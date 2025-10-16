Dėl į 2025 m. spalio 24 d. AB „Ignitis grupė“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę įtraukto klausimo naujo sprendimo projekto
AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė arba AB „Ignitis grupė“), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba, gavusi Grupės daugumos akcininko teises ir pareigas įgyvendinančios Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paraišką dėl siūlymo sušaukti Grupės visuotinį akcininkų susirinkimą naujos kadencijos stebėtojų tarybai išrinkti, 2025 m. spalio 3 d. sušaukė Grupės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).
Kaip buvo nurodyta pranešime apie VAS sušaukimą, 2025 m. spalio 3 d. dviejų nepriklausomų kandidatų patikra dar nebuvo atlikta. Dėl šios priežasties VAS buvo sušauktas dėl septynių iš devynių AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narių rinkimo. 2025 m. spalio 15 d. Finansų ministerija informavo, kad likusių dviejų nepriklausomų kandidatų patikra yra baigta ir į AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nepriklausomus narius siūlo du kandidatus: Jutta Maria Hildegard Dissen (energetikos transformacijos ir lanksčiųjų technologijų srityje) ir Judith Buss (finansų ir investicijų srityje)
Atitinkamai, Finansų ministerija pasiūlė VAS 1 darbotvarkės klausimo „Dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai“ naują 1.1 sprendimo projektą ir jį išdėstyti taip:
|
|1.1. AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:
|1.1.1. Alfonso Maximiliano Faubel Frauendorff
|1.1.2. Aušrą Vičkačkienę
|1.1.3. Ingridą Muckutę
|1.1.4. Liną Liubauskaitę
|1.1.5. Lorraine Mary Wrafter
|1.1.6. Sian Lloyd Rees
|1.1.7. Timothy Guy Brooks
|1.1.8. Jutta Maria Hildegard Dissen
|1.1.9. Judith Buss
Grupė primena, kad VAS vyks 2025 m. spalio 24 d. 9:00 val. (Vilniaus laiku), Business Garden Vilnius verslo centre, Laisvės pr. 10, Vilnius, LT-04215. Akcininkų registracijos pradžia – 8:00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 8:45 val. (Vilniaus laiku).
VAS darbotvarkė, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime apie VAS, yra:
- dėl AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos išrinkimo naujai kadencijai.
Atsižvelgiant į siūlomo klausimo sprendimo projekto pokytį, pridedama atnaujinta informacija apie šaukiamą VAS (atnaujintą informaciją žiūrėti pranešimo apie šaukiamą VAS šiuos puslapius: 2; 7; 9; 18; 19). Grupė pažymi, kad taip pat pridedamas atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.
