WSP annonce les détails concernant le dévoilement de ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025

MONTRÉAL, 15 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société »), l’une des plus importantes firmes de services professionnels au monde, dévoilera ses résultats du troisième trimestre de l’exercice 2025 le 5 novembre 2025 après la fermeture des marchés. Une conférence téléphonique et une webdiffusion audio auront lieu le 6 novembre 2025 à 8 heures, heure de l'Est, afin de commenter les résultats.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion.

Une webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien.

Une présentation des résultats du troisième trimestre de l’exercice financier 2025 sera accessible le 5 novembre 2025 après la fermeture des marchés. Une rediffusion de la webdiffusion sera aussi disponible sous la section « Investisseurs » du site web de WSP au www.wsp.com.

A propos de WSP

WSP est l’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, réunissant une expertise en ingénierie, en services-conseils et en sciences afin de façonner ses communautés pour faire progresser l’humanité. Depuis ses débuts locaux à sa présence mondiale actuelle, WSP mène ses activités dans plus de 50 pays et emploie environ 73 000 personnes, appelées Visionniers et Visionnières. Ensemble, ses équipes élaborent des solutions avant-gardistes et réalisent des projets innovants dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau et des mines et métaux. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de Toronto (TSX : WSP).

