ELECSTER OYJ SISÄPIIRITIETO 16.10.2025 KLO 9.00
SISÄPIIRITIETO: ELECSTER OYJ ALOITTAA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUTOSNEUVOTTELUT
Elecster Oyj aloittaa Suomen yksiköiden koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut lomautuksista, irtisanomisista ja mahdollisista tehtävien uudelleenjärjestelyistä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 100 henkilöä.
Muutosneuvottelut alkavat viikolla 43, ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa.
Muutosneuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi, mikäli kysyntätilanne ei vuonna 2025 parane. Sopeutustoimien kohdentuminen ja määrät täsmentyvät loppuvuoden 2025 aikana.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980
ELECSTER OYJ
Hallitus
JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi