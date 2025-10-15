eGain présente eGain Composer™, une plateforme de développement modulaire des connaissances IA, pour créer des applications CX IA fiables

CHICAGO, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eGain (NASDAQ : EGAN), l’un des principaux fournisseurs d’automatisation de l’expérience client alimentée par l’IA et optimisée par Trusted Knowledge™, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de sa nouvelle plateforme modulaire de connaissances basée sur l’IA, eGain Composer, lors de sa conférence utilisateurs Solve25. Reposant sur une architecture modulable, la plateforme permet aux développeurs d’intégrer de manière transparente les riches fonctionnalités dont dispose eGain AI Knowledge Hub™ dans leurs applications d’expérience client, transformant ainsi les processus des entreprises et ouvrant la voie à une valeur ajoutée sans précédent.

Les systèmes de connaissances IA actuels (bases de connaissances autonomes, moteurs de recherche, interfaces agentiques et cadres de conception d’expérience) sont souvent fragmentés, déconnectés et rigides. eGain Composer résout ces problèmes en proposant une plateforme complète qui permet aux développeurs de créer des applications d’expérience client fiables fondées sur l’IA, à grande échelle.

Trusted Knowledge™ : eGain Composer offre aux développeurs un accès instantané à la plateforme eGain AI Knowledge Hub, qui propose un contenu unifié, correct et conforme permettant à l'IA de fournir des réponses fiables et exactes.

Gestion du cycle de vie du contenu : grâce à eGain Composer, les développeurs disposent de contrôles API détaillés pour gérer le contenu tout au long de son cycle de vie, de la création à la suppression.

Conformité avancée : eGain Composer respecte les normes de sécurité et d'authentification les plus strictes, notamment OAuth 2.0, HTTPS, SOC 2, HIPAA, RGPD et FedRAMP.

Agentic Readiness for Assured Actions™ : conçu spécialement pour s'intégrer de manière transparente aux agents IA, eGain Composer permet à l'entreprise d'effectuer des recherches, de fournir des réponses et de mener des actions fiables sur toutes les plateformes en contact avec la clientèle.

Architecture modulable : Les API d'eGain Composer permettent des intégrations flexibles et prêtes à l'emploi pour les environnements web, bureau, mobile et agentique, prenant en charge des pipelines modulables adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.

Intégrité du contenu : eGain Composer garantit une amélioration continue de l'efficacité de la recherche et de la fiabilité des agents grâce à des cycles d'optimisation en boucle fermée, tout en maintenant l'exhaustivité, l'exactitude et la conformité. Les développeurs peuvent implémenter des processus axés sur la qualité pour obtenir des résultats optimaux.

eGain Composer assure ces avantages grâce à des interfaces de programmation d’applications (API) robustes, des serveurs MCP (Model Context Protocol) et des kits de développement logiciel (SDK) en Python et TypeScript. Grâce aux API et au serveur MCP, eGain Composer présente les connaissances fiables de l’entreprise sous divers formats : des résultats de recherche et des réponses sélectionnées par l’IA aux actions agentiques et aux intégrations embarquées. La plateforme est un outil complet permettant de synthétiser et de sélectionner le contenu, de gérer les prompts et d’intégrer des services tiers. Les serveurs MCP, disponibles sur GitHub en configurations locales et à distance, prennent en charge l’ingestion, la recherche, la fourniture des réponses et les Assured Actions agentiques. Faisant appel aux spécifications OpenAPI, les API eGain Composer permettent des intégrations flexibles dans divers environnements.

« Les entreprises d’aujourd’hui recherchent une solution informatique complète en matière d’intelligence artificielle, tout en ayant la possibilité d’associer les différents éléments constitutifs », a déclaré Ashu Roy, PDG d’eGain. « C’est exactement ce qu’eGain Composer leur permet de faire ».

À propos d’eGain

eGain aide les entreprises à améliorer l’expérience et à réduire les coûts en proposant une automatisation de l’expérience client alimentée par l’IA et optimisée par Trusted Knowledge™ pour fournir des réponses fiables. Pour plus d’informations, consultez le site www.egain.com.

eGain, eGain Composer, Trusted Knowledge, Assured Actions et eGain AI Knowledge Hub sont des marques commerciales ou des marques déposées d’eGain Corporation. Les autres marques commerciales constituent la propriété de leurs détenteurs respectifs.