קונגרס AIM מתרחב ברחבי העולם ופותח סניף סין בשנחאי

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

הוועדה המארגנת של קונגרס AIM, פלטפורמת ההשקעות המובילה בעולם, מכריזה על השקת AIM China Chapter 2025, המהדורה הבינלאומית הראשונה של קונגרס AIM מחוץ לאיחוד האמירויות. הוא יתקיים בין ה-7 ל-8 בנובמבר 2025 במרכז התערוכות והכנסים הלאומי (NECC) בשנגחאי, ויתקיים לצד תערוכת היבוא הבינלאומית של סין (CIIE) תחת הנושא "פענוח המנועים השזורים של הגלובליזציה: 'מיציאה החוצה' ל'עלייה'".

סניף סין של AIM מסמן ציון דרך בהתרחבות העולמית, ומחזק את משימתו לטפח שיתוף פעולה וצמיחה. הפורום מאגד מתחומי הממשל, העסקים והפיננסים כדי לדון בכלכלות העוברות מהתרחבות חיצונית לחדשנות כלפי מעלה ויצירת ערך.

ד"ר תאני בין אחמד אל זיודי ((Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, שר סחר החוץ של איחוד האמירויות הערביות ונשיא קונגרס AIM, הצהיר: "אירוח הסניף הבינלאומי הראשון של AIM בשנחאי משקף את החזון המשותף שלנו לשיתוף פעולה עמוק יותר בין איחוד האמירויות לסין ומחויבות קולקטיבית לבניית כלכלות על עמודי התווך של קיימות, טכנולוגיה ושיתוף פעולה גלובלי. סניף סין של AIM ישמש פלטפורמה לחיזוק השותפות שלנו, הנעת הזדמנויות חדשות בסחר, פתיחת הדלת להשקעות אסטרטגיות וקידום שיתוף פעולה ושיתוף ידע במגזר הפרטי. יש לה לא רק פוטנציאל לחזק את הקשרים הבילטרליים, אלא גם להוסיף חוסן חדש למרקם הכלכלה העולמית".

דאווד אל שזאווי (Dawood Al Shezawi), נשיא הקרן הגלובלית של AIM, אמר: "AIM China Chapter 2025 הוא ציון דרך במסע שלנו לחיבור קהילות גלובליות. בזמן שאנו חוגגים יחד עם CIIE, אחד מאירועי הסחר המשפיעים בעולם, AIM תציג הזדמנויות בייצור מתקדם, מימון דיגיטלי, בינה מלאכותית ואנרגיה נקייה - מגזרים המניעים השקעות גלובליות".

בהתאם לחזון של איחוד האמירויות וסין לחיזוק הסחר, הטכנולוגיה והפיתוח, AIM China Chapter 2025 מבסס מודל של שיתוף פעולה, המשמש כזרז לחילופי ידע ובניית שותפויות - ומאשר מחדש את תפקידו של קונגרס AIM כפלטפורמה מהימנה המעצבת השקעות.

הסחר בין איחוד האמירויות לסין הגיע ל-101.8 מיליארד דולר בשנת 2024, מה שהופך את סין לשותפת הסחר הגדולה ביותר של איחוד האמירויות ומהווה 18% מהיבוא.

קונגרס AIM מניע צמיחה באמצעות השקעות ושיתוף פעולה. AIM, שנוסדה באיחוד האמירויות, חוקרת מגמות מתפתחות ומעצבת את הפיתוח הכלכלי.

ליצירת קשר - מדיה: info@aimcongress.com

