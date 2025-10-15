BDC renforce son rôle de développement et offre 700 M$ en nouvelle liquidité pour soutenir les entreprises du secteur du bois d’œuvre

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comme l’a annoncé aujourd’hui la ministre de l’Industrie, Mélanie Joly, la Banque de développement du Canada (BDC) facilitera l’accès à 700 millions de dollars en nouveaux prêts à terme ou lettres de crédit pour les entreprises canadiennes du secteur du bois d’œuvre, par l’entremise de leur institution financière principale.

Ce programme de 700 M$ s’inscrit dans une initiative plus vaste du gouvernement du Canada visant à soutenir le secteur. Il a été conçu à la suite de consultations avec des entreprises, des associations sectorielles et des institutions financières, afin d’identifier les options de financement les plus pertinentes pour répondre aux besoins des entreprises du bois d’œuvre.

C’est donc à l’issue de ces consultations que BDC offrira des garanties aux institutions financières pour les entreprises du secteur du bois d’œuvre et plus particulièrement les scieries et les usines d’entreprises de seconde transformation admissibles. Ces garanties permettront aux entreprises d’accéder à du financement et à des lettres de crédit, ce qui permettra d’accéder à des liquidités supplémentaires pour atténuer la pression financière découlant des cautions ou des obligations associées aux paiements de droits de douanes. BDC souligne que ce programme ne vise pas à résoudre tous les problèmes du secteur, mais à agir comme un outil complémentaire aux autres options financières et programmes de soutien gouvernementaux pour aider les entreprises à poursuivre leurs activités et à mieux gérer une situation en constante évolution.

Ce nouveau programme fait suite à plus de 500 M$ en solutions en réponse aux tarifs douaniers offertes par BDC dans le cadre de son initiative Pivoter pour se propulser, qui propose aux PME admissibles de tous les secteurs des services-conseils et des solutions de financement, incluant des prêts allant jusqu’à 5 M$. Les entreprises du bois d’œuvre et l’ensemble de l’industrie forestière peuvent accéder à ce programme.

Les parties prenantes consultées ont formulé deux demandes clés : que le financement soit mis en marché rapidement et avec un impact minimal sur les entreprises. C’est pourquoi la solution de BDC sera offerte par l’entremise de leurs prêteurs existants, réduisant ainsi les délais de financement et les exigences administratives. Le soutien visera principalement les scieries et les usines de seconde transformation dont les principales activités consistent à l’exportation de produits de bois d’œuvre vers les États-Unis, afin qu’elles puissent poursuivre leurs activités malgré les défis économiques actuels.

En tant que seule banque de développement du Canada dédiée exclusivement aux petites et moyennes entreprises, BDC continue de collaborer avec les gouvernements, le secteur privé et les intervenants de l’écosystème de soutien aux PME dans le cadre de la réponse canadienne aux tensions commerciales. Le rôle de BDC est de fournir des conseils d’affaires et des outils financiers pour aider les entreprises à améliorer leur gestion financière, leur efficacité opérationnelle, leurs acquisitions stratégiques et leur diversification sectorielle et commerciale, dans leur quête de nouvelles occasions de croissance.

Citations

« Le secteur du bois d’œuvre soutient des milliers de travailleurs et joue un rôle essentiel dans les communautés autochtones et dans notre économie. Les 700 millions de dollars en nouvelle liquidité permettront aux entreprises de rester résilientes face aux défis commerciaux, de réinvestir dans leurs activités et de continuer à bâtir l’avenir du Canada. Ce soutien ciblé et rapide est offert en partenariat, car lorsque notre secteur forestier prospère, ce sont les gens et les communautés qui en dépendent qui en bénéficient. »

– L’honorable Mélanie Joly, ministre de l’Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec



« La foresterie est la pierre angulaire de quelque 300 communautés, travailleurs et Premières Nations à travers le Canada. Le secteur forestier continue de faire face à des droits injustifiés lors de l’exportation de bois d’œuvre vers les États-Unis. Nous travaillons en équipe, comme Équipe Canada, pour soutenir et moderniser notre secteur forestier afin de protéger les emplois, renforcer la compétitivité et la résilience, et favoriser l’achat canadien pour utiliser davantage de bois canadien chez nous. Soutenir nos industries essentielles d’un océan à l’autre, c’est ainsi que nous bâtissons un Canada fort. »

– L’honorable Tim Hodgson, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles



« Les entreprises canadiennes du bois d’œuvre sont les bâtisseuses du pays, elles forment la colonne vertébrale du secteur de l’habitation et jouent un rôle clé dans notre croissance économique. C’est pourquoi BDC renforce son rôle de développement, en collaborant étroitement avec les institutions financières et les partenaires de l’industrie, pour garantir des prêts et des lettres de crédit qui aideront les entreprises à traverser l’incertitude liée aux échanges commerciaux. Nous savons que les entreprises du bois d’œuvre auront besoin de plusieurs types de soutien pour surmonter les défis actuels, et BDC est prête à faire sa part en proposant des options de financement conçues pour les aider à se restructurer, à réinvestir et à croître, afin qu’elles puissent se concentrer sur l’essentiel : bâtir l’avenir du Canada. »

– Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction, BDC

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneurs soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

