Apollomics, Inc. 公司營運持續性最新消息

Apollomics 是一家臨床階段生物科技公司，致力推進創新腫瘤療法，為療選擇不多或別無選擇的患者改變治療格局。該公司的產品線擁有九種候選產品，涵蓋 11 項計劃，當中包括六項處於臨床開發階段的計劃。該公司專注於對抗肺癌、腦癌及其他實體腫瘤等最棘手的癌症類型。Apollomics 的策略方針結合了標靶治療、免疫腫瘤學及創新作用機制，旨在克服阻力並實現顯著的臨床成效。該公司目前正針對 APL-101 (vebreltinib，即伯瑞替尼) 進行一項全球第二期臨床試驗，該藥物具有潛力的標靶治療效果，在超過 280 名患者的臨床試驗中已展現出正面結果。由於 APL-101 已處於臨床試驗後期階段，且過往患者病情發展良好，因此 APL-101 作為 Apollomics 的核心投資項目，必須持續推進並進一步研發。

2025 年 8 月 28 日，該公司基於財務考量，於 6-K 表格公告 (下稱「8 月 28 日公告」) 稱「預期」會終止所有與 APL-101 (vebreltinib，亦稱 SPARTA) 相關臨床試驗活動，並擬尋求股東批准以結束公司業務。

2025 年 9 月 3 日 (下稱「9 月 3 日融資」)，該公司透過 6-K 表格宣佈已獲特定投資者 410 萬美元私募股權 (PIPE) 投資，並任命了新董事局（下稱「現任董事局」）。現任董事局隨後任命了新管理團隊，由 Hung-wen (Howard) Chen (陳鴻文，下稱「Howard Chen」) 擔任行政總裁、Yi-kuei (Alex) Chen (陳奕魁，下稱「Alex Chen」) 擔任營運總監，以及 Peter Lin（林彼得）擔任財務總監。

在新增融資與新領導團隊的帶領下，該公司已撤銷了其結束營運的計劃。Apollomics 正持續推進既有營運，並加速其知識產權資產 (如 APL-101 [vebreltinib]) 的全球開發與商業化進程。儘管 Apollomics 的前董事局及管理層曾宣佈「預期」終止與 APL-101 相關的 SPARTA 臨床試驗，但該試驗並未停止，且在現任管理層的領導下，Apollomics 的目標是完成這些臨床試驗。於 9 月 3 日融資後，該公司的新管理團隊立即開始通知其受託研究機構 (「CRO」) 及授權合作夥伴 (包括其與 vebreltinib 的 SPARTA 試驗相關的受託研究機構 (Sofpromed Investigación Clínica, S.L.)、其在中國大陸境內的受託研究機構及授權合作夥伴 (Beijing Avistone Pharmaceuticals Biotechnology Co., Ltd)、以及其在台灣地區的授權合作夥伴 (LaunXP Biomedical Co., Ltd.)) 有關領導層過渡以及營運與臨床試驗持續進行等事宜。該公司與現行受託研究機構簽訂之所有合約均已全額支付且維持最新狀態。

該公司已制定未來 12 個月的全面業務計劃，以確保營運持續性並鞏固其臨床開發項目。Apollomics 仍致力於推進正在進行中之 APL-101 (vebreltinib) 的全球多國多中心 SPARTA 臨床試驗。該項目對於最大限度地發揮 vebreltinib 在多種腫瘤類型中的治療潛力以及支援在美國、歐盟及其他主要市場的監管申請具有重要意義。此外，該公司計劃透過其在中國大陸境內的受託研究機構及授權合作夥伴在 MET 擴增型非小細胞肺癌 (NSCLC) 及膠質母細胞瘤 (GBM) 領域取得的 APL-101(vebreltinib) 中國批准，以推動在東南亞、中東及中國大陸以外其他潛在新興市場的監管申請。

Apollomics 目前擁有 12 名全職員工。Apollomics 預期至 2025 年 10 月 31 日總員工總數將達 15 人。Apollomics 認為現行員工人數足以維持臨床試驗與營運。Apollomics 還計劃削減中國大陸員工人數，並將員工人數重新分配至美國及台灣地區。

前瞻性陳述之警示聲明

本新聞稿包含構成聯邦證券法，當中包括經修訂的《1933 年證券法》（「證券法」）第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》（「交易法」）第 21E 條所指之「前瞻性陳述」的聲明。除本新聞稿中包含的當前或歷史事實的陳述外，有關 Apollomics 策略、前景、計劃、目標以及 vebreltinib 的開發與商業化所得預期成果的所有陳述均為前瞻性陳述。儘管並非所有前瞻性陳述都包含「可以」、「應該」、「將會」、「可能」、「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「尋求」、「預計」以及類似的表達和其否定形式，惟用於本新聞稿時，這些詞彙旨在用於識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於管理層對當前的預期和假設，並基於有關未來事件的結果和時間的當前可用資訊。Apollomics 提醒您，這些前瞻性陳述受到眾多風險和不確定性因素的影響，當中大多數難以預測，而且許多風險和不確定性因素超出了 Apollomics 的控制範圍。此外，Apollomics 提醒您，本新聞稿中包含的前瞻性陳述受到未知風險、不確定性和其他因素的影響，包括：(i) 美國、中國大陸、歐盟成員國、台灣地區和其他司法管轄區任何現行或新的政府法規對 Apollomics 營運和 Apollomics 證券繼續上市的影響；(ii) 無法取得成功的臨床結果或無法獲得第三方知識產權許可，用於 Apollomics 未來探索和開發腫瘤學項目；(iii) 未能將候選產品商業化並獲得市場對此類候選產品的接納；(iv) 未能保護 Apollomics 的知識產權；(v) 數據安全漏洞；(vi) Apollomics 可能無法建立和維持有效的內部控制的風險；(vii) 監管環境發生不利變化；及 (viii) Apollomics Inc. 向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度報告中「風險因素」標題下，以及 Apollomics 已向 SEC 提交或將要提交的其他文件中所述的風險和不確定性因素。有關這些因素以及可能影響本文討論的營運和預測之其他因素的更多資訊，請參考 Apollomics 已提交的報告以及將不時向 SEC 提交的報告。這些提交予 SEC 的文件，可在 SEC 網站 www.sec.gov 上公開查閱。前瞻性陳述僅代表截至 Apollomics 發佈之日時的狀況。除非適用法律另有要求，Apollomics 不承擔公開更新其任何前瞻性聲明以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設變更或其他影響前瞻性聲明的因素變更的義務。