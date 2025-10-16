Aspo Oyj Lehdistötiedote 16.10.2025 klo 9.00

Aspo on asettanut tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet – SBTi:lta hyväksyntä

Kansainvälinen Science Based Targets -aloite (SBTi) on hyväksynyt Aspon lyhyen aikavälin päästövähennystavoitteet. Tavoitteet ovat linjassa viimeaikaisen tutkimuksen ja globaalin 1,5 asteen rajan kanssa. Aspon ilmastotavoitteet kattavat ESL Shippingin ja Telkon.

Aspo sitoutuu vähentämään suoria kasvihuonekaasupäästöjä (scope 1 ja 2) 42 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tämä saavutetaan laivainvestoinneilla sekä siirtymällä uusiutuviin polttoaineisiin. Aspon kokonaispäästöistä valtaosa syntyy kuitenkin muualla toimitusketjussa (scope 3). Näitä päästöjä vähennetään yhteistyössä toimittajien ja kumppanien kanssa. Lisäksi Aspo luopuu kokonaan energiatuotannossa käytettävien fossiilisten polttoaineiden, kuten kivihiilen, kuljetuksesta viimeistään vuoteen 2030 mennessä.

”Aspo mahdollistaa asiakkailleen eri teollisuudenaloilla kestäviä valintoja, ja haluamme olla edelläkävijä ilmastotyössä. Olemme viime vuosina investoineet merkittävästi uusiin, energiatehokkaisiin aluksiin, jotka vähentävät hiilijalanjälkeämme huomattavasti ja edistävät teollisuuden vihreää siirtymää Pohjoismaissa. Vastaavasti vaadimme myös omilta toimittajiltamme aktiivista sitoutumista päästövähennystavoitteisiin”, sanoo Taru Uotila, Laki- ja vastuullisuusjohtaja, Aspo.

Aspon SBTi-verifioidut lyhyen aikavälin tavoitteet

Aspo on sitoutunut:

vähentämään absoluuttisia scope 1 ja 2 -kasvihuonekaasupäästöjä 42,0 % vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2023)*,

(vertailuvuosi 2023)*, edellyttämään toimittajiensa sitoutumista SBTi:hin niin, että päästöt huomioiden 50 % ostettujen tuotteiden ja palvelujen toimittajista on sitoutunut SBT-aloitteen tavoitteisiin vuoteen 2029 mennessä (scope 3) ja

on sitoutunut SBT-aloitteen tavoitteisiin vuoteen 2029 mennessä (scope 3) ja vähentämään absoluuttisia, kuljetettujen fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamia scope 3 -päästöjä 100 % vuoteen 2030 mennessä (vertailuvuosi 2023, scope 3/myydyt tuotteet).

*Tavoitteen piiriin kuuluvat maankäyttöön liittyvät päästöt ja poistumat käytetyistä bioenergian raaka-aineista.





Science Based Targets -aloite

SBTi eli Science Based Targets -aloite on kansainvälinen organisaatio, jonka avulla yritykset voivat asettaa tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. SBTi:n avulla yritykset voivat varmistaa, että niiden ilmastotoimet tukevat Pariisin ilmastosopimuksen globaaleja tavoitteita ja estävät kohtalokasta ilmastonmuutosta.

SBTi hyväksyi samanaikaisesti myös ESL Shippingin lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Lue lisää ESL Shippingin sivuilta >>





Lisätietoja: Taru Uotila, Laki- ja vastuullisuusjohtaja, Aspo Oyj, puh. 040 8622 318, taru.uotila@aspo.com