Pour rappel, les comptes de Sogec et BudgetBox seront consolidés à partir du 1er octobre 2025.

L’intégration des deux sociétés est en cours et les impacts financiers de l'opération seront précisés en mars 2026 lors de la communication financière des résultats 2025 du Groupe.

STRATÉGIE RSE : RENOUVELLEMENT POUR LA 10EME ANNÉE CONSÉCUTIVE DE LA MÉDAILLE GOLD ECOVADIS

HighCo a obtenu en septembre 2025 le renouvellement pour la 10ème année consécutive de son classement « GOLD » par EcoVadis pour ses performances RSE et achats responsables, avec un score global de 78 (sur 100 ; + 5 points). Cette évaluation détaillée permet de mesurer le degré de maturité des politiques ainsi que des actions menées sur la base de 21 enjeux regroupés en 4 thèmes : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. Le classement « GOLD » renouvelé place toujours HighCo dans le top 5% des entreprises les plus performantes évaluées selon la méthodologie EcoVadis.

Le Groupe s'engage à poursuivre ses actions en matière de développement durable avec le déploiement de sa feuille de route stratégique à horizon 2030 : « Impact 2030 ».

GUIDANCES 2025 PRÉCISÉES

Le niveau d’activité publié au T3 et la croissance d’activité attendue à deux chiffres au T4, grâce à la bonne dynamique du pôle Activation en France et à un pôle Agences & Régies attendu en forte croissance, permettent au Groupe de préciser ses guidances 2025 :

une marge brute revue de « stable » à « en légère croissance » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ;

revue de « stable » à « » (MB 2024 retraitée de High Connexion : 61,03 M€) ; une marge opérationnelle ajustée (RAO ajusté / MB) confirmée « supérieure à 12% » (marge opérationnelle 2024 retraitée de High Connexion : 12,4%).

Ces guidances ne tiennent pas compte de l’acquisition de Sogec et BudgetBox en cours d’intégration. Elles seront consolidées, pour rappel, à partir du T4 2025.

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 500 collaborateurs.

HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Nicolas CASSAR

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 4 88 71 35 46

comfi@highco.com n.cassar@highco.com

Prochain rendez-vous

La publication aura lieu après la clôture des marchés .

Marge brute T4 2025 et 12 mois 2025 : mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS), CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe