Ehituse algus Liveni Virmalise projektis

Eile algasid ettevalmistused ehitustöödeks Liven AS-i („Liven“) tütarettevõtte Liven Kodu 21 OÜ arendatavas Virmalise projektis. 2026. aasta lõpus valmib Tallinnas, Uue-Maailma asumis, Virmalise tn 3 neljakorruseline eraldatud hoovialaga eluhoone 28 uue koduga.

Ehitustööde peatöövõtja on Bildgren Ehitus OÜ ning arhitektuurse lahenduse koostasid Liven ja Arhitektuuribüroo Kuup Ruut OÜ. Ehitustööde maht on ligi 5 miljon eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitatavast 28 kodust on tänaseks müüdud 29%. Rohkem infot projekti kohta leiab kodulehelt virmalise.liven.ee.



