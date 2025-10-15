EssilorLuxottica acquiert RetinAI, accélérant dans les solutions transformatrices de santé de l’œil portées par l'IA et la data

Paris, France (15 octobre 2025) – EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian AG, une entreprise experte en technologies de santé opérant sous la marque RetinAI, spécialisée dans l'IA et la data. Cette opération renforce la trajectoire med-tech du Groupe, avec des logiciels avancés utilisant des technologies de machine learning et de computer vision. Ces solutions optimisent les flux de données issus des activités cliniques, de la recherche et du domaine pharmaceutique et fournissent des analyses basées sur l'IA permettant aux professionnels de santé d'améliorer les soins aux patients.

RetinAI développe des solutions de pointe destinées à collecter, traiter et analyser des données issues d’imagerie rétinienne champ-large ainsi que des biomarqueurs associés. Sa plateforme phare, RetinAI Discovery, bénéficie d’une autorisation de marché 510(k) de la FDA et du marquage CE. Elle applique des modèles d'IA pour soutenir le diagnostic et optimiser le suivi de l’évolution de pathologies telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), le glaucome et la rétinopathie diabétique, et permettant des décisions plus rapides et plus pertinentes. RetinAI collabore également avec des entreprises pharmaceutiques et des organisations de recherche qui exploitent des données du monde réel (Real World Evidence) pour accélérer les études cliniques et le développement de nouveaux traitements.

« Nous avons pris cette année plusieurs initiatives audacieuses dans le domaine de la med-tech, visant à proposer aux patients le parcours le plus complet, fluide et digitalisé. L'acquisition de RetinAI apportera une valeur ajoutée unique à notre écosystème qui adresse déjà l’ensemble de la santé visuelle, les diagnostics de pointe, l’innovation thérapeutique et l’excellence chirurgicale. Grâce à l'IA, nous pouvons transformer les données cliniques en analyses capables de générer des diagnostics plus rapides et plus précis, et un suivi plus efficace des pathologies. Nous entrons dans une ère de santé nouvelle et transformatrice pour les patients, où qu’ils soient », a commenté Francesco Milleri, Président-Directeur Général d’EssilorLuxottica.

« Rejoindre EssilorLuxottica est une étape décisive dans notre parcours. C’est un nouveau chapitre passionnant qui s’ouvre pour notre équipe et notre technologie. Nous avons toujours été convaincus du pouvoir des données et de l'IA pour améliorer les soins aux patients. L’empreinte mondiale d'EssilorLuxottica et son fort engagement sur l'innovation vont permettre de déployer plus largement cette vision et d’accroître son impact positif. Ensemble, nous allons transformer la façon dont la technologie améliore la santé, la bonne vision et de meilleures solutions pour les patients », a déclaré Carlos Ciller, PhD, Président-Directeur Général de RetinAI / Ikerian AG.

