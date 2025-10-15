Se presenta en Solve25 la eGain AI Agent 2™ con Assured Actions™ para la automatización de la experiencia del cliente omnicanal

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), proveedor líder en automatización de la experiencia del cliente mediante IA gracias a Trusted Knowledge™, ha presentado hoy su eGain AI Agent 2 para la automatización de la experiencia del cliente omnicanal en su conferencia para usuarios de Solve25, introduciendo un enfoque revolucionario de la IA empresarial que aborda los retos críticos de fiabilidad y coherencia a los que se enfrentan los líderes en experiencia del cliente. La solución ofrece Assured Actions mediante una combinación única de razonamiento híbrido de IA y capacidades de garantía de calidad basadas en el eGain AI Knowledge Hub™.

Aunque muchas organizaciones se apresuran a implantar agentes de IA para mejorar la experiencia del cliente, a menudo, se encuentran con obstáculos importantes, como bases de conocimientos incompletas, respuestas incoherentes y un manejo poco fiable de procesos complejos en varios pasos, especialmente en procesos de trabajo sensibles al cumplimiento normativo. eGain AI Agent 2 aborda estos retos de frente con una arquitectura diseñada para la fiabilidad empresarial.

La combinación de Trusted Knowledge con IA híbrida

eGain AI Agent 2 se ha desarrollado basándose en el eGain AI Knowledge Hub, que ofrece Trusted Knowledge a nivel empresarial global, lo que garantiza que las interacciones de los agentes se basen en información precisa y actualizada. La solución emplea un enfoque de IA híbrida que combina los elementos que se enumeran a continuación:

Razonamiento probabilístico a partir de grandes modelos lingüísticos para una conversación natural y flexible

a partir de grandes modelos lingüísticos para una conversación natural y flexible Razonamiento determinista para procesos de trabajo específicos y en varios pasos en los que la precisión es fundamental, especialmente importante en casos de uso relacionados con el cumplimiento normativo y de alto riesgo

Este enfoque híbrido garantiza que los agentes de IA puedan gestionar tanto consultas rutinarias como procesos complejos que requieren un cumplimiento exacto de los procedimientos..

PrismEval™: garantía de calidad integrada

Un factor diferenciador clave es el servicio PrismEval, que optimiza de forma continua la correspondencia entre la base de conocimientos y las respuestas facilitadas por la IA. A diferencia de muchas otras implementaciones de agentes de IA, que carecen de mecanismos para garantizar la calidad, PrismEval™ garantiza que las respuestas generadas por la IA se ajusten a fuentes de conocimiento fiables, lo que reduce el riesgo de alucinaciones o de orientación inexacta.

Tecnología Assured Actions para experiencias coherentes

El resultado es lo que eGain denomina Assured Actions: agentes de IA que ofrecen siempre la misma experiencia fiable en el mismo contexto. Esta coherencia es fundamental para generar la confianza de los clientes y cumplir los requisitos normativos de todos los sectores.

Implementación lista para empresas

eGain AI Agent 2 ofrece un set integral de capacidades para las empresas modernas, que pasamos a detallar a continuación:

Apoyo omnicanal a través de teléfono, correo electrónico, chat, mensajería y redes sociales

a través de teléfono, correo electrónico, chat, mensajería y redes sociales Opciones de implementación dual tanto para agentes de centros de contacto como para el autoservicio de los clientes

tanto para agentes de centros de contacto como para el autoservicio de los clientes Integraciones preincorporadas de plataformas líderes como Amazon Connect, Genesys, Salesforce y Talkdesk

de plataformas líderes como Amazon Connect, Genesys, Salesforce y Talkdesk Rápida implementación en días, en lugar de meses

en días, en lugar de meses Configuración rápida que permite a los clientes registrarse y configurar un agente de IA en 5 minutos, directamente desde www.eGain.com



«eGain AI Agent 2 para centros de contacto se integra con nuestro sistema CCaaS, extrae información contextual de la llamada y genera respuestas fiables u orientación paso a paso en tiempo real para los agentes del centro de contacto a partir de una única fuente de información veraz», afirma Amy Durst, vicepresidenta adjunta del Departamento de Apoyo Interno de Rogue Credit Union. «Esperamos que la solución recientemente adoptada mejore tanto la experiencia de los clientes como la de los agentes, así como nuestras métricas operativas».

Disponibilidad

eGain AI Agent 2 ya está disponible. Las empresas interesadas pueden obtener más datos y configurar un agente de IA en www.eGain.com o visitar https://www.egain.com/ai-agent/ para obtener información detallada.

Acerca de eGain

eGain ayuda a las empresas a mejorar la experiencia y reducir los costes mediante la automatización de la experiencia del cliente con IA gracias a Trusted Knowledge y a sus respuestas consumibles. Para obtener más información, visite www.egain.com.

eGain, eGain AI Agent 2, Trusted Knowledge, Assured Actions, PrismEval y eGain AI Knowledge Hub son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de eGain Corporation. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.