Sisäpiiritieto: Elecster Oyj aloittaa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut

 | Source: Elecster Oyj Elecster Oyj

ELECSTER OYJ        SISÄPIIRITIETO 16.10.2025 KLO 9.00

SISÄPIIRITIETO: ELECSTER OYJ ALOITTAA KOKO HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUTOSNEUVOTTELUT

Elecster Oyj aloittaa Suomen yksiköiden koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut lomautuksista, irtisanomisista ja mahdollisista tehtävien uudelleenjärjestelyistä. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä noin 100 henkilöä.

Muutosneuvottelut alkavat viikolla 43, ja niiden arvioidaan kestävän 3 viikkoa. 

Muutosneuvotteluilla varaudutaan mahdolliseen tuotannon sopeuttamiseen tilapäisesti alhaisia toimitusmääriä vastaavaksi, mikäli kysyntätilanne ei vuonna 2025 parane. Sopeutustoimien kohdentuminen ja määrät täsmentyvät loppuvuoden 2025 aikana.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

ELECSTER OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.elecster.fi


Recommended Reading