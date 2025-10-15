Apollomics, Inc. 公司运营持续状态更新

加州福特斯城, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Apollomics Inc. (Nasdaq：APLM) (简称“Apollomics”或“公司”) 今日发布以下公司运营更新。

Apollomics 是一家临床阶段的生物技术公司，致力于推进创新肿瘤疗法，以改变那些治疗选择稀少或毫无选择的患者的治疗格局。公司目前在 11 个项目中拥有 9 款在研候选药物，其中 6 款处于临床开发阶段，专注研发用于治疗肺癌、脑癌及其他实体瘤等具有挑战性的癌症疗法。Apollomics 的研发策略结合靶向疗法、免疫肿瘤学及创新作用机制，旨在克服耐药性并实现具有临床意义的疗效。公司目前正在开展 APL-101 (vebreltinib) 的全球 Ⅱ 期临床试验，这是一项具有潜力的靶向疗法，已在超过 280 名患者参与的临床研究中取得积极结果。凭借其处于后期临床开发阶段的状态以及良好的患者试验结果，APL-101 是 Apollomics 的核心研发项目，需继续投入并深化推进。

2025 年 8 月 28 日，因财务问题，公司在 6-K 表格公告 (“8 月 28 日公告”) 中表示，预计将终止所有与 APL-101 (vebreltinib) (亦称 SPARTA) 相关的临床试验活动，并计划寻求股东批准以启动公司清算程序。

2025 年 9 月 3 日 (“9 月 3 日融资”)，公司在 6-K 表格中宣布，其已从部分投资者处获得 410 万美元的 PIPE 投资，并任命了新一届董事会（“现任董事会”）。现任董事会随后任命了新的管理团队，由 Hung-wen (Howard) Chen (又名“Howard Chen”) 担任首席执行官，Yi-kuei (Alex) Chen (又名“Alex Chen”) 担任首席运营官，Peter Lin 担任首席财务官。

获得额外资金并迎来新管理层后，公司已取消解散计划。Apollomics 将继续其既有业务，并推动包括 APL-101 (vebreltinib) 在内的相关知识产权项目的全球开发与商业化。尽管 Apollomics 前董事会和管理层曾宣布“预计”终止与 APL-101 相关的 SPARTA 临床试验，但该试验尚未中止。在现任管理团队的带领下，Apollomics 计划完成这些临床试验。在 9 月 3 日融资完成后不久，公司新管理团队迅速通知其临床研究组织 (简称 “CRO”) 及许可合作伙伴，包括负责 vebreltinib SPARTA 试验的 CRO (Sofpromed Investigación Clínica, S.L.)、在中国的 CRO 及许可合作伙伴 (Beijing Avistone Pharmaceuticals Biotechnology Co., Ltd.)，以及在台湾的许可合作伙伴 (LaunXP Biomedical Co., Ltd.) 告知其领导层变更以及运营和临床试验的持续性。公司与当前所有 CRO 的合同均已全额支付且处于最新状态。

公司已制定未来 12 个月的全面业务计划，以确保运营的持续性并加强其临床开发项目。Apollomics 始终致力于持续推进 APL-101 (vebreltinib) 的全球多国、多中心 SPARTA 临床试验。该项目对于最大化 vebreltinib 跨多种肿瘤类型的治疗潜力，以及支持在美国、欧盟和其他主要市场的监管申报至关重要。此外，公司计划利用其通过中国的 CRO 及许可合作伙伴获得的 APL-101 (vebreltinib) 针对 MET 扩增型非小细胞肺癌 (NSCLC) 和胶质母细胞瘤 (GBM) 的批准，在东南亚、中东及中国以外的其他潜在新兴市场推进监管申报。

Apollomics 目前拥有 12 名全职员工。预计到 2025 年 10 月 31 日，Apollomics 总人数将达到 15 人。Apollomics 认为当前人员配置足以支持临床试验的持续开展及公司日常运营。Apollomics 同时计划缩减中国大陆的员工规模，并将人员编制调配至美国与台湾地区。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包含根据联邦证券法所界定的“前瞻性陈述”，包括经修订的《1933 年证券法》（简称“证券法”）第 27A 条及经修订的《1934 年证券交易法》（简称“交易法”）第 21E 条所定义的前瞻性陈述。除本新闻稿中包含的当前或历史事实陈述外，所有关于 Apollomics 的战略、前景、计划、目标以及 vebreltinib 开发和商业化的预期成果的陈述，均为前瞻性陈述。在本新闻稿中，“可能”、“应该”、“将”、“或许”、“相信”、“期望”、“打算”、“估计”、“寻求”、“预测”等词语及其否定形式，以及其他类似表达方式，旨在用于识别前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述均包含此类识别用语。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设，对于未来事件的结果和时间，也是基于当前可用的信息。Apollomics 特此提醒，这些前瞻性陈述受到多种风险和不确定性因素影响，其中大部分难以预测，且许多因素超出 Apollomics 的可控范围。此外，Apollomics 特此提醒，本新闻稿中的前瞻性陈述可能受到多种未知风险、不确定性及其他因素的影响，包括但不限于：(i) 美国、中国大陆、欧盟成员国、台湾地区及其他司法辖区现行或新出台的政府法规对 Apollomics 运营及其证券持续挂牌交易的影响；(ii) 未能取得成功的临床结果或获得第三方知识产权许可以支持未来的肿瘤学研发；(iii) 产品候选物商业化失败或市场接受度不足；(iv) 未能充分保护 Apollomics 的知识产权；(v) 数据安全漏洞；(vi) Apollomics 可能无法建立并维持有效的内部控制；(vii) 监管环境出现不利变化；以及 (viii) Apollomics Inc. 已向美国证券交易委员会 (“SEC”) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日止的 20-F 年度报告中“风险因素”部分及其他文件中所述的风险和不确定性。如需有关这些因素以及其他可能影响本文所述运营和预测的因素的其他信息，可查阅 Apollomics 已向 SEC 提交以及未来将不时提交的报告。这些 SEC 文件可在 SEC 的网站 www.sec.gov。上公开查阅。前瞻性陈述仅代表截至 Apollomics 将其发布之日的情况。除非适用法律要求，否则 Apollomics 没有义务为反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化而公开更新任何前瞻性陈述。