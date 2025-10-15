eGain inaugura l'era dell'automazione della conoscenza a Solve25

CHICAGO, Oct. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain Corporation (NASDAQ: EGAN), fornitore leader di automazione CX basata su intelligenza artificiale con tecnologia Trusted Knowledge™, ha sottolineato oggi la trasformazione della gestione tradizionale della conoscenza in automazione della conoscenza basata su intelligenza artificiale durante la conferenza degli utenti Solve25 tenutasi a Chicago. Il pluripremiato AI Knowledge Hub dell'azienda sta rivoluzionando il modo in cui le imprese affrontano il caos dei contenuti che costa alle organizzazioni circa 31 miliardi di dollari all'anno, offrendo un ROI misurabile dell'IA ai contact center, ai team di assistenza clienti e alle funzioni aziendali interne come le risorse umane e la formazione e lo sviluppo.

Secondo un'indagine condotta dall'APQC (American Productivity and Quality Center) su 1000 organizzazioni, i vincoli di tempo e la mancanza di risorse rappresentano i due principali ostacoli all'acquisizione e alla conservazione delle conoscenze. Queste difficoltà sono amplificate dal tempo e dallo sforzo manuale necessari per gestire e aggiornare i contenuti informativi. Questa sfida è particolarmente complessa nei contact center, nei servizi di assistenza clienti, nelle risorse umane e nella formazione e sviluppo, dove i silos di conoscenze, le informazioni contrastanti e i progetti di gestione della conoscenza falliti sono diventati fin troppo comuni. L'intelligenza artificiale contribuisce ad affrontare direttamente questo problema automatizzando il processo di gestione delle conoscenze dall'inizio alla fine: scoperta, creazione, cura, pubblicazione e ottimizzazione.

“I responsabili del servizio clienti e dell'assistenza devono affrontare nuove pressioni da parte dei dirigenti per supportare soluzioni GenAI conversazionali. Tuttavia, il successo di questi strumenti dipende dalla qualità e dalla disponibilità dei contenuti informativi”, hanno scritto Kim Hedlin e Jennifer Macintosh di Gartner. “Molte organizzazioni si affidano a processi manuali per la gestione dei contenuti informativi che non soddisfano più le loro esigenze. I casi d'uso dell'IA per la gestione delle conoscenze possono supportare i responsabili dell'assistenza e dell'assistenza clienti nel mantenimento di una libreria di conoscenze di alta qualità, utile sia per gli utenti umani che per quelli basati sull'intelligenza artificiale”*.

Il vantaggio offerto da AI Knowledge Method™ di eGain

Il Knowledge Hub di eGain integra le migliori pratiche nella gestione delle conoscenze e nell'orchestrazione dell'intelligenza artificiale che costituiscono l'AI Knowledge Method di eGain, una metodologia incentrata sulla scoperta delle “conoscenze di cui abbiamo bisogno, non di quelle che possediamo”. Questo approccio riconosce che il 90% del ROI della conoscenza spesso deriva solo dal 10% dei contenuti informativi.

La piattaforma impiega l'intelligenza artificiale per automatizzare processi che in precedenza erano manuali e richiedevano molto tempo:

Intelligent Discovery : l'intelligenza artificiale analizza automaticamente le conversazioni e le domande poste dai clienti e dai dipendenti per identificare le informazioni realmente rilevanti

: l'intelligenza artificiale analizza automaticamente le conversazioni e le domande poste dai clienti e dai dipendenti per identificare le informazioni realmente rilevanti Pulizia dei contenuti : l'intelligenza artificiale contribuisce a eliminare il lavoro di identificazione ed eliminazione dei contenuti duplicati o in conflitto

: l'intelligenza artificiale contribuisce a eliminare il lavoro di identificazione ed eliminazione dei contenuti duplicati o in conflitto Cura automatizzata : i contenuti aziendali affidabili vengono raccolti, collegati e curati automaticamente dall'intelligenza artificiale in pochi secondi, con suggerimenti dell'intelligenza artificiale che garantiscono la conformità ai modelli e alle guide di stile

: i contenuti aziendali affidabili vengono raccolti, collegati e curati automaticamente dall'intelligenza artificiale in pochi secondi, con suggerimenti dell'intelligenza artificiale che garantiscono la conformità ai modelli e alle guide di stile Ragionamento deterministico : l'intelligenza artificiale converte automaticamente le procedure complesse in termini di conformità in ragionamenti deterministici, eliminando risposte incoerenti o errate. L'intelligenza artificiale deterministica integra il ragionamento basato su modelli, che può essere utilizzato per scenari meno complessi o con requisiti di conformità meno rigorosi

: l'intelligenza artificiale converte automaticamente le procedure complesse in termini di conformità in ragionamenti deterministici, eliminando risposte incoerenti o errate. L'intelligenza artificiale deterministica integra il ragionamento basato su modelli, che può essere utilizzato per scenari meno complessi o con requisiti di conformità meno rigorosi Ottimizzazione continua: la manutenzione e la pubblicazione continue a tutti i livelli aziendali sono automatizzate, comprese le tassonomie dei contenuti, l'organizzazione e la generazione di metadati allineati al business





Chi beneficia dell'automazione delle conoscenze

Le organizzazioni di tutti i settori stanno utilizzando l'AI Knowledge Hub di eGain per trasformare le loro attività:

Contact Center : ridurre l'AHT (tempo medio di gestione) e migliorare l'FCR (risoluzione al primo contatto) con accesso immediato a risposte affidabili

: ridurre l'AHT (tempo medio di gestione) e migliorare l'FCR (risoluzione al primo contatto) con accesso immediato a risposte affidabili Team di assistenza clienti : migliorare le metriche CX quali CSAT, NPS e altre

: migliorare le metriche CX quali CSAT, NPS e altre Reparti Risorse Umane : ridurre i costi di formazione e semplificare l'inserimento dei nuovi assunti

: ridurre i costi di formazione e semplificare l'inserimento dei nuovi assunti Formazione e sviluppo : creare e gestire in modo efficiente il materiale formativo, garantendo al contempo l'accuratezza e la coerenza dei contenuti

: creare e gestire in modo efficiente il materiale formativo, garantendo al contempo l'accuratezza e la coerenza dei contenuti Team di gestione delle conoscenze: abbattere i silos e creare un'unica fonte di verità in tutta l'azienda





“Le richieste dei nostri clienti sono molto varie e il contesto normativo del nostro settore è in continua evoluzione”, ha affermato Mariana Estrada, Chief Strategy Officer di RPM Living, cliente di eGain. “Grazie a eGain, siamo in grado di creare, mantenere e ottimizzare le nostre conoscenze in modo rapido e su larga scala, grazie alle sue funzionalità di intelligenza artificiale basate su contenuti affidabili”.

Informazioni su eGain

eGain aiuta le aziende a migliorare la propria esperienza e a ridurre i costi fornendo risposte fruibili e soluzioni di automazione CX basate su intelligenza artificiale con tecnologia Trusted Knowledge. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.egain.com.

eGain, Trusted Knowledge, eGain AI Knowledge Method e eGain AI Knowledge Hub sono marchi o marchi registrati di eGain Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.