AIM Congress Memperluas Jangkauan Globalnya dengan Peluncuran Cabang Perdana Tiongkok di Shanghai

DUBAI, Uni Emirat Arab, Oct. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panitia Penyelenggara AIM Congress, platform investasi terkemuka di dunia, mengumumkan peluncuran AIM China Chapter 2025, edisi internasional pertama AIM Congress di luar UEA. Berlangsung pada tanggal 7–8 November 2025 di National Exhibition & Convention Center (NECC) di Shanghai, acara ini akan diselenggarakan bersamaan dengan China International Import Expo (CIIE) dengan tema “Deciphering the Intertwined Engines of Globalization: ‘From Going Out’ to ‘Going Up’.”

AIM China Chapter menandai tonggak sejarah dalam ekspansi global, memperkuat misinya untuk mendorong kerja sama dan pertumbuhan. Forum ini mempertemukan para pemimpin dari berbagai lembaga pemerintahan, bisnis, dan keuangan untuk membahas perekonomian yang beralih dari ekspansi keluar menuju inovasi ke atas dan penciptaan nilai.

Yang Mulia Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA dan Presiden AIM Congress, menyatakan:

“Penyelenggaraan cabang internasional pertama AIM di Shanghai mencerminkan visi bersama kami untuk kolaborasi UEA–Tiongkok yang lebih mendalam dan komitmen kolektif untuk membangun perekonomian berdasarkan pilar-pilar keberlanjutan, teknologi, dan kolaborasi global. AIM China Chapter akan berfungsi sebagai platform untuk memperkuat kemitraan kita, mendorong peluang baru dalam perdagangan, membuka pintu bagi investasi strategis, serta mempromosikan kerja sama sektor swasta serta berbagi pengetahuan. Forum ini tidak hanya berpotensi memperkuat hubungan bilateral tetapi juga menambah ketahanan baru pada tatanan perekonomian global.”

Dawood Al Shezawi, Presiden AIM Global Foundation berkomentar:

“AIM China Chapter 2025 merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan kami untuk menghubungkan komunitas global. Saat kami merayakannya bersama dengan CIIE, salah satu acara perdagangan paling berpengaruh di dunia, AIM akan menyoroti peluang di seluruh manufaktur canggih, keuangan digital, kecerdasan buatan, dan energi bersih — berbagai sektor yang mendorong investasi global.”

Sejalan dengan visi UEA dan Tiongkok untuk memperkuat perdagangan, teknologi, dan pembangunan, AIM China Chapter 2025 menetapkan model kolaborasi, yang berfungsi sebagai katalisator bagi pertukaran pengetahuan dan pembangunan kemitraan — menegaskan kembali peran AIM Congress sebagai platform tepercaya yang membentuk investasi.

Perdagangan UEA–Tiongkok mencapai 101,8 miliar dolar A.S. pada tahun 2024, menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar UEA dan menyumbang 18% impor.

AIM Congress mendorong pertumbuhan melalui investasi dan kerja sama. AIM, yang didirikan di UEA, mengeksplorasi tren yang muncul dan membentuk pembangunan ekonomi.

