Chengdu Perkukuh Hubungan Pelancongan dengan Singapura dan Malaysia bagi Meningkatkan Kemasukan Pelancong

CHENGDU, China, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dalam usaha memperkukuh jenama pelancongan global bandar tersebut, “Chengdu, More than Just Giant Pandas”, Biro Kebudayaan, Penyiaran TV dan Pelancongan Perbandaran Chengdu baru-baru ini telah menganjurkan siri jelajah promosi serta menyertai pameran pelancongan di Singapura dan Malaysia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkenalkan pelbagai daya tarikan unik “Park City, Happy Chengdu” kepada pasaran Asia Tenggara.

Di acara jelajah di Kuala Lumpur, Chengdu menampilkan gabungan elemen ikonik seperti panda gergasi dan seni opera Sichuan yang terkenal dengan teknik pertukaran wajah, diserikan dengan visual bermusim yang menggambarkan keindahan bandar tersebut, sekali gus mencipta suasana imersif “Chengdu”. Penduduk tempatan turut serta dengan penuh semangat dalam lawatan realiti maya (VR) dan aktiviti melukis wajah. Pengalaman VR membawa peserta menjelajah secara maya dari Bandar Purba Chengxiang ke Sistem Pengairan Dujiangyan, memperkenalkan tamadun purba Shu secara menarik dan mencetuskan minat untuk melawat Chengdu.

Chengdu turut diketengahkan di ITB Asia di Singapura, salah satu pameran perdagangan pelancongan terkemuka di Asia. Pavilion Chengdu yang bertemakan panda gergasi dan pergunungan bersalji telah menarik minat yang tinggi daripada para profesional pelancongan antarabangsa. Banyak agensi pelancongan menyatakan kesediaan untuk bekerjasama, manakala delegasi Chengdu giat menerokai laluan penerbangan baharu dan pakej pelancongan bertema, sekali gus meletakkan asas kukuh untuk kerjasama masa depan.

Selaras dengan strategi pembangunan bersepadu Chengdu yang menggabungkan budaya, perniagaan, pelancongan dan sukan, bandar ini berhasrat untuk meningkatkan statusnya sebagai destinasi bertaraf dunia dalam bidang budaya dan pelancongan menjelang tahun 2030. Promosi di Asia Tenggara telah berjaya memperkenalkan kepelbagaian sumber pelancongan Chengdu dan menyuntik semangat baharu ke dalam pasaran pelancongan masuk ke bandar tersebut. Dengan perluasan berterusan laluan penerbangan antarabangsa dan pemudahan dasar visa, Chengdu kini mempercepatkan usahanya untuk muncul sebagai bandar budaya dan pelancongan bertaraf dunia — menjadi pintu masuk bagi lebih ramai pelawat antarabangsa mengenali dan memahami China dengan lebih mendalam.

Syarikat: Chengdu International Media Co.

Individu untuk dihubungi: Jingfeng Zhang

E-mel: zhangjingfeng@gochengdu.cn

Negara: China

Bandar: Chengdu

Laman Web: https://chengduimc.com/

